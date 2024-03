Innboksen koker: – Måtte beklage

Truls Hovland (28) ba om å ikke bli kastet ut etter nakenscenen i TV-serien «Alt for Årdal».

– I starten slet jeg litt og begynte å svette noe jævlig da jeg så på, sier Truls Hovland.

28-åringen er blant profilene i serien på TV 2 Play, som følger breddelaget både på og utenfor banen, med et mål om å rykke opp til 3. divisjon.

HELT I HJEMBYGDA: Truls Hovland fra Årdal i Sognefjorden. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Det er jo litt spesielt å se og høre seg selv, men nå har det gått noen episoder, og man begynner å bli vant til det, sier Hovland.

Beklaget

I serien blir årdølingen stadig invitert hjem til bygdeoriginalen Jarle Moheim (64), som varter opp med alt fra gammelost og spesialbehandlinger.

I den fjerde episoden er det dampbad i badekaret som står for tur for å bli best mulig forberedt til sesongen.

BYR PÅ SEG SELV: Truls Hovland. Foto: Siri Bråtveit / TV 2

Se den elleville nakenscenen i videovinduet øverst!

– Det verste var å se seg selv i badekaret, men jeg tenkte mest på at familien måtte se det der. Fatter'n sa jo at han ikke har sett meg så mye naken siden han skiftet bleier på meg.

– Jeg har jo beklaget på forhånd, og bedt de om å ikke kaste meg ut. Men sånn er det, man må by på seg selv og være seg selv for at folk skal følge med. De fleste har vel sett en naken kropp før, sier Hovland.

– Må passe seg

Årdølingen, som har knust Erling Braut Haalands målstatistikk, har merket en liten forskjell etter at serien hadde premiere.



– Det har kokt litt. Det er klart du får mye meldinger og sånne ting, men det har vært mye positiv respons.

– Hva er det som blir sendt? Frierbrev?



– Det er ingen som har fridd ennå, men det er noen kvinner som har sendt litt. Jeg tar det med en klype salt, og tenker at de liker serien.

KASTER ALT: Truls Hovland Foto: Siri Bråtveit / TV 2

Trener Ole Gunnar Hunderi ler da temaet blir tatt opp.

– En del av disse ungguttene må passe seg litt på Instagram. Jeg tror Truls og de har fått seg noen nye venner, humrer treneren.

Hovland tror ikke noen tar skade av en «halvnaken uskyldig kropp».

– Jeg tar ikke meg selv høytidelig, men jeg tenker jo litt på at familien min skal se på. Ellers hadde jeg gjerne vist enda mer ... Neida! smiler Hovland.