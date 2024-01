– Ingenting kan matche dette

ROSINEN I HAALAND-PØLSEN: Erling Braut Haaland med det synlige beviset på at Manchester City vant Champions League - og The Treble - forrige sesong. Foto: Nick Potts/AP

Mandag går den ene av verdensfotballens to enorme prisutdelinger av stabelen.



FIFAs egen FIFA The Best – der landslagsspillere, landslagskapteiner, journalister og folket samlet utgjør juryen – skal deles ut under en stjernespekket seanse i London.

De gjeveste prisene er de individuelle «årets spiller i verden»-utdelingene for hvert kjønn, og på herresiden er Erling Braut Haaland storfavoritt til å vinne.

Kylian Mbappé og Lionel Messi er de to andre gjenstående kandidatene, men TV 2s fotballekspert er klar på at prisen tilhører en nordmann.

– Han er jo vinneren. Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at Erling Braut Haaland vinner denne prisen her. Det er basert på mye, men vi snakker om alt det han har vunnet og hvor viktig han har vært for det laget som spilte den beste fotballen på mange, mange år, sier Simen Stamsø-Møller.

– Burde vinne soleklart

I den nyeste episoden av TV 2s Fotballpodkast tar han sammen med reporter Christina Paulos Syversen for seg alle de forskjellige prisene, og Haalands favorittstempel er det soleklart største.

– Fotball er et lagspill. Han ble ansiktet til det laget, selv om det de gjør før han setter ballen i mål ikke har så mye med ham å gjøre. Så er det jo sånn i fotball at det viktigste er å score mål. Og hvis det hadde vært så enkelt, som enkelte hevder, hvorfor gjør ikke alle det da? spør TV 2-eksperten- og kommentatoren retorisk.

Haalands unike evne til å snuse opp sjanser og sette ballen i mål gjorde jærbuen til toppscorer i både Champions League og Premier League, den sistnevnte med historisk mange 36 scoringer. I tillegg vant laget City altså trippelen i nordmannens debutsesong.

– Erling Braut Haaland er best i verden på å komme seg til sjanser, sniffe der hvor det er muligheter, og score mål. Og det gjorde han best av alle i det året. Og han vant mest. Egentlig mener jeg at han burde vinne denne prisen soleklart, sier TV 2-eksperten.

STUDERTE EGNE SCORINGER: I høst fikk Erling Braut Haaland presentert alle sine scoringer i karrieren i skjemaform fra TV 2. Det møtet ser du på TV 2. Play. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Mener prisen bør være like gjev som Gullballen

I podkasten diskuteres det også rundt hvor stor denne prisen egentlig er, all den tid mye glitter og glamour ble øst bort allerede under den forrige av de to store individuelle prisene - Ballon d’Or-prisen - i slutten av oktober.

– Vi får jo alltid en liten følelse av at dette er en mulighet for trøstepremie for de som ikke vant Gullballen. For Gullballen er jo den som henger høyest i verdensfotballen av individuelle priser, nå etter hvert også både for kvinner og menn. Men dette her bør jo være en like gjev pris, sier Stamsø-Møller.

Utdelingen av FIFAs pris tar for seg perioden etter VM i 2022, altså fra 19. desember 2022 til 20. august 2023. Dermed skal ikke Haaland-konkurrent Lionel Messis forgjettede VM-gull spille inn denne gang. Argentineren vant faktisk FIFA The Best-prisen for 2022, og der var hovedårsaken gjerne nettopp det VM-gullet.

Allikevel mener Stamsø-Møller at den viktigste forskjellen mellom de to prisene handler om hvordan vinneren faktisk avgjøres. FIFA har nemlig lansert sine nominerte, men det er et bredt utvalg som står for avstemmingen.

– Den kanskje viktigste forskjellen er at utkåringen av vinneren blir gjort av andre mennesker. Og dette høres ut som den mest riktige måten av de to for å finne vinneren. Når man tar såpass mange forskjellige. Journalister og folket er veldig drevet av medvind og motvind og et narrativ og hva som passer godt inn akkurat nå, men jeg føler at både spillere og trenere har en mer realistisk følelse av hvordan det faktisk er, sier TV 2-eksperten.

SOLEKLART: Simen Stamsø Møller mener Erling Braut Haaland burde vinne kåringen soleklart. Foto: Eivind Senneset / TV 2

Dette skiller seg fra Ballon d’Or-prisen, der det kun er utvalgte journalister fra verdens ledende nasjoner som avgir sine stemmer. Det mener Stamsø-Møller at gir den prisen noe mer følelsesbasert.

– Vi blir litt sånn «nå er han verdens beste, nå er han verdens beste, noen sa det, så da sier jeg det også». Så jeg føler at dette her er den mest riktige måten å kåre den beste på.

– Sånn sett burde dette vært en gjevere pris enn Ballon d’Or?

– Ja, om det hadde hatt den samme historikken og sett likt ut. Men den gjeveste vil alltid være Gullballen.

TV 2-eksperten er imidlertid klar på at prisen er helt oppe i det samme sjiktet som France Football sin utmerkelse fra i høst.

– Du kan for evig og alltid si at du er blitt kåret til verdens beste fotballspiller i en FIFA-kåring. Det er det nest gjeveste, og det burde henge like høyt.

I podkasten hører du også hvilket element ved Ballon d’Or-prisen som har irritert Stamsø-Møller lenge, samt mye, mye mer.

– Største individuelle norske prestasjonen noensinne innenfor idrett



Det er i hvert fall ingen tvil om at FIFA selv ser på mandagens pris som den gjeveste, men uavhengig av hvordan man rangerer dem så er Stamsø-Møller klokkeklar på at dersom Haaland hever troféet mandag så er det en stor utmerkelse også i norsk idrettshistorisk målestokk.

– Det er den største individuelle norske prestasjonen noensinne innenfor idrett. Det kan det ikke være noe tvil om. Det handler om hvor mange som spiller, og hvor mange som prøver å bli best. Og så er det en såpass stor kåring da. Hadde det vært en avis i Ecuador som hadde kåret han til det, så er det sånn «yes». Men her er det også det at det kåres av folket, spillere, trenere og journalister, sier TV 2-eksperten, og fortsetter:

– Hvis alle de er enige om at dette er verdens beste fotballspiller i et kalender år, så vil jeg veldig gjerne ha noen konkurrenter til tidenes idrettsprestasjon av en nordmann.

Stamsø-Møller er enig i at det er vanskelig å måle en prisutdeling opp mot et faktisk OL-gull, fra for eksempel Vebjørn Rodal eller Jakob Ingebrigtsen, men ser på prestasjonen som helhet og hva den har kulminert i når han tar til orde for å sette det i denne konteksten.

– Samtidig som jeg mener det er den største, vanskeligste og beste prestasjonen, så er han med dette selvfølgelig også tidens største idrettsnordmann. Det finnes mange som har løpt fortest der, har en rekord der eller har vunnet mest der. For eksempel i vinteridrett. For all del. Men det er ingenting som kan matche dette.

