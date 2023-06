Ingebrigtsen overlegen i stjerneduell

22-åringen løp inn på 3.28,72 på 1500-meteren under Diamond League-stevnet i Sveits.

I forkant ble det snakket om at dette var Ingebrigtsens første møte med Lamecha Girma (22), som nylig satte verdensrekord på 3000 meter hinder.

Det etiopiske stjerneskuddet hadde riktignok en beskjeden bestenotering på 1500 meter foran fredagens konkurranse.

200 meter før mål var etiopieren helt i ryggen på Ingebrigtsen.

Da satte Sandnes-gutten inn støtet, og løp lekende lett inn til en klar seier. 3.28,72 er ny stevnerekord i Lausanne og 22-åringens fjerde beste tid noen gang.

NRKs kommentatorer lot seg forbløffe av hvor uanstrengt Ingebrigtsen så ut til å gjøre det.

– Hvor fort kan dette gå? Jeg har sjelden sett noen løpe 3.28 så kontrollert, sa Jann Post.

– Han ser temmelig uberørt ut, istemte Vebjørn Rodal.

DOMINERER: For to uker siden forbedret Jakob Ingebrigtsen sin egen europarekord med tiden 3.27,95 på Bislett. Fredag satte han en ny supertid i Lausanne. Foto: Laurent Gillieron

Selv kan Ingebrigtsen fortelle at han ikke hadde sitt livs dag på tartandekket i Sveits.

– Jeg kjenner at det sitter litt trening igjen i beina fra siste halvannen til to ukene i St. Moritz. Jeg føler jeg har vært tvunget til å gjøre det for at de neste løpene og VM i slutten av sesongen skal bli bra. Jeg er ikke så skarp som jeg kunne ha vært her, forklarer han til NRK.

– Men det er ikke det som er poenget, man må kunne springe løp for det, fortsetter løperfenomenet.

Uansett; Ingebrigtsen tar det som et godt tegn at han løper inn til en så god tid.

– Jeg føler ikke at jeg har den beste dagen, så det er litt digg det, da: At selv om jeg ikke er hundre prosent, klarer jeg å gjøre det jeg skal for å vinne ganske greit. Jeg følte at jeg hadde god kontroll, sier han til statskanalen.

VINNERGLIS: Jakob Ingebrigtsen adlød ordren i bakgrunnen til tross for at han ikke var helt på topp. Foto: FABRICE COFFRINI

Girma løp inn på andreplass med sterke 3.29,51, som er ny etiopisk rekord.

Josh Kerr kom på tredjeplass med 3.29,64.