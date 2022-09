Ingebrigtsen og Warholm får ny sjef etter misnøye

Samtidig går dagens sportssjef Erlend Slokvik over i en mer administrativ rolle enn i dag. Tjørhom skal fortsatt rapportere til Slokvik, men etter det TV 2 erfarer er tanken at den tidligere sportssjefen skal overta den daglige oppfølgingen av våre største stjerner.

Fredag formiddag bekreftet Friidrettsforbundet ansettelsen av Tjørhom. Forbundet skriver at Slokvik vil ha det overordnede ansvaret for idrettssektoren, mens Tjørhom vil ha det operative ansvaret for toppidretten.

– Vi har stor tro på at denne løsningen vil være en styrke i vår videre utvikling og satsing, sier generalsekretær Kjetil Hildeskor til TV 2.

GJØR COMEBACK: Håvard Tjørhom var sportssjef i Friidrettsforbundet fram til 2019. Nå gjør han comeback. Foto: Junge, Heiko

De siste ukene har det vært utstrakt møtevirksomhet og evaluering av sommerens to mesterskap. Der har sportssjef Erlend Slokvik fått en del intern kritikk fra flere av de mest sentrale treningsgruppene på landslaget.

Det er spesielt to saker der Slokvik har vært under press.

Den ene er korona-utbruddet i den norske VM-leiren i forkant av VM i USA. Her ble både Hedda Hynne og hennes trener Erik Sakshaug smittet.

Henrik Ingebrigtsen som bodde på rom sammen med Jakob Ingebrigtsen ble også smittet. Og internt er det stilt flere kritiske spørsmål om rutinene for smittervernet var bra nok.

HAR FÅTT INTERN KRITIKK: Jakob Ingebrigtsen har ikke vært fornøyd med Erlend Slokviks håndtering av flere saker under sommerens mesterskap. Foto: Lise Åserud

Den andre saken er håndteringen av situasjonen internt i familien Ingebrigtsen.

TV 2 vet at Jakob Ingebrigtsen var svært misfornøyd med Slokviks håndtering av flere saker, spesielt problematikken rundt pappa Gjerts tilstedeværelse i EM i München.

Under mesterskapet hadde Team Ingebrigtsen begrenset kontakt med sin egen sportssjef, og ba om at han ikke skulle uttale seg om Jakobs prestasjoner. De bodde dessuten på et eget hotell, og unngikk i stor grad det norske teltet på stadion der landslagets støtteapparat hadde sin base.

Tjørhom er en person som nyter stor tillit i hele Team Ingebrigtsen. Også hos Gjert Ingebrigtsen. Og han har dessuten en høy stjerne i teamet til Karsten Warholm.

GOD TONE: Kartsen Warholm og Håvard Tjørhom under NM i 2017. Foto: Vidar Ruud

Siden Norge hadde en rekordstor tropp i EM i München er det også på det rene at behovet for å få flere hender rundt landets fremste utøvere også var stort.

Sentrale kilder rundt landslaget forteller til TV 2 at med Tjørhoms retur til friidretten, håper man at oppfølgingen av våre aller fremste utøvere blir styrket fra forbundets hold. De tror også at Tjørhom og Slokvik vil utfylle hverandre bra i sine to roller.