Ingebrigtsen-brødrene om Gjert til VG: – Har brukt fysisk vold og trusler

For første gang snakker Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen om hvorfor de valgte å bryte med far Gjert.

– Vi har vokst opp med en far som har vært svært aggressiv og kontrollerende, og som har brukt fysisk vold og trusler som en del av sin oppdragelse. Fremdeles kjenner vi på ubehag og frykt, som sitter i oss fra barndommen, uttaler de til VG.



Gjert Ingebrigtsen har gjennom advokat John Christian Elden svart VG og TV 2 om påstandene.

– De uttalelsene som de kommer med er grunnløse. Jeg har aldri utøvd vold mot mine barn, sier Gjert Ingebrigtsen.

Gjert Ingebrigtsen er tydelig på at han ikke er voldelig. Han mener det er uriktige beskyldninger.

– Jeg er langt fra perfekt som far og ektemann, men jeg er ikke voldelig, sier han.

Dette svarer Gjert: – De uttalelsene Henrik kommer med er grunnløse. Jeg har aldri utøvd vold mot mine barn.· – At jeg har hatt svakheter som far, og i for stor grad vært trener, er en erkjennelse også jeg har kommet til – om enn alt for sent.· – Vår familie har levd i offentlighetens søkelys i mange år, og vi har valgt å slippe offentligheten inn i livene våre gjennom tv-serier, intervjuer og mye annet. At det i dette offentlige familielivet skal ha forekommet voldsutøvelse er utenkelig. Det norske folk har fått se livene våre, på godt og vondt.· – Jeg er langt fra perfekt som far og ektemann, men jeg er ikke voldelig.· – Først og fremst er dette en tragisk situasjon for min familie – at vi har kommet dit at vi sprer uriktige beskyldninger mot hverandre i media. Det gjør meg dypt ulykkelig.· – Hvordan vi skal komme oss forbi dette vet jeg ikke – men vi må prøve.

Elden opplyser at Gjert har ingen ytterligere kommentarer til saken. Han stiller seg kritisk til at VG publiserer anklager om alvorlige straffbare forhold basert på påstander fra en part uten at det forlegges noen form for dokumentasjon.

VG har skrevet en begrunnelse på hvorfor de har publisert saken.

Brødrene skriver at der ser seg nødt til å dele sin historie etter at familiekonflikten har preget mediebildet i lang tid.

– Da vi brøt med Gjert, trodde vi at vi skulle klare å håndtere situasjonen på en ryddig måte, uten å omtale bakenforliggende forhold. Det innser vi nå at ikke er mulig. Denne saken er blitt så betent, og har fått så store konsekvenser, at vi føler et ansvar for å rydde opp. Det kan vi bare gjøre ved å fortelle vår historie, skriver Ingebrigtsen-brødrene.

Norges Friidrettsforbund kommenterer Ingebrigtsen-brødrenes uttalelse.



«Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen har i mange år representert Norge som utøvere på elitelagene til Norges Friidrettsforbund (NFIF).

Foran sesongen 2024 er Jakob tatt ut til NFIFs OL-lag mens Filip og Henrik er tatt ut til EM-laget.

De har i tiden før NFIFs beslutninger om ikke å tildele Gjert Ingebrigtsen akkreditering som trener til internasjonale mesterskap delt hendelser knyttet til ham som bakgrunn for bruddet.

Norges Friidrettsforbund har som intensjon å sørge for trygge omgivelser og et sunt prestasjonsmiljø for våre utøvere, trenere, ledere og personer i støtteapparat.

På bakgrunn av Jakob, Filip og Henriks uttalelser i dag vil vi ta ansvar for å skjerpe dette arbeidet.

Det vil inntil videre ikke gitt ytterligere kommentarer fra Norges Friidrettsforbund», heter det i uttalelsen.

– Brødrene har ikke noen kommentar utenom det som står i teksten, skriver Skoland i en tekstmelding til TV 2.



Toppidrettssjef i friidrettsforbundet, Håvard Tjørhom, har ikke besvart TV 2s henvendelse. Det har heller ikke Erlend Slokvik.



