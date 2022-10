Ingebrigtsen-brødrene enige med forbundet

Håvard Tjørhom, toppidrettsansvarlig i Norges Friidrettsforbund, bekrefter at forbundet har kommet til enighet med Ingebrigtsen-brødrene.

– Ja, jeg kan bekrefte det. Så er det egentlig ikke mye mer å si akkurat nå – utenom at det har vært en dialog, og den har vært bra. Det er veldig bra vi kan bli enige, sier Tjørhom til TV 2.

Det var Stavanger Aftenblad som først meldte at de fikk bekreftet av Henrik Ingebrigtsen at det var enighet mellom partene.

– Betyr det at alle tre brødrene er med?

– Det får vi komme tilbake med. Vi er blitt enige om veien videre. Vi vil presentere mer i morgen, sier Håvard Tjørhom til TV 2.

Tirsdag skal Friidrettsforbundets presentere neste års landslag.

Jakob Ingebrigtsen har en formidabel sesong bak seg. For brødrene Henrik og Filip har det sportslige sett gått mer i motbakke. I midten av september sa Jakob til TV 2 at det var «alle eller ingen» på landslaget.

– På dette nivået, spesielt i løping, så vil det alltid være noen som ikke får det til på grunn av den store belastningen det er på kroppen. Det betyr ikke at man kan kutte folk helt ut på grunn av et dårlig år. Men vi er et team. Hadde ikke de (Filip og Henrik) vært her, så hadde ikke jeg vært her heller. Det vet alle andre også, uttalte Jakob.