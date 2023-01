Ine (20) fryktet det verste: «Gi mamma beskjed»

– Sannsynligvis har det gått fint. Jeg prøver å være positiv, opplyser Haugland til TV 2.

20-åringen startet som nummer én i utforrennet i alpint-VM i St. Anton, og kom seg et godt stykke ned i løypa før hun fikk problemer.

Ungjenta kom bakpå over en kul og fikk en rotasjon som sendte henne på baken nedover blankisen i den østerrikske utforløypa.

– Jeg kjørte ganske bra før fallet, poengterer hun.

Hentet i helikopter

20-åringen gikk i sikkerhetsnettet og ble liggende i over 15 minutter før hun ble hentet med helikopter.

– På båren ga jeg beskjed til en trener som var der: «Gi beskjed til mamma om at jeg er ok». For jeg skjønte at det så veldig dramatisk ut med helikopteret og hele pakken.

Haugland ser altså ut til å ha sluppet med skrekken. Mest sannsynlig dreier det seg om en strekk i kapselen på baksiden av kneet.

TØFFING: – Det var ikke så veldig vondt, sier alpintalentet. Foto: Privat

– Tenker ofte det verste

Planen er å ta et nytt MR-bilde fredag. Alpintalentet tar ingen sorger på forskudd, men erkjenner at tankene strømmet tilbake til høsten 2019 da hun falt.

– Det blir litt tanker, og man frykter jo ofte det verste med en gang. Jeg har nemlig vært gjennom en korsbåndskade før.

Det var med andre ord neppe slik Haugland hadde planlagt å starte junior-VM. Nå venter ett par rolige dager i påvente av et endelig svar.

– Blir det bedre, har jeg et lite håp om å kjøre slalåmrennet om fire dager.