Imponerte sjefen i debuten: – Han har selvtilliten i orden

IMPONERTE STORT: Nicolai Budkov Kjær (17) imponerte stort i Davis Cup-debuten sin natt til lørdag. Her fra NM i tennis på Frogner tidligere i år. Foto: Lage Ask / TV 2

17 år gamle Nicolai Budkov Kjær debuterte for Norge i Davis Cup. Der fikk det norske stortalentet bryne seg på nummer 70 i verden.

Casper Ruud er ikke med i Peru denne helgen hvor Norge spiller Davis Cup mot nettopp Peru. Dermed var det duket for at 17 år gamle Nicolai Budkov Kjær skulle få debuten sin i Davis Cup.

Og det ble ikke hvilken som helst debut. I tillegg til at det er stort nok i seg selv å representere Norge i den historiske turneringen, så var det også hans første kamp mot en topp 100-spiller.

Juan Pablo Varillas var motstanderen og han er rangert som nummer 70 i verden. Tidligere i år har 27-åringen fra Peru møtt spillere som Novak Djokovic, Alexander Zverev og Andrej Rubljov.

– Det var utrolig kult å spille min første kamp i Davis Cup. Det er kult å representere landet sitt. Jeg hadde ikke så mye tape ettersom han er såpass god, og jeg synes jeg klarte å utføre oppgaven ganske greit. Men han ble litt for sterk, sier Kjær til TV 2 etter kampen.

NEDKJØLING: Nicolai Budkov Kjær fyller på med væske og kjøler seg ned i varmen i Peru. Før kampen fikk Norge politieskorte til kamparenaen ettersom interessen og lidenskapen for tennis i Peru er så stor. Foto: PRIVAT

For det endte med tap for Kjær. I første sett kjempet nordmannen tappert og sjokkerte nok Varillas til de grader. Første sett endte 7-5 til hjemmefavoritten og andre sett endte 6-4.

Dermed ble det et 0-2-tap, men settsifrene beviser at Kjær ikke bare var en junior på motsatt side. Varillas måtte nemlig stå imot et variert, godt og kraftfullt spill fra nordmannen.

– Det er en erfaring å ta med seg videre. Jeg har nå fått et inntrykk på hvor god jeg må være for å nå et slikt nivå. Det er utrolig kult å få den muligheten. Det gir masse motivasjon, sier han og legger til:

– Som liten drømte jeg om å spille mot de beste, på de største scenene. På mange måter så tikker denne kampen av mange bokser, og jeg vil nok se tilbake på dette som et supert minne.

Det siste året har så å si vært en enestående opptur for supertalentet. I fjor høst vant han Tennis Europe Junior Masters og ble dermed Europas beste 16-åring. Siden den gang har han debutert som junior i både Wimbledon og US Open. I dag er han rangert som 22 blant alle verdens juniorer.

Davis Cup-kaptein Anders Håseth lot seg imponere av Kjær. Han fikk se en 17-åring bite fra seg mot nummer 70 i verden med lidenskap. Kjær knyttet neven og jublet for nesten hvert eneste poeng han tok.

– Nicolai tar tempoet og presser Varillas veldig bra. Dette er en ekstremt god debut og man merket at dette betød litt for Nicolai. Han gikk ut for å vinne, han hadde troen på seier og det i seg selv er en god egenskap. Han har selvtilliten i orden, sier Håseth.

Også Viktor Durasovic (nr. 366 i verden) var i aksjon for Norge lørdag. Han spilte den første kampen som endte med en komfortabel 2-0 seier med settsifrene 6-3 og 6-4.

Dermed står det 1-1 mellom Peru og Norge før det hele avgjøres med én doublekamp og to singlekamper søndag.

Durasovic lot seg også imponere over debutanten.

– Det var ingen lett oppgave, men han spilte bra. Det er en ekstremt viktig erfaring han får i dag. Han er ikke helt på det nivået enda, men dette ble en prøvesmak på topp 100-livet. Nå har han denne kampen på film som han fremover kan bruke til læring og inspirasjon.