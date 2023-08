– Ikke trivelig å være rundt

MÅ VIKE: Jakob Ingebrigtsen forteller at han blir innesluttet før konkurranse. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Jakob Ingebrigtsen er på plass i VM-byen Budapest. Han er klar til å forbedre 1500-meters-sølvet fra Eugene i fjor, til gull i år.

– Jeg er ikke så glad i ordet revansj. Jeg vil gjerne gjøre det bra i dette mesterskapet, uavhengig av hva som skjer før eller etter for den slags skyld, sier Ingebrigtsen til TV 2.

– Men det er klart, sist gang fikk jeg det ikke som jeg ville. Det er klart det er i bakhodet, fortsetter rogalendingen.

SPARER ENERGI: Jakob Ingebrigtsen har fullt fokus på seg selv. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Fraværende



For at alt skal klaffe må medaljegarantisten gå i den såkalte boblen, som går utover forloveden Elisabeth Asserson.

Selv har hun uttalt at kjæresten da kan være litt vanskelig og ikke så lett å prate med under konkurranser.

– Kan du beskrive hvordan du er?

– Enkleste måten er å si at jeg er fraværende kanskje. Når jeg nærmer meg løp blir jeg veldig sånn at jeg sparer krefter der jeg kan og prøver å bruke minst mulig energi på ting som ikke omhandler løpet.



SNART GIFT: Jabob Ingebrigtsen og forloveden Elisabeth Asserson på et jordbærparty før Bislett Games. Foto: Beate Oma Dahle

Ingebrigtsen utdyper:

– Jeg sover, trener og spiser bra. Det er greit med det, men jo nærmere jeg kommer løpet, jo mer stille og innesluttet blir jeg, og ikke så trivelig å være rundt kanskje.

Den taktikken er ikke noe som vil endres med det første. For Sandnes-utøveren er lite interessert i å la seg distrahere.

– Jeg tror kanskje det er problemet. Det er ikke lett å vippe meg av den pinnen. Jeg gjør stort sett det jeg skal, det jeg mener er rett. Hvis jeg skal inn i boblen er jeg i boblen.



– Merker om ting ikke går



– Hvor viktig er det at det er trygt i boblen?

– Veldig. Man merker om det er ting rundt seg som ikke går etter planen. Det er det som er trygt og godt med mesterskap, og ha folk i støtteapparat og andre som hjelper og kan støyten for de tingene.

I BOBLA: Jakob Ingebrigtsen før VM i Budapest. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Om det er så enkelt som å holde drikkeflasken, passe på sekken, ha kontroll på shuttletider til transport og sånn. Det er veldig trygt og godt å vite at det aller meste ordner seg, så kan jeg spare krefter og fokusere på det som er nødvendig.

Friidrettsstjernen er kjent for å være nådeløs i egne evalueringer.

– Jeg tror den eneste måten man kan bli best er å vær nådeløs mot seg selv, men også de rundt. Man må stille høye krav. Hvis ikke alt går etter planen, er det ikke så bra som det kunne vært, sier Ingebrigtsen.



Vil bare snakke om seg selv

I forkant av VM har det blitt oppstyr rundt Narve Gilje Nordås og Gjert Ingebrigtsen, etter at sistnevnte ikke fikk akkreditering til VM, selv om han er treneren til Gilje Nordås.

Jakob Ingebrigtsens premiss til pressen er at han ikke vil svare på spørsmål som ikke angår «meg selv».



TV 2 har fått bekreftet fra sentrale kilder i forbundet, at årsaken til at Gjert ikke fikk akkreditering er at de tror Jakob Ingebrigtsen vil prestere bedre uten faren i troppen.

Siden han er favoritt til å ta to gull, valgte de å prioritere Jakob foran Narve Gilje Nordås.

I kjølvannet av Gilje Nordås påstand på dagens pressekonferanse om at «alle vet», vet TV 2 at det internt på friidrettslandslaget er en allmenn kjent sak at det knapt har vært kontakt mellom Jakob og Gjert/Narve siden januar 2022.