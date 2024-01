– Ikke til å legge skjul på at Champions League frister

UT 2028: Albert Grønbæk bestemte seg for å forlenge med Bodø/Glimt. Han legger ikke skjul på at drømmen om Champinos League-spill på Aspmyra var med på å bikke avgjørelsen i den retningen.. Foto: Eirik Nesset Hjelvik / TV 2

MARBELLA (TV 2): Han kunne blitt solgt til USA for over hundre millioner kroner. I stedet konkluderte Albert Grønbæk (22) med at hans fotballkarriere har best av å forlenge med Bodø/Glimt.

I dag ble det offisielt: Eliteseriens heiteste spiller i dette overgangsvinduet har skrevet under på en ny langtidskontrakt med Bodø/Glimt.

Den nye avtalen har varighet ut 2028-sesongen.

– Først og fremst handler det om magefølelsen. Jeg har vært veldig tilfreds med tiden min i Bodø hittil. Jeg har trivdes veldig godt, sier Albert Grønbæk til TV 2.

Og så levner han ingen tvil om at det ligger en gulrot i horisonten og venter, som han har lyst å være med på.

– Det kommer noen kamper som er ekstra spennende framover. Og så kan man selvfølgelig ta seg til Champions League – jeg skal ikke legge skjul på at det frister, sier Grønbæk.

Det tar han til neste argument for å bli værende på Aspymra.

– Det er viktig å si at jeg har virkelig tro på denne troppen, sier han.

– Begynner det å bli Champions League-nivå på den?

– Det er vanskelig å si, men at troppen ser så skarp ut betyr mye for meg. Det gjør at jeg er trygg på at jeg kommer til å utvikle meg videre her, sier Grønbæk.

– Håper han tar annet steg

Grønbæks kontraktsforlengelse skjer etter uker med spekulasjoner. Bud på godt over hundre millioner har tikket inn på Aspmyra fra MLS-klubben Charlotte.

Glimt-trener Kjetil Knutsen er storfornøyd med Grønbæks konklusjon.

– En utrolig god nyhet, og jeg synes Albert gjør et riktig valg. Han var kjempegod første halvdel av sesongen i fjor, og kanskje litt nedadgående siste halvdel. Jeg tror vi sammen kan utvikle han flere hakk videre. Og uten å snakke ned noen, så håper jeg at han etter hvert tar et annet steg enn til USA, sier Kjetil Knutsen.



– RIKTIG BESLUTNING: Kjetil Knutsen mener Albert Grønbæk kan utvikle seg videre på Aspmyra. Han mener potensialet hans er større enn at USA bør være neste karrieresteg.. Foto: Eirik Nesset Hjelvik / TV 2

Selv bekrefter Grønbæk at det var noe han reflekterte over.

– Selvfølgelig. Og så vet jeg at de kampene som kommer nå er spennende for Glimts del. Det kan jo bli et fantastisk utstillingsvindu, sier Glimt-spilleren.



Uansett har det vært en litt spesiell periode for Grønbæk i det siste.

– Alle blir nok litt påvirket i sånne perioder, men til slutt er det viktig å forstå hvor man kommer fra og hvordan man har det. Det gjør at jeg vet at dette er riktig beslutning, sier Grønbæk om spekulasjonene.

– Må brukes for alt det er verdt

Selv om Albert Grønbæk har skrevet kontrakt ut 2028, er det ingen tvil om at Grønbæk i den perfekte verden tar et steg videre før den tid.

Det skjedde blant annet med Hugo Vetlesen – han forlenget kontrakten i februar 2023 og ble solgt allerede til sommeren.

– Jeg skjønner selvfølgelig spørsmålet. Planen er selvfølgelig ikke at jeg skal være her til evig tid, men akkurat nå er Glimt det beste steget for meg. Og når tidspunktet og timingen er riktig, så er jeg ikke nervøs for at vi skal komme til en løsning, sier Albert Grønbæk.

– TRYGG:: Etter uker med tenking på framtiden, var ikke Albert Grønbæk til slutt i tvil. Foto: Eirik Nesset Hjelvik / TV 2

Med forlengelsen til Grønbæk og en nært forestående signering av Håkon Evjen, i tillegg til at Jens Petter Hauge er ønsket inn, er det liten tvil om at Bodø/Glimt ruster opp.

Som seriemester venter Champions League-kvalifisering til sommeren.

Det vil Kjetil Knutsen dra nytte av.

– Det er klart at når du vinner serien og skal inn i Champions League-kvalifiseringen, så er det en gulrot som gjør klubben attraktiv. Jeg har alltid sagt at momentum er momentum. Det må vi dyrke for alt det er verdt, sier Knutsen.