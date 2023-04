Idrettsstyret ønsker ikke å støtte Kjøll offentlig

Andre visepresident i Idrettsforbundet, Sondre Gullord, bekrefter til TV 2 at idrettsstyret møttes til Teams-konferanse søndag kveld om varslingssaken.

– Idrettsstyret hadde søndag kveld et møte for å orienteres om og diskutere siste dagers hendelser. Jeg opplever at styret hadde gode innspill til hvordan vi kollektivt må jobbe for å komme videre, skriver Gullord i en tekstmelding til TV 2.

– Det ble ikke fremmet forslag til vedtak eller gjort voteringer i dette møtet. Avslutningsvis hadde Idrettsstyret en innledende samtale knyttet til hvordan styret skal forholde seg til de alvorlige påstandene mot Idrettspresidenten som Elsafadi nylig har uttalt i media, skriver Gullord videre.

Både Kjøll og Elsafadi tilstede

Etter det TV 2 forstår var både Berit Kjøll og Marco Elsafadi til stede under den første delen av møtet, men begge forlot Teams-seansen da uttalelsene Elsafadi hadde kommet med i media ble et tema.

Dette bekrefter Gullord.

– Både Kjøll og Elsafadi fratrådte møtet før denne samtalen, skriver Gullord.

Ifølge TV 2s kilder måtte de gjenværende deltakerne under denne samtalen ta stilling til om de ønsket å gå ut med en offentlig støtte til Idrettspresident Berit Kjøll, etter angrepet fra Elsafadi.

Dette forslaget skal ha kommet fra presidentskapet, ved visepresident Vibecke Sørensen og Sondre Gullord.

Men denne forespørselen ble avslått fra flere styremedlemmer. Dermed kom det ingen felles uttalelse.

STEMT NED: Andre visepresident Sondre Gullord (til venstre) og visepresident Vibecke Sørensen (til venstre) skal ha kommet med ønsket om å gå ut med offentlig støtte til Berit Kjøll.

2. visepresident Sondre Gullord svarer ikke på TV 2s spørsmål om hvorfor presidentskapet fremmet et ønske om at styret slo ring rundt Kjøll.

Svarer ikke på spørsmål om unnskyldning

Etter det TV 2 får opplyst, var årsaken til avslaget at flere styremedlemmer mente at ting måtte tas i riktig rekkefølge.

Deriblant ble det påpekt at det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål i saken, som bør besvares.

Det ble også gjort et poeng av at Elsafadi savner en uforbeholden unnskyldning fra den øverste ledelsen.

Som kjent konkluderte Idrettsstyret den 31. mars med at selve varselet i varslingssaken, som hadde vedvart i 3,5 måned, baserte seg på en «misforståelse».

– Jeg lever av navnet og ryktet mitt, det er på mange måter det som er mitt levebrød. Berit Kjøll hadde lovet meg foran hele styret at jeg skulle renvaskes skikkelig i «Åpen Time», sa Elsafadi til TV 2 forrige uke.

Andre visepresident Sondre Gullord svarer ikke på TV 2s spørsmål om hvor aktuelt det er å gi Elsafadi en offentlig beklagelse.