– Idrettspresidenten snakker usant

I STRUPEN PÅ IDRETTSPRESIDENTEN: Etter over tre måneder med tøffe tak samler Marco Elsafadi krefter på Gran Canaria. I et langt intervju med TV 2 langer han ut mot idrettspresident Berit Kjøll og håndteringen av varslingssaken. Foto: Bård Ove Myhr.

I over tre måneder gikk Marco Elsafadi med en sort sky hengende over seg.

En skamplett han ikke vil assosieres med.

En varslingssak.

– Når du får et varsel hengende over deg i tre måneder, pluss at det kommer fram i media at det er en omfattende granskningsrapport på 90 sider som ligger på bordet – da vil de aller fleste tenke at det ikke kan være røyk uten ild. Hva han gjort? Er det en seksuell trakasseringssak der han har begått et lovbrudd? Hva i huleste er dette? sier Marco Elsafadi til TV 2.

Den tidligere basketballspilleren har gjennom årene høstet flere priser for sitt arbeid for barn og unge med spesielle utfordringer.

Han er også foredragsholder om motivasjon, mobbing, holdninger og arbeidskultur.

– Jeg skal jo være en tillitsperson i møte med barn og unge på oppdrag fra kommunene, på oppdrag fra skoler, ikke sant? Derfor har jeg et større behov enn kanskje gjennomsnittet å renvaske meg. Og få en skikkelig renvaskelse, sier han lettere oppgitt.

I 2006 ble Elsafadi valgt til «Årets forbilde» på Idrettsgallaen, før han året etter fikk «Åpenhetsprisen» av Mental Helse.

PROFILERT: Marco Elsafadi (tv) og fotballspiller Dagfinn Enerly under Idrettsgallaen 2014 i Oslo spektrum lørdag kveld. Foto: Audun Braastad

46-åringen, som bor i Bergen, er også kjent for å ha vunnet NRK-programmet Mesternes Mester i 2014, og han har vært oppnevnt i flere regjeringsutvalg.

I 2021 ble han valgt inn som styremedlem i Norges Idrettsforbund (NIF), et verv han er ekstra stolt av.

– Det er min måte å gi noe tilbake for alt det idretten har gitt meg, sier han.

LEDET RASISMEUTVALG: Marco Elsafadi (til høyre) ledet i 2020 Abid Rajas utvalg som som skulle lage en rapport om rasisme i idretten. Foto: Terje Pedersen / NTB

Men de siste månedene har dette styrevervet vært en stor belastning. Like før jul i fjor ble Marco Elsafadi varslet på.

Bakgrunnen var, etter det TV 2 kjenner til, at Elsafadi irettesatte NIF-ansatt «for ordrenekt i påhør av Idrettspresident Berit Kjøll».

Nesten tre og en halv måned senere, på fredagen før hele Norge tok påskeferie, ble varselsaken hastebehandlet i idrettsstyret og lukket av presidentskapet.

Ifølge idrettspresident Kjøll var saken, som hadde vart i over tre måneder, bygget på en «misforståelse», kom det fram på pressekonferansen der saken ble lagt i skuffen.

En misforståelse der ingen hadde gjort noe feil.

KRITISK TIL LEDEREN: Marco Elsafadi er meget kritisk til hvordan Berit Kjøll har håndtert varslingssaken. Foto: Terje Pedersen / NTB

Verken den NIF-ansatte varsleren, Elsafadi, eller de som hadde håndtert saken.

Men varslingssaken har gitt de involverte en solid skrape i lakken. Og en prislapp som svir.

I skrivende stund har «misforståelsen» samlet sett kostet norsk idrett nærmere 1,5 millioner kroner.

– De sier i ettertid at «vi har fulgt boka». Så er jeg spent på hva det betyr. Betyr det at man har gjort alt rett, da? De tar vi ikke selvkritikk på noe, og ifølge Berit Kjøll var det en misforståelse. En misforståelse som til da hadde kostet 1,2 millioner kroner. Hva med det at folk har hatt et varsel hengende over seg i mange måneder? Skal ingen stilles til ansvar når det er en «misforståelse»? Er det slik prosesser i norsk idrett skal være? spør Marco Elsafadi i dag.

– Helt sykt

Som eneste medium var TV 2 til stede sammen med Elsafadi da Berit Kjøll meddelte omverdenen at varslingssaken var et lukket kapittel.

FULGTE MED: Styremedlem NIF Marco Elsafadi fulgte før påske "Åpen Time" på et møterom på et flyplasshotell på Gardermoen. Foto: Robert Reinlund / TV 2 Les mer FULGTE ÅPEN TIME: Elsafadi satte seg ned for å følge «Åpen Time», NIFs treff med pressen etter styremøter, på iPaden sin. Foto: Robert Reinlund / TV 2 Les mer

På Radisson Blue-hotellet på Gardermoen hadde han i timene før stort sett blitt henvist til gangen, mens varslingssaken ble behandlet av hans kollegaer i styret i Norges Idrettsforbund.

Det hele var regissert av NIFs innleide stjerneadvokat Jan Fougner, som tok over 7000 kroner timen.

– Jeg synes det var veldig ambivalent. For på den ene siden var jeg veldig lettet over at varslingssaken ble lukket. Men det er jo helt sykt at det tok så lang tid som tre og en halv måned. Og så ble saken plutselig hastebehandlet av styret, sier Elsafadi.

PÅ GANGEN: Marco Elsafadi måtte vente på at idrettsstyret behandlet varslingssaken mot ham. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Fra møterommet kunne han høre Kjøll ramse opp sju punkter som forklaring på at varslersaken var lukket.

Men en tydelig renvaskelse av den omvarslede, Elsafadi, kom ikke.

– Jeg lever av navnet og ryktet mitt, det er på mange måter det som er mitt levebrød. Hun hadde lovet meg foran hele styret at jeg skulle renvaskes skikkelig i «Åpen Time», sier Elsafadi.

Rømte til Syden

Dagen etter det ekstraordinære styremøtet satte han seg på flyet til Gran Canaria for å samle krefter med familien.

Når TV 2 nå snakker med ham, er han fortsatt på ferie.

Men natten før avreise til ferieøya måtte Marco Elsafadi ta til tastaturet. Opplevelsen fra flyplasshotellet på Gardermoen noen timer tidligere satt fortsatt i kroppen.

SKREV MAIL: Før avreise til Syden sendte Marco Elsafadi en kritisk e-post fra hjemmekontoret sitt. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Elsafadi har gitt TV 2 tilgang til en e-post han sendte til presidentskapet i idrettsforbundet, bestående av Berit Kjøll, visepresident Vibecke Sørensen og 2. visepresident Sondre Gullord.

– I e-posten var jeg tydelig på at vedtaket som ble lest opp under «Åpen Time» i seg selv ikke var godt nok. Det vedtaket gjør jo ikke annet enn å lukke saken.

– Det er fint at det kommer fram at det ikke er gjort noe ulovlig, men det forandrer ikke faktum at jeg har blitt angrepet i tre måneder. Det har vært ganske mye røyk, uten noe som helst ild, sier Elsafadi.

«Jeg har ikke fått den oppreisningen jeg tydelig har bedt om, blant annet at jeg ikke har blitt ivaretatt gjennom denne prosessen (stikk i strid med hva dere kommuniserer offentlig), og ser meg nødt til å vurdere hvordan jeg forholder meg til dette videre.» Marco Elsafadi i e-post

Han avsluttet e-posten slik:

«Jeg bruker påskeferien på å tenke på dette.»

Hardt ut mot Kjøll

Nå har han tenkt seg ferdig. Elsafadi, som inntil nå har vært anonymisert av pressen, har bestemt seg for å ta bladet fra munnen og ønsker å fortelle sin versjon av det som skjedde i forbindelse med varslingssaken.

Hovedpunktene til Elsafadi er følgende:

At han ikke lenger har tillit til Berit Kjøll som idrettspresident.

At Kjøll bør vurdere sin posisjon som idrettspresident, og at styrekollegaene hans i NIF bør gjennomføre en evaluering av Kjølls håndtering av varslingssaken.

At han opplever at Berit Kjøll stadig holder tilbake informasjon og snakker usant både til idrettsstyret og omverdenen.

At han opplever at idrettspresidenten utnyttet varselet til å svekke hans posisjon som kritiker til henne.

ÅPNER: Elsafadi, som inntil nå har vært anonymisert av pressen, har bestemt seg for å ta bladet fra munnen og ønsker å fortelle sin versjon av det som skjedde i forbindelse med varslingssaken. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Møtet med valgkomitéen

Ifølge den tidligere basketballprofilen startet prosessen egentlig allerede før jul, nærmere bestemt 5. desember.

Da var han på intervju hos valgkomitéen om veien videre for norsk idretts øverste styre.

Valgkomitéen skal innstille nytt styre, som offisielt velges på Idrettstinget i juni. Selv er Elsafadi på valg, og han ønsker å fortsette i styret.

Men ikke for enhver pris.

I intervjuet la han derfor ikke noe i mellom da han ble spurt om hvordan stemningen var på styremøtene i Idrettsforbundet.

– Jeg uttrykker ovenfor valgkomitéen min misnøye med den lave takhøyden som preger styremøtene, sier Elsafadi til TV 2.

Han viser til flere eksempler der styret har opplevd å være passasjerer, og ikke blitt involvert i saker.

Han er også tydelig på hvem sitt ansvar han mener dette er.

Nemlig Berit Kjøll.

IDRETTSPRESIDENT: Berit Kjøll får flengende kritikk av sitt styremedlem Marco Elsafadi. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Ja, jeg var tydelig på hvorfor jeg ikke har tillit til idrettspresidenten lenger. Å sitte fire år til med en idrettspresident som prøver å kue, senke takhøyden, eller kneble et styremedlem - det har ikke jeg behov for, sier Elsafadi.

Han meddelte derfor til valgkomitéen at han ikke ønsket å bli innstilt på nytt, dersom de valgte å gi Kjøll fornyet tillit som idrettspresident.

– Vi er nødt til å ha tillit for å kunne samarbeide, og den har jeg ikke lenger, sier Elsafadi.

Til angrep på Kjøll

Årsaken til tillitsbruddet skyldes ifølge Elsafadi flere ting, men ett av hovedmomentene er misnøyen han har med Kjølls måte å lede idrettsorganisasjonen på.

– Skal du sitte på toppen og lede Norges største barne- og ungdomsorganisasjon, så må du gjøre det med riktige verdier og med et fokus på de vi er der for. Det synes jeg ikke idrettspresidenten gjør godt nok nå. Jeg føler heller ikke at hun er god på å bygge laget, sier han.

IDRETTSSTYRET: Ifølge Marco Elsafadi skal det være splittelse i idrettsstyret.

Han er derfor tydelig på at det er en splittelse i idrettsstyret, noe TV 2 har skrevet om i flere saker.

– Vi er blitt flere fraksjoner, og det er ikke bra. Vi trenger derfor en leder som er samlende, åpen, ærlig og tydelig, og som forholder seg til resten av styret sitt.

– Med å si det, mener du at Kjøll ikke alltid er åpen og gir dere det fullstendige bildet?

– Jeg har inntrykk av at vi ikke alltid får all informasjon på bordet. Jeg har ved flere anledninger stilt spørsmål jeg ikke får svar på. Skriv som har kommet til oss har blitt endret etterpå, og sendt ut på nytt fordi at de oppdager sine egne feil. Det er ikke i seg selv tillitsvekkende, sier han og legger til:

– Jeg har dokumentert dette og spart på de gamle skrivene. Jeg sa derfor til valgkomitéen at hvis dere lurer på detaljene her, så kan dere be om all dokumentasjon. Men en del av dette har vi allerede sett i media, sier Elsafadi.

– Er det slik å forstå at du mener at Berit Kjøll snakker usant i media?

– Det har hun jo dessverre gjort, og det har vi jo flere bevis på. Vi har jo sett Antidoping Norge-saken der hun går ut og sier at hele idrettsstyret er informert når det ikke er sant. Og jeg har selv sittet og hørt på at hun stadig har sagt at hun har vært opptatt av å ivareta de involverte i varslingssaken, når jeg ikke har blitt ivaretatt. Det synes jeg er ganske belastende å høre på, sier Elsafadi.

– SNAKKER USANT: Ifølge Marco Elsafadi har Berit Kjøll snakket usant til media. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Kjøll: – Voldsomt personangrep

Idrettspresident Berit Kjøll reagerer kraftig på utspillene fra sitt eget styremedlem.

TV 2 har sendt lagt frem Elsafadis utspill og sendt henne flere spørsmål per e-post.

Idrettspresidenten velger å svare med en uttalelse:

– Dette er et voldsomt angrep på mitt verdigrunnlag, min integritet og på min person, som jeg ikke kjenner meg igjen i. Styremedlem Elsafadi som har gått ut og fortalt at han er den omvarslede, kan som andre ytre sine meninger om min person og lederstil, både i og utenfor styrerommet.

– Styret i NIF gjennomfører årlige styreevalueringer for å sikre at vi jobber sammen som et team for å oppnå organisasjonens målsettinger. Det er selvfølgelig takhøyde for uenighet i sak, men det er ingenting i våre styreevalueringer eller i dialog med det enkelte styremedlem som støtter opp under Elsafadis voldsomme personangrep.

– ANGREP: Berit Kjøll reagerer sterkt på Marco Elsafadis utspill. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– I tillegg, i min styreperiode på snart fire år, er det avholdt 50 styremøter og behandlet 460 saker og kun i fire av disse sakene er det protokolltilførsler, noe som underbygger at det har vært et løpende godt og ryddig styrearbeid.

– Når det gjelder varslingssaken, har NIF tydelige retningslinjer vedtatt av et samlet idrettsstyre for hvordan slike skal håndteres. Disse retningslinjene har også vært fulgt i varslet mot Elsafadi. I et enstemmig styrevedtak fattet 31. mars er varslingssaken avsluttet, skriver Berit Kjøll.

Mistenker lekkasjer i valgkomitéen

Elsafadi reagerer imidlertid på at varslingssaken kommer rett i etterkant at han hadde fortalt sin ærlige mening til valgkomitéen 5. desember.

– På tidspunktet jeg snakket med dem, hadde jeg full tillit til valgkomitéen. Jeg visste også at de hadde taushetsplikt. Derfor skulle jeg si alt, uten filter og uten å holde noe som helst tilbake. Så kan man jo spørre seg om det var smart å være så åpen og ærlig, sier han.

– Svaret på det er nok nei, men jeg visste ikke bedre da. Jeg kjente ikke konstellasjonene i idretten godt nok. Men i kjølvannet, ser jeg nå at det ikke var så smart, sier Elsafadi.

Han sikter til at det gjennom medieoppslag har blitt satt tvil ved habiliteten til medlemmer av valgkomitéen.

Åpner opp om varselet

En drøy uke etter Elsafadis møte med valgkomitéen, skjedde nemlig episoden som førte til det mye omtalte varselet.

Elsafadi ønsker av hensyn til den NIF-ansatte varsleren ikke å gå i detalj på det som skjedde.

MYGAME-KAMERA: En VG-henvendelse om strømmetjenesten MyGame skal ha vært en del av opphavet til varslingssaken. Foto: Annika Byrde

Men bekrefter at varselet går på at han skal ha «irettesatt medarbeideren for ordrenekt i påhør av idrettspresident Berit Kjøll».

Dialogen skal ha foregått over telefon, der Kjøll og den NIF-ansatte var i samme rom.

– Først er det viktig for meg å si at jeg ikke har noen problemer med den NIF-ansatte nå. Jeg er ganske sikker på at vi kommer til å finne en løsning og fortsette å jobbe til det beste for norsk idrett. Jeg har ingen problemer med å møte varsler, gi en bamseklem og fortsette vårt arbeid, sier Elsafadi.

Det har han imidlertid med Berit Kjøll.

I etterkant av den opphetede telefonsamtalen forteller Elsafadi at han snakker med idrettspresidenten igjen på tomannshånd.

– Hun informerer meg da om at «vedkommende hadde blitt veldig lei seg og reagerte veldig på den telefonsamtalen».

– Da måtte jeg spørre henne: «Du som var vitne, sa jeg noe eller gjorde jeg noe kritikkverdig?» Hun svarer «neida, absolutt ikke. Det var kun opphetet garderobestemning».



TV 2 har gitt Kjøll anledning til å komme med sin versjon av telefonsamtalen med Marco Elsafadi, men den har hun ikke benyttet seg av.

FÅR KRITIKK: Idrettspresident Berit Kjøll får kritikk for håndteringen av et varsel mot et styremedlem i forbundet. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Kjøll var vitne til varselet

I det siste har Elsafadi blitt kjent med nye opplysninger om hendelsesforløpet.

At Berit Kjøll i forkant av denne telefonsamtalen, der hun ifølge ham avdramatiserte situasjonen, skal ha vært klar over at den NIF-ansatte allerede da vurderte å varsle på ham.

– Jeg fikk se dokumentasjon om at Berit Kjøll hadde vært vitne til at den ansatte rådførte seg med sin leder - like etter vår opphetede telefonsamtale.

– Der skal den ansatte spurt sin sjef, «synes du jeg skal varsle?», sier Elsafadi til TV 2.

Svaret var, «hvis du synes det er alvorlig nok, så får du varsle».

– Poenget mitt er at idrettspresidenten er vitne til både dette og den opphetede samtalen mellom meg og varsler minutter i forveien. Hun vet nøyaktig hva som har blitt sagt. Det er friskt i minne, sier Elsafadi og legger til:

– Og hun velger å ikke gripe inn. Hun velger å ikke forsøke å roe gemyttene. Det er dét som er selve kjernen her. For meg er dette fravær av ledelse, og det betyr at Berit Kjøll indirekte samtykker til at varselet får skje.

Elsafadi fortsetter:

– Man kan velge å si hva man vil, men den som tier samtykker. For ellers hadde hun sagt «stopp en hal», eller «vent litt, kan vi ta et nytt møte med Marco? Det kan hende at dere finner ut av dette i en ny dialog», men det blir altså ikke gjort, sier han.

Benekter å ha samtykket

Under «Åpen Time» fredagen før påske konfronterte TV 2 Kjøll med disse opplysningene. Hun benektet da at hun var med på rådgivningen av varsler.

– Rådfører vedkommende seg med deg i henhold til varslingen?

FØR ÅPEN TIME: Berit Kjøll, gjør seg klar til Åpen Time der hun lukker varslingssaken. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Nei ... Ikke i det hele tatt. Jeg har ikke vært i noen dialog rundt dette, annet enn at jeg var til stede i rommet der hvor samtalen fant sted. Jeg har vært nøye med at jeg har holdt meg unna alt som har hatt en befatning med denne saken å gjøre inntil jeg fikk rapporten som ble levert, og fikk lese den 8. mars, svarte Berit Kjøll til TV 2 da.

Forteller styret om varselet

På ettermiddagen den samme dagen som varselet ble levert, møttes styret i Idrettsforbundet til et planlagt ekstraordinært informasjonsmøte om MyGame.

Seansen var digital og foregikk over Teams.

Mot slutten av informasjonsmøtet tok Elsafadi ordet foran sine styrekolleger.

Her fortalte han om varselet, og hva han hadde opplevd i timene i forkant.

Med kun styremedlemmer tilstede skal også idrettspresident Berit Kjøll tatt ordet på telefonmøtet, og i følge Elsafadi uttalt:

«Vi må få snakket med varsler, og få hen til å trekke varselet. »

Men dette ble umiddelbart stemt ned av styret.

– Det er da et annet styremedlem, Zaineb (Al-Samarai journ. anm), griper inn og sier «nei, hvis vedkommende ønsker å varsle, så skal vedkommende ha rett til det. Vi skal ikke stoppe noe varsel.», sier Elsafadi. Zaineb Al-Samarai er som TV 2 tidligere har meldt Kjølls fremste utfordrer til å bli innstilt til vervet som ny idrettspresident av valgkomitéen.

PRESIDENTKANDIDAT: Styremedlem Zaineb Al-Samarei er Berit Kjølls utfordrer til presidenttittelen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Jeg var helt enig med henne og sa også at vedkommende har sin fulle rett til å varsle. Varslingsinstituttet er vi nødt til å verne om. Vi kan ikke drive og overtale noen med å la være å varsle dersom man ønsker å varsle, sier Elsafadi som igjen poengterer at han overhodet ikke bærer nag ovenfor den NIF-ansatte.

Granskingsekspert blir engasjert

Etter at varselet var realisert ble idrettsforbundets varslingsmottak, ved juridisk avdeling, satt til å håndtere det.

Varslingsmottaket bestemmer seg raskt for å sette ut saken til en ekstern part, da dette var et internt varsel.

Allerede 23. desember, tre dager etter hendelsen som førte til varsling, skrev NIF en kontrakt med advokat Erling Grimstad.

Den tidligere økokrim-sjefen Grimstad driver nå sitt eget granskingsbyrå.

BISTÅR NIF: Advokat Erling Grimstad. Foto: NTB

Ifølge Elsafadi var det da varselssaken virkelig eksploderte.

– Min kontaktperson på det tidspunktet er 2. visepresident Sondre Gullord. Han forteller meg at de har funnet en toppadvokat knyttet til varslingssaker, og han skal gå i gang med dette her rett over nyttår, sier Elsafadi.

– Hva vet du om den eksakte bestillingen Grimstad fikk fra idrettsforbundet?

– Ingenting. Og det har jeg gjentatte ganger bedt om å få klarhet i, sier Elsafadi.

TV 2 har også forsøkt å få svar fra Norges Idrettsforbund om dette.

Følgende spørsmål ble sendt til Idrettsforbundet før påske:

Hvilke vurderinger la dere til grunn for å engasjere en gransker?

Hvorfor falt valget av gransker på Erling Grimstad?

Hvilken bestilling fikk Erling Grimstad for sitt arbeid?

Ingen av disse spørsmålene er ennå besvart, tross purring.

Dette reagerer Elsafadi på.

VIL HA MER ÅPENHET: Marco Elsafadi vil at Idrettsforbundet åpner opp rundt alt i forbindelse med håndteringen av varslingssaken. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Da er vi tilbake til det med åpenhet. Kom med alt, fortell meg prosessen fra A til Å. Hele idrettsstyret bør få vite det slik at vi kan lære av hva som har skjedd her. Hvorfor vi brukte over 1,2 millioner kroner på en sak som bygger på en misforståelse? Hva gikk galt, og hvor sporet dette av? sukker Elsafadi.

– Det må vi nødt til å evaluere ordentlig. Vi kan ikke bare lukke saken, gå videre og late som ingenting, sier han oppgitt.

406.000 kroner brukt «unødvendig»

Erling Grimstad brukte nesten tre måneder før han leverte en 90-sider lang granskningsrapport.

Etter det TV 2 forstår ble de tre nøkkelpersonene, Elsafadi, varsler og Kjøll intervjuet. Men i tillegg har advokaten snakket med en rekke styremedlemmer og flere ansatte i NIF-administrasjonen.

Under «Åpen Time» før påske spurte TV 2 idrettspresident Berit Kjøll og NIFs andre innleide advokat på saken, Jan Fougner, hvorfor Grimstad gikk så bredt i sine undersøkelser?

Begge la dette på Grimstad.

– Når man har et varsel og setter det ut, så blir det overlevert til en aktør. Og i dette tilfellet er det Grimstad som vurderer hvordan og hvilke metoder man skal bruke for å løse varselet, sa Kjøll til TV 2 da.

Mens Jan Fougner sa dette:

«Man valgte Grimstad, og han har gjort det på den måten han har funnet faglig forsvarlig».

LUKKET SAKEN: Berit Kjøll, NIF sammen med advokat Jan Fougner. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Fougner brukte selv et ord som at det hadde blitt brukt «unødvendig» mye penger på denne saken.

Bare granskningsrapporten Grimstad laget kostet 406.000 kroner.

Frykter varslings-mønster

TV 2 har tidligere omtalt at Berit Kjøll også tidligere har vært involvert i en annen varslingssak mot ett av sine styremedlemmer i løpet av sin regjeringstid.

Varselet kom også den gang fra egne rekker, en ansatt i NIF-administrasjonen.

I saken fra 2020 ble det etter det TV 2 kjenner til også da brukt av idrettens penger på en ekstern granskning av en advokat.

Det er ukjent hvor mye.

Saken endte med at presidentskapet, med Berit Kjøll som øverste leder, skulle håndtere funnene til granskeren.

IDRETTSPRESIDENT: Berit Kjøll fotografert i forbindelse med et tidligere TV 2-intervju. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Men hva konklusjonen ble i den saken er det kun Kjøll, visepresident Vibecke Sørensen, daværende generalsekretær Karen Kvalevåg, varsler og det omvarslede styremedlemmet som vet.

Det øvrige idrettsstyret ble holdt utenfor saken.

Og ingen av de involverte har ønsket å fortelle åpent om denne saken til TV 2.

Elsafadi er nå urolig for at det tegner seg et mønster, der styremedlemmer som er kritiske, presses ut gjennom varslingssaker.

– Det er nesten de samme menneskene som er involvert i varselet mot meg, som i den forrige saken mot et styremedlem. Det synes jeg er veldig viktig at man går inn i nå. Det er viktig at vi som styrer norsk idrett kan få se eventuelle paralleller, likheter og forskjeller i de to sakene, sier Elsafadi.

FRYKTER ET MØNSTER: Marco Elsafadi ønsker at også den andre varslingssaken blir gjennomgått av idrettsledelsen. Foto: Bård Ove Myhr

TV 2 er kjent med at andre styremedlemmer også ønsker å få innsyn i hvordan varselssaken fra 2020 ble behandlet.

Mistenker skjult agenda

Med dette som bakteppe er derfor ikke Elsafadi i tvil om at alle de ubesvarte spørsmålene han har i «sin» varslingssak, forsterker mistanken om at det hele virker å være en del av noe «større».

– Det er på en måte dette som svekker tilliten min til hele prosessen. Jeg sitter igjen med en følelse av at her har det vært en agenda. Jeg vet ikke hvem som har agendaen, men hvis jeg skal gjette så mistenker jeg at idrettspresidenten har benyttet anledningen til å prøve å presse ut et styremedlem.

– Et styremedlem som er veldig tydelig på at han ikke ønsker å sitte i samme rom som henne om tre måneder. Og bakgrunnen for det, er fordi hun snakker usant til oss, sier Elsafadi.

Krever at Kjøll vurderer sin stilling

Konklusjonen i varslingssaken mot Elsafadi ble altså at det hele bygget på en «misforståelse».

En misforståelse som til nå har kostet norsk idrett nærmere 1,5 millioner kroner.

KRITISK: Elsafadi krever at Kjøll vurderer sin stilling. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Pengebruken foregikk samtidig som Idrettsforbundet sa opp folk i administrasjonen på grunn av dårlig økonomi.

Fredagen før påske uttalte Berit Kjøll til TV 2 at hun på vegne av styret tok ansvaret for dette. Men det holder ikke for Elsafadi.

– Hun må gå ordentlig ut og beklage, og legge ansvaret på seg selv. Jeg tenker helt oppriktig at hun også må vurdere sin egen stilling. Jeg tenker at det er på sin plass, sier han og begrunner det slik:

– Hvis du lar en misforståelse, der du selv er nøkkelvitne, få lov til å bli til en utgift på 1,5 millioner, og samtidig en enorm belastning for et styremedlem. Så må du spørre deg om du er rett person til å fortsette å lede videre, sier Elsafadi.

– Absurd og useriøst

Derfor oppfordrer Marco Elsafadi nå sine kollegaer i Idrettsstyret til kreve en grundig evaluering av hvordan varslingssaken er håndtert.

Og deretter, eventuelt, stille Berit Kjøll til veggs.

– Man kan ikke bare lukke saken og tro at alt er greit nå. Det mener jeg blir for useriøst. Jeg bare håper at styremedlemmene som har sittet og fått tenkt seg litt om i påsken, nå har skjønt hvilket tempo de har presset denne saken gjennom på.

KREVER STYREGJENNOMGANG: Marco Elsafadi krever at styret i idrettsforbundet gjennomgår håndteringen av varslingssaken. Her i samtale med styrekollega Ole Jørstad. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Vi holdt på med en gransking i tre måneder, så fikk styret servert en rapport på 90 sider pluss 50-60 tilleggssider i fanget klokka 08.30. Og klokken 11.30 skal saken være ferdig behandlet.

– Det er jo for meg helt absurd og useriøst, sier Elsafadi.

Fikk tak på rettshjelp

Selv har han ikke advokat lenger. De 50.000 kronene Idrettsforbundet tilbudte ham som «tak» i støtte, er brukt opp for lengst.

– Da fikk jeg min egen forsvarer, hadde jeg et forbehold om at det ikke kunne koste mer enn 50.000 kroner. Nå er vi kjent med at idrettsforbundet har brukt nærmere 1,5 millioner kroner. Det synes jeg er ganske alvorlig.

– Hva forteller det om rettsvernet til frivillige i idretten opp mot ansatte i Idrettsforbundet?

– Vi har jo ingen rettsvern. Det finnes ingen rutiner på det. Jeg ble fullstendig isolert og ble angrepet uten noe som helst forsvar. Det tok over tre måneder før jeg fikk hjelp de tre siste ukene etter varslingsrapporten. Og da var taket på 50.000 kroner, sier han.

Krever oppreisning

Nå akter Elsafadi å få besvart alle sine spørsmål skriftlig, før han eventuelt møter Berit Kjøll til en prat.

– Jeg har nå gått tydelig ut og bedt om at hun må ta ansvar og selvkritikk. Det har hun ikke gjort. Tvert imot så har hun bare lest opp et vedtak, og prøvd å lukke en sak, sier Elsafadi.

ADVOKATHJELP: Marco Elsafadi med sin advokat Tore Lerheim. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

I ettertid har Berit Kjøll og presidentskapet tatt kontakt for å ta et møte. Det er ikke Elsafadi klar for.

– Jeg har svart at jeg ikke er interessert i noe møte. Jeg vil ha svar på spørsmålene mine. Og hvis vi får en grundig evaluering, der andre i styret kommer frem til om vi ikke har tillit til henne som leder? Da må hun stille sin plass til disposisjon. Da må Berit si «hei, jeg har bommet. Jeg beklager at jeg bommet på dét og dét området, og jeg stiller min plass til disposisjon. Dere kan selvfølgelig mene at jeg bør fortsette eller ikke. Det er opp til dere.» Det ville en god leder sagt, sier Elsafadi og legger til:

– Hvis saksgangen viser seg å være «hei, her har hun jo gjort mye bra». Og «her var det uheldig at det ble sånn». Da kan vi si «vet du hva, du får fornyet tillit til høsten.»

– Men hvis det viser seg at hun har holdt tilbake informasjon, at hun har snakket usant, som jeg vet hun har gjort ved flere anledninger, og at hun har hatt en agenda. Ja, hvis det viser seg å være riktig? Da må hun selvfølgelig ta hatten å gå. Det er jo bare riktig å gjøre som leder, sier Marco Elsafadi.