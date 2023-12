Idrettslege: – Veien til hjelp må bli kortere

BETENKT: Jorid Degerstrøm, her på jobb som medisinsk ansvarlig for Tromsø IL, er ærlig på at idretten «har mye å gå på» når det gjelder mental helse, men mener fokuset er mye større nå enn for bare for år siden. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/NTB.

– For det første: Dette er svært tragisk og historier vi alle berøres av. For det andre: Fem er fem for mange. Vi har ingen å miste. Dette bekymrer meg og må tas på alvor av både idretten og generelt i samfunnet.

Det sier Jorid Degerstrøm om at den norske skiskytterfamilien har registrert fem dødsfall på et og et halvt år.

Mental helse var blant de bakenforliggende årsakene til alle dødsfallene.

Degerstrøm er til daglig fastlege i Tromsø, men er også medisinsk ansvarlig for både Olympiatoppen Nord-Norge og Norges Toppidrettsgymnas i Tromsø. Hun er også medisinsk ansvarlig for fotballaget Tromsø, og har tidligere vært lege både på det norske herre - og kvinnelandslaget.

Hun forteller at hun ukentlig er i kontakt med utøvere som har mentale utfordringer.

– Problemstillinger kan være alt fra familiære problemer, tap, følelsen av å ikke være god nok og utenforskap, til dyp depresjon og angst. Det er bra at samfunnet generelt har økt fokus på dette. Og det er viktig å normalisere at det er helt normalt å føle tristhet og ikke føle seg på topp hver eneste dag, sier hun.

– Viktig ikke å «slippe» utøverne

Hun mener problemet tas på alvor i mye større grad enn tidligere i idretten, men peker spesielt på to ting som kunne vært bedre:

– Det som kan bli bedre i dag er å ha en enda kortere vei til hjelp når man trenger det. At utøvere slipper å stå i kø i uke – og månedsvis for å få hjelp, sier hun, med referanse til de lange ventelistene i spesialisthelsetjenesten i Norge.

– Selv om man venter på hjelp fra spesialisthelsetjenesten, så må vi legge opp til oppfølging. Det er viktig å ikke «slippe» utøverne. At personer ikke møter opp til timer eller samtaler kan være naturlig når man har det vanskelig. Da kan det være lett at utøvere «glipper» fordi de kanskje ikke klarer å bestille seg ny time.

– Min erfaring da er at det er viktig at vi følger det opp aktivt og tar ny kontakt og tilbyr ny time, påpeker hun.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Mental Helse Ungdoms hjelpechat: mentalhelseungdom.no/chat (søndag-fredag 18-21)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

– Hva skjer når det hele er over?

Interesseorganisasjonen Mental Helse Ungdom har vært på konferanser med Norges Skiskytterforbund og holdt foredrag for dem om nettopp denne tematikken.

– Ofte kan det være sånn at det må noe traumatisk til for at man for øynene opp for noe. Det har Skiskytterforbundet opplevd. Alle i miljøet er preget av dette. Og jeg opplever et ektefølt engasjement om å sette dette på dagsorden, innleder Adrian Lorentsson, generalsekretær i organisasjonen.

– Og det jeg har utfordret forbundet på, og som flere i norsk idrett burde ta tak i, er: Hva skjer når det hele er over? Hva skjer om man må legge opp på grunn av en skade i ung alder? Hva skjer når du blir kjempegod, men ikke god nok? Når man straffer seg selv psykisk for at man ikke presterer godt nok?

Ifølge Lorentsson har utøvere og andre mye å tjene på å være åpne om hva man føler når ting ikke går som man ønsker.

– Om man er åpen om at man for eksempel føler at man skuffer foreldrene sine når man ikke presterer, så vil man få et korrektiv. Et perspektiv på at det ikke stemmer. Og det kan være viktig, forklarer han.

Anbefaler mindre tid på sosiale medier

Degerstrøm mener at mange i norsk idrett jobber veldig godt med tematikken, og viser blant annet til forebyggende arbeid og foredrag som nyttige verktøy.

Hun er imidlertid klar på at «vi fortsatt har mye å gå på».

– Opplever du at det er flere eller færre som sliter med mental uhelse i idretten i dag enn tidligere?



– Jeg opplever at flere tørr å snakke om det. Flere utøvere tørr å vise sårbarhet og fortelle om nedstemthet og angst, for eksempel. Men dette er nok også fordi flere spør om dette enn tidligere – det var nok ikke like stort fokus på psykisk helse for ti år siden som i dag. Før måtte nok utøverne i større grad ta initiativ selv for å si ifra; nå er vi leger og fysioterapeuter flinkere til å spørre, forklarer hun.

Fokuset på sosiale medier er også betydelig større i dag enn det var for ti år siden. Kanskje for stort, mener Degerstrøm.

– Sosiale medier kan bidra til å gi et perfekt bilde som ikke alltid stemmer, sier hun.



– Burde utøvere bruke mindre tid på sosiale medier?

– Ja, jeg vil anbefale at vi alle tenker litt over vår daglige tidsbruk på nettet. Sosiale medier er ikke bare negativt, men alle kan tenke litt mer over hva og hvor mye tid vi bruker på nettet.

Hun er enig med oppfordringen til Lorentsson i Mental Helse Ungdom om å tørre å sette ord på hva man føler.

– Vi må ikke være redde for å snakke om hvordan vi har det. Og alt er ikke sykdom – en dårlig dag betyr ikke at man har angst. Men det er viktig at man tørr å ta opp ting man bærer på. Og er man mottakerapparat, så må man ta seg tid til å høre hva som blir sagt for å kunne hjelp. Det er en styrke, og ikke en svakhet, å kunne be om hjelp, sier hun.