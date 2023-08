– I verste fall får jeg gå langløp med Petter

Denne helgen er han tilbake i konkurranse mot flere av verdens sterkeste skiløpere.

Han var sesongens store langrennsløper i fjor, og vant verdenscupen med nesten 500 poeng ned til Pål Golberg.

Men denne sesongen er det ikke sikkert han engang får deltatt i verdenscuprenn, etter at han takket nei til en plass på landslaget.

For at Klæbo skal få gå verdenscup kommende vinter må en representasjonsavtale mellom ham og skiforbundet være på plass.

Tidligere har han uttalt at en slik avtale helst burde være på plass innen mai, men det skjedde ikke. Nå gir han en statusoppdatering til TV 2.

– Status er vel at det har vært sommerferie der, som resten av landet. Jeg har brukt mye tid på det i vår- og tidlig-sommer, men jeg har bestemt meg for at jeg legger det til siden nå, og lar faderen ta ansvar for det. Jeg har det ikke travelt – det er lenge til vi skal gå skirenn, sier han, og fortsetter:

– I verste fall får jeg slenge meg med Petter på langløp. Jeg tipper jeg har et åpent tilbud der fra, sier skistjernen med et smil.

– Hvordan er følelsen?



– Jeg føler vi har god kontroll. Jeg synes sånne prosesser er slitsomme, selvfølgelig. Jeg tror vi kommer i mål.

– Hadde det vært opp til meg, så de vi vært i mål for lenge siden, og så hadde jeg vært på landslag. Men sånn ble det ikke, sier han til TV 2.

I tillegg til at en representasjonsavtale må på plass, håper han også å få skikk på låret sitt.



Allerede før forrige sesong snakket han om at han har slitt med et trøblete lår.

For å få orden på det fløy han inn en egen fysioterapeut fra USA, på egen regning.