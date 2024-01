I tårer etter marerittetappe: – Verste følelsen jeg har hatt

Steinkjer-løper Marit Ishol Skogan debuterte på første etappe for Norge.

Hun pådro seg to strafferunder på den stående skytingen og vekslet helt nede på en 16. plass – over ett og et halvt minutt bak Sverige i tet.

– Det er kanskje den verste følelsen jeg har hatt, sier en gråtkvalt Ishol Skogan til NRK.



Statskanalens reporter lurte på hva hun tenkte på underveis.

– Nå har jeg ødelagt for alle, svarte en tydelig preget trønder.

I AKSJON: Marit Ishol Skogan (med startnummer 1) var langt nede etter etappen. Foto: TOBIAS SCHWARZ

NRK-ekspert Synnøve Solemdal var kritisk til hvordan 25-åringen løste den stående skytingen.

– Det kan være at hun ble litt for ivrig på den andre runden, men samtidig synes jeg hun jobbet for dårlig på ekstraskuddene. En ting er at du får to bom i selve serien, men når du da står med ekstraskuddene må du ta deg tida til å sikte ordentlig.



– Det var helt forferdelig. Jeg bare stivnet helt og da ble det hundre ganger vanskeligere enn det er. Når man stivner til virker det så umulig å få ned blinkene. De blir så små. Det blir så vanskelig, sier Ishol Skogan om opplevelsen på stående.

Karoline Knotten, Juni Arnekleiv og Ingrid Landmark Tandrevold gikk de andre etappene for det norske laget.

VEKSLING: Karoline Knotten gir klapset til Juni Arnekleiv. Foto: TOBIAS SCHWARZ

Norge ble til slutt nummer ti - over tre minutter bak.

Ankerkvinne Landmark Tandrevold kommer med støttende ord til skiskytterkometen.

– Man får gi Marit en god klem. Det skjer med alle. En eller annen gang har man en sånn opplevelse på stafett. Hun skal være trygg på at vi er like glade i Marit uansett hvordan hun skjøt i dag. Det går bra og det går over, sier hun til NRK.

Rennet var den siste verdenscupstafetten før VM.



Det norske laget har vunnet to av stafettene så langt denne sesongen og ble nummer to i den tredje.



Frankrike gikk inn til seier foran Sverige og Tyskland.

