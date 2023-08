I tårer: – En enorm krise

31-åringen har røket fremre korsbånd i venstre kne. Det skriver Real Madrid på sin nettside.

– Det er en enorm krise. Han har vært en av de viktigste i dette Real Madrid-laget i lang, lang tid, sier TV 2s La Liga-ekspert Mina Finstad Berg.

Forlot i tårer

Den troverdige Real Madrid-journalisten Miguel Ángel Díaz skriver på X/Twitter at skaden skal ha oppstått på trening torsdag formiddag.

31-åringen skal ha forlatt banen i tårer. Ifølge Helse Norge kan en slik skade ta alt fra seks til tolv måneder.



Finstad Berg hadde opprinnelig «Los Blancos» øverst på sitt tips, men endrer nå mening.

– Jeg har hatt dem som gullfavoritt inntil denne nyheten. Det er en av verdens beste keepere.

Ser til De Gea

Nå må Real Madrid ut på keeperjakt. TV 2s ekspert foreslår en tidligere Manchester United-stjerne.

– Et navn som dukker opp er David de Gea, som er uten klubb og sikkert vil hjem til Spania, sier Finstad Berg og utdyper:

KOBLES TIL MADRID: David De Gea. Foto: ADRIAN DENNIS

– Han var jo bare en ødelagt faksmaskin unna å signere for dem for et par år siden.

Ukrainske Andrij Lunin er Real Madrids andrekeeper. 24-åringen får ikke gode skussmål.

– Han er ikke i nærheten av å kunne spille en hel sesong for Real Madrid, sier TV 2-eksperten.

