I strupen på ten Hag og Klopp: – Det er tullprat

– Hvem er det som ikke gjør det, spør Sam Allardyce retorisk.

Leeds-manageren langer ut mot Premier League-kollegaer som kommer med kritikk av motstandere som drøyer tiden.

Både Liverpools Jürgen Klopp og Erik ten Hag i Manchester United blir trukket frem av reporteren som spør Allardyce, som mener også de to stjernemanagerne haler ut tiden.

– Alle drøyer tiden de siste fem minuttene hvis de leder 2-1. Ikke vær tullete. Det er tullprat, sier Allardyce.

FYRER LØS: Leeds-manager Sam Allardyce mener alle driver drøyer tid. Foto: Lee Smith / Reuters

Allardyce frykter for spillernes helse.

– Sporten er fysisk og rask nok som den er, mener Allardyce.

– Det handler om spillernes tretthet og skader, og det er større krav nå enn noen gang før. kal du sette spillerne i enda større fare enn før, vil du få flere og flere skader. Tempoet i kampene har aldri vært større enn det er nå, mener Leeds-sjefen.



Tidspunktet for spørsmålet er neppe tilfeldig, for til helgen skal Allardyce og Leeds møte Newcastle, som har fått kritikk for uthaling av tiden denne sesongen.

– Vi vet at de drøyer tiden, sa ten Hag i februar, og mente at Newcastle var irriterende å spille mot av den grunn.



Da Fabinho Carvalho scoret seiersmålet for Liverpool mot Newcastle på overtid tidligere denne sesongen, mente Liverpool-manager Jürgen Klopp at det var en perfekt måte å svare på taktikken.

– Kampen ble stoppet konstant av en eller annen grunn, og det gir seg ikke mulighet til å skape et momentum, uttalte Klopp den gang.

Mer effektiv spilletid er ikke veien å gå, mener Allardyce.

– På grunn av et tett kampprogram er det ingen restitusjonstid, og da får du flere og flere skader. Til slutt blir det kroniske skader. Det vil kunne påvirke spillerne karriere og gjøre den kortere enn den bør, mener Sam Allardyce.