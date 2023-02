I strupen på Kjøll: – Hun følger ikke med i timen

Anette Trettebergstuen med nådeløst svar etter at Berit Kjøll la press på Kulturdepartementet.

SLÅR TILBAKE: Anette Trettebergstuen er ikke enig i at ansvaret ligger på Kulturdepartementet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Idrettspresident Berit Kjøll uttalte mandag at hun var «provosert og sint» over situasjonen i norsk idrett.

Det skjedde etter TV 2s historie om politimannen som fortsatte som trener, til tross for varsler og anmeldelser om voldtekter og seksuelle overgrep . Alle sakene er henlagt.

Manglende oversikt, liten informasjonsflyt og forbud mot å lagre informasjon om varsler gjør det vanskelig å fange opp gjengangere.

UTÅLMODIG: Idrettspresident Berit Kjøll venter på ny lovhjemmel som kan registrere alle uønskede hendelser i idrettslagene. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Kjøll mente at Norges idrettsforbund (NIF) har kjempet siden 2018 for å få på plass en lovhjemmel, som registrerer alle personer som har brutt idrettens regelverk.

– Denne problemstillingen har vært adressert. Men nå opplever jeg at vi er i ferd med å få et gjennombrudd inn mot Kulturdepartementet, sa Kjøll blant annet under gårsdagens debatt hos TV 2.

Idrettspresidenten la med andre ord deler av skylden på kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, og krevde fortgang i prosessen.

Raser

Nå slår Trettebergstuen knallhardt tilbake, og mener det er feil å skylde på Kulturdepartementet (KUD).

– Da følger ikke idrettspresidenten med i egen organisasjon eller i timen. For de har meldt om behovet, men vi har bedt dem presisere en del ting. Den jobben har ikke NIF gjort. Den må de gjøre, så skal vi levere politisk, tordner statsråden.

Kulturministeren stilte til debatt på TV 2 Nyheter, men forlot lokalet umiddelbart etterpå og ville ikke svare på flere spørsmål:

Stakk uten å ville svare på spørsmål

Trettebergstuen forteller at hun ikke har vært klar over «svakheten» når det gjelder barn og unges sikkerhet i idretten, og at NIF ikke har tatt dette opp med henne siden hun ble statsråd.

– Det som har vært tilfelle er at NIF og KUD har hatt en dialog om regelendringer om antidopingregelverk siden 2018. Så ble det i fjor, i årsskiftet 2021/2022, tatt opp av NIF at de ønsket utvidet adgang til å kunne lagre denne type opplysninger som skal hindre at dette skal skje.

– Vi har purret på NIF, men vi kan ikke endre en lov før vi får en klar bestilling på hva de trenger. Den har vi ikke fått, men jeg skal purre til jeg får det jeg trenger, fortsetter Trettebergstuen.

– Er det NIF sitt problem? Er det de som har vært for sene?

– Det er alles problem når barn og unge blir utsatt for trakassering, men om jeg skal få satt i gang en «lovjobb» må må jeg vite nøyaktig hva NIF trenger.

Svarer

Norges Idrettsforbund skriver i en uttalelse til TV 2 at idrettspresidenten ikke kjenner seg igjen i utsagnet om at hun har lagt skylden på Kulturdepartementet.

– Hun har henvist til en løpende prosess og dialog med departementet, hvor NIF har definert idrettens behov for en utvidet lovhjemmel og som i større grad kan ivareta barn og unge sin trygghet i idretten, enn dagens lovverk på dette området, skriver NIF.

UENIGE: Anette Trettebergstuen mener det er NIF som ikke har gjort det de burde. Foto: Torstein Wold / TV 2

I historien om politimannen har han benektet alle anklagene, viser dokumenter fra idrettens domsutvalg og fra politiavhør.

Han ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2.

– Steile fronter

– Nå er pekeleken i gang. Her er det steile fronter i en vanskelig og krevende sak, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg om ordkrigen mellom Kjøll og Trettebergstuen.

Sportskommentatoren legger til at det tidligere har vært knute på tråden mellom de to.

– Nå sitter dem og skylder på hverandre, men den gode nyheten her er at statsråd har lovet at denne lovendringen skal komme på plass, så fort idretten gir departementet det de har behov for, sier Finstad Berg.

Turid Kristensen, idrettspolitisk talsperson i Høyre, var også tilstede under debatten. Hun er sjokkert over hvordan «vandrerne» har holdt på, på tross av varslinger.

– Nå må NIF få de verktøyene de trenger og et sanksjonsregelverk som gjør at vi kan få stoppet disse, er Kristensen klare mening.

Stortingsrepresentant i FrP, Morten Stordalen, mener det haster veldig med å få på plass en lovendring. Han stusser over at Trettebergstuen ikke var kjent med saken tidligere.

– Det er bare et år siden det ble presentert en undersøkelse i barnefotballen og Trettebergstuen sa at «dette var forferdelig og at de skulle følge det opp politisk», sier Stordalen og tilføyer:

– Vi må komme med en lov. Vi kan ikke holde på sånn lenger.

KRITISK: Stortingsrepresentant i FrP, Morten Stordalen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Helt grusomt

Trettergstuen gjentar at grunnen til at det ikke har skjedd noe tidligere er fordi NIF ikke har konkret meldt inn hva som trengs.

– Så lenge vi ikke fikk det på plass fra NIFs side klarte vi ikke levere på det den gangen, men det er jeg sikker på at vi skal få til nå, når NIF gir oss grunnlaget vi trenger, sier Trettebergstuen.

Hun understreket først at sakene TV 2 har lagt frem er «helt grusomme» og at vi sammen må gjøre alt vi kan for å få stoppet liknende hendelser i fremtiden.

– Jeg er helt enig, ingen barn skal måtte oppleve denne type ting, sier Trettebergstuen.