I sorg: – Hjalp meg da jeg ble mor

Den tidligere sponsorsjefen Jacob Lund er død. Liv Grete Skjelbreid sørger over mannen som har hatt enorm betydning for henne personlig.

Jacob Lund døde natt til lørdag, 71 år gammel.

Familien bekrefter bortgangen til TV 2.

– Det er vanskelig å beskrive pappa med få ord, for han var helt unik. Han var først og fremst en mann med enormt mye kjærlighet for alle rundt seg, skriver datteren Kine Lund til TV 2.

– Han var energisk, raus, empatisk, engasjert, morsom, veldig klok og en fantastisk historieforteller. Vi sørger over at han har gått bort, og varmer oss med alle de gode minnene, skriver Lund.

Jacob Lund var DNB-konsernets sponsorsjef fra 1992 til 2012. I løpet av den tiden bidro han med to milliarder kroner til norsk idrett, ifølge «Sponsorkongen».

SPONSET IDRETTEN: Jacob Lund, her med spydkaster Andreas Thorkildsen under VM i friidrett i 2011. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Lund ble første mottaker av «Sponsor,- og Eventforeningens Ærespris».



I 2010 rangerte Sportsanalyse.no sponsorsjefen til den niende mektigste personen i norsk idrett.

Det var særlig skiskyting Lund hadde en kobling til. Han ble ofte sett på renn i både verdenscup, VM og OL.



– Jeg fikk vite det for 20 minutter siden. Det er en veldig trist dag. En stor mann bokstavelig talt på alle måter har gått bort, sier den tidligere skiskytteren Liv Grete Skjelbreid til TV 2.

I SORG: Liv Grete Skjelbreid. Foto: NRK

49-åringen forteller at Lund betydde alt for henne da hun kom inn på landslaget til OL i Lillehammer i 1994.

– Jeg vil huske Jacob som en veldig god venn, ikke en sponsormann. Han har betydd veldig mye for meg personlig. Han viste at han hadde tro på meg, satset for meg, og hjalp meg også med å komme tilbake etter å ha blitt mor, sier Skjelbreid.

Jacob Lund. Foto: Heiko Junge / NTB

IBU-president Olle Dahlin får nyheten under skiskytings-VM i Nove Mesto.

– Jeg kondolerer etter Jacobs død. Han har vært en profil både for norsk og internasjonal skiskyting i mange titalls år, sier Dahlin til TV 2.

– Det var et trist budskap å få midt under den store skiskytterfesten som foregår i Nove Mesto nå. Jeg tenker at Jacob Lund var nok nøkkelen til at norsk skiskyting greide å reise seg på nittitallet, sier tidligere skiskytterpresident Tore Bøygard til TV 2.

Lund etablerte konsulentselskapet Sponsorconsult i 2012.