I harnisk: – Strør salt i åpne sår

Fredag vil aktoratet fullføre sin utspørring av korrupsjonstiltalte Anders Besseberg, men det var Besseberg som tok ordet med en gang retten ble satt. Da sendte han en verbal bredside i retning aktoratet.

– Jeg har knapt nok sovet i natt, begynner Besseberg.



Han er i harnisk over en avlyttet telefonsamtale som ble spilt av i retten torsdag. Den skulle angivelige være fra Besseberg-venn Volker Schmid, men Besseberg påpekte at samtalen var med en annen person.

– Veldig opprørt

Det tok Økokrim selvkritikk på.

– Jeg ble veldig opprørt på slutten av dagen i går, når man legger frem den typen bevis som man gjorde. Jeg skjønte med en gang at det ikke var riktig. Jeg ser det i sammenheng med de tre andre tingene jeg bemerket tidligere som ikke var riktig, sier Besseberg.

Han fikk så svar fra dommeren.

– I saker kan det skje at det er behov for at tiltalte påpeker ting for å få det riktig. I dette tilfellet påpekte du det slik at det ble riktig. Og da skal Økokrim undersøke om det ble feil som må rettes opp. Det er hensikten. Så det var bra at du tok det opp. Retten opplever ikke at dette var med vilje fra Økokrim. Men det er veldig bra at du følger nøye med også senere i saken, sier dommeren.

– Strør salt i åpne sår

Besseberg fortsatte deretter med å kritisere Økokrim, som Besseberg mener har fremlagt flere faktiske feil i retten.

– Jeg har tatt opp fire konkrete ting. Jeg setter pris på at også dommeren har lagt merke til lydavhørene. Jeg har full tiltro til dommerne. Men jeg mener det er veldig utidig av aktoratet. Så vidt jeg skjønner, har de en plikt til å legge frem objektive ting som er meg til fordel. Det må jeg beklage at jeg ikke har opplevd noe av til nå. De hopper lett over at jeg har sagt at det er helt vanlig med jaktturer og så videre, sier han, og legger til:

– Aktoratet har forsøkt å strø så mye salt i åpne sår som overhodet mulig, sier han.

Aktor Marianne Djupesland legger seg flat.

– Det var ikke Volker Schmid. Der har det skjedde en feil. Jeg beklager igjen. Det var dessverre en menneskelig svikt et sted. Noen har feilkoblet nummeret. Det var leit at det skjedde. Jeg forstår at det er frustrerende. Det har vi full forståelse for. Vi må få understreket at det ikke var et ønske om å forlede retten eller tiltalte med den samtalen. Den er ikke videre relevant fra saken, sier hun til Besseberg.



– Som jeg også sa til deg før retten, så mottar jeg ikke en beklagelse eller unnskyldning. Jeg aksepterer forklaringen din, men jeg aksepterer ikke beklagelsen, svarer Besseberg.

– Går veldig inn på meg

Besseberg tok også et oppgjør med media, og sier at han «har stått på kanten av stupet».

– Det overrasker meg ikke, de store overskriftene man ser. «Aktor raser mot Besseberg: – Han lyver». Jeg vil ikke si at du har sagt det, og jeg håper og tror at man ikke har uttalt seg underveis i saken på en slik måte, men jeg tror personlig at media fikk en liten ting de kunne henge seg opp i. Dette går veldig inn på meg. Jeg ser bare overskriftene. Jeg leser ikke artiklene. Og det samme med min kone. Jeg har en datter og barnebarn, og de er helt med.

Besseberg bruker deretter flere minutter på å forklare konteksten rundt tildelingen av arrangementer i skiskyttersporten, samt hvordan forhandlinger om markedsavtaler fungerer.

Også torsdag var Besseberg synlig irritert, da han opplevde at aktoratet stilte de samme spørsmålene om og igjen.

– Jeg blir sittende og gjenta meg selv hele tiden, sa han da.