Det var optimisme å spore i den røde delen av Manchester etter 2-1-seieren over Chelsea.

Gleden ble imidlertid svært kort da de røde djevlene ble utspilt og tapte 0-3 for Bournemouth kun dager etterpå.

– Byggverket Erik ten Hag reiste i første sesong er i ferd med å rase sammen, sier TV 2s fotballkommentator Øyvind Alsaker.

– Mye er galt i den klubben, men noe er også galt i garderoben, fortsetter han.

STOR SMELL: United-kaptein Bruno Fernandes var en skuffet mann etter fadesen mot Bournemouth. Foto: Oli Scarff

– Lite fungerer



Det er stor debatt rundt hvem som har skylden for Manchester Uniteds varierende prestasjoner denne sesongen.

Skal man tro journalist i United.no, Eivind Holth, er problemet sammensatt.

– Kort oppsummert er det en klubb der lite fungerer om dagen. Det er en ukultur i garderoben og en trener som sliter med å etablere en spillestil, sier Holth.

Det var forrige mandag at Manchester Evening News trykket om misnøye fra spillere om Erik Ten Hags signeringer og taktikk.

– Jeg bryr meg ikke om støyen. De er vant til det. Det var det samme i Ajax, men det var i et mindre land med færre folk, sa Ten Hag til BBC etter seieren mot Chelsea.



LEVER FARLIG: Erik ten Hag og Manchester United fikk en gedigen nedtur mot Bournemouth. Foto: Molly Darlington.

Ryktene om splittelse ble avfeid av United, og triumfen over London-laget understøttet påstanden om samhold og harmoni.

– Så følger Bournemouth-fadesen, og et slikt tap forteller oss en del om tilstanden. For dette var en ren kapitulasjon foran egne fans, beskriver Alsaker.



TV 2s fotballkommentator utdyper:

– Det er altfor lett å skape sjanser på United - noe høstens resultater også klart viser. De mangler mål fra angrepsspillerne også, det er McTominay som er lagets farligste spiller om dagen.



Skotten er delt toppscorer med Bruno Fernandes. De to har seks mål hver i alle turneringer.

MESTSCORENDE: Er midtbanespiller Scott McTominay. Foto: MOLLY DARLINGTON

Etter tapet for Bournemouth mente tidligere Manchester United Gary Neville at ten Hags mannskap er konsekvent inkonsekvente. Det er Holth enig i.

– Hver uke er et kapitel for seg selv. Ustabiliteten er et lite mysterium. Det fremstår som en veldig skjør spillergruppe som mangler selvtillit og vinnerkultur, sier United-kjenneren.



– De har knapt levert en god forestilling denne høsten, tross god poengfangst i PL - toppnivået er langt unna de beste - bunnivået skremmende lavt. Det er Ten Hags ansvar, sier Alsaker.



KRITISK: TV 2s fotballkommentator Øyvind Alsaker. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Da er det krise



Tirsdag møter Manchester United gruppeleder Bayern München. Ten Hags mannskap må vinne.

– Exit i Champions League er selvfølgelig krise for en sånn klubb i en sånn gruppe. Det er jo utenkelig at for eksempel FC København spiller åttedelsfinale på bekostning av United. Det vil være et nytt knyttneveslag i klubbens selvbilde, sier Alsaker.



Holth følger opp:

– Dette var gruppen United skulle gå videre fra. Dersom de ikke klarer å kvalifisere seg til denne gruppa er det et tydelig bilde på hvor klubben står om dagen.

Alsaker trekker fram ungguttene Alejandro Garnacho og Kobbie Mainoo som små lyspunkter.

– Sammen med Højlund er det noe å bygge videre på. Men unge talenter har United alltid hatt - de kan ikke skape et topplag over natta. Så tøffe tak er det på Old Trafford - ingen tvil om det!

Holth sammenligner klubben med en trehjulssykkel med tre punkterte dekk.

– De siste resultatene viser at det er en altfor ustabil klubb. Jeg har ikke sett større selvtillit enn under det første halvåret Ole Gunnar Solskjær var trener.



Samtidig er han usikker på hvem som skal «redde» laget om ten Hag må gå.

– Han er svært presset. Jeg hører mye «Ten Hag out», men hvem skal inn å gjøre laget bedre? Jeg ser ikke hvordan det skal løse noe som helst, sier Holth.