Hyret inn overgrepsanklaget trener til seminar

Da en av Norges fremste idrettsadvokater mottok innkallingen til seminaret, trodde han nesten ikke det han så.

På Idrettsforbundets seminar stod mannen, som en rekke ganger hadde blitt varslet om til NIF, som foredragsholder.

– Det var et tema blant mange inn mot seminaret, at det ikke kunne være mulig at han skulle bli invitert inn til å holde et foredrag og samtidig ha disse sakene på seg, sier advokaten til TV 2.

Han anonymiseres da han har representert en av jentene i sakskomplekset til TV 2 i idrettens domsutvalg.

TV 2 har i en rekke saker omtalt politimannen og treneren som gikk fra klubb til klubb i norsk idrett til tross for anmeldelser og varsler til både politiet og idretten.

IDRETTENS HUS: Kontorene til Norges idrettsforbund på Ullevaal. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Mannens anmeldelseshistorikk hos politiet viser at mannen ble anmeldt fire ganger til politiet for voldtekter, seksuelle overgrep og seksuell trakassering. Alle sakene er henlagt.

Idrettsforbundet sentralt, og deres eget domsutvalg, har fått informasjon om fem jenter som alle har varslet om treneren.

En av sakene mot treneren ble behandlet i Idrettsforbundets domsutvalg, men ble avvist på grunn av en teknikalitet. Treneren var ikke ansatt i klubben, men hyret inn via sitt konsulentselskap. Dermed ble han ikke regnet som et medlem av norsk idrett.

Etter at politiet henla anmeldelsene og idretten la saken bort, gikk generalsekretæren i særforbundet personlig inn i saken. Ifølge dokumenter TV 2 har sett sendte han e-poster til flere klubber for å advare mot å ansette treneren.

Mannen har benektet alle anklagene, viser dokumenter fra domsutvalget (idrettens egen domstol, jou.anm) og fra politiavhør.

Han ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2.

Ifølge det TV 2 kjenner til reagerte flere på innkallingen, og advarte mot å bruke mannen på seminaret.

Likevel stod han på podiet den dagen.

– Jeg var til stede på seminaret og var blant de som reagerte kraftig på at det skjedde til tross for at NIF, så vidt meg bekjent, var varslet om at det var denne personen. Det burde aldri skjedd, sier idrettsadvokaten i dag.

Håvard Øvregård er seniorrådgiver i NIF, og mannen som har ansvar for varselhåndtering i organisasjonen.

– Forstår du at det oppleves som umusikalsk at en trener, som er varslet om til idretten flere ganger blir hyret inn til et internseminar?

– Det er åpenbart at det er umusikalsk og det er åpenbart at det ikke burde skjedd, sier Øvregård til TV 2.

VARSLER: Håvard Øvregård er ansvarlig for varselhåndtering i Norges Idrettsforbund. Oslo. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Hvorfor ble denne mannen hyret inn til dette seminaret?

– Sannsynligvis er det fordi de som rekrutterer inn folk eller spør folk om seminar ikke kjenner til denne informasjonen. Det at en person har blitt meldt inn til domsutvalget er noe som bare de som jobber for domsutvalget vet om. Vi har også et manglende system for å formidle informasjon til de som bør ha slik informasjon om folk som er beskyldt for alvorlige hendelser i idretten.

– Men etter det TV 2 kjenner til har de med ansvaret for seminaret fått informasjon om vedkommende og ble advart. Hva tenker du om det?

– Det er vanskelig å kommentere det konkret, men det er klart, dersom man har hyret inn en person for å gjøre noe så vurdere hva man skal foreta seg dersom man får mer informasjon i etterkant. Det er vanskelig. Jeg tror det er viktig at vi har bedre generelle rutiner. Og problemet i saken TV 2 har belyst er at han ikke er dømt.

– Fikk du informasjon om at han skulle delta på dette seminaret?

–Jeg har ikke mulighet til å kommentere enkeltsaker. Jeg må kommentere det generelt og disse sakene dere har laget viser at vi har en vei å gå, understreker han.

Det har ikke lykkes TV 2 å få en kommentar fra de ansatte i NIF som hadde ansvar for dette seminaret.