Hylles: – Han er helt unik

Foss og Søren Wærenskjold var Norges to håp til VM-tempoen i Glasgow.



Men verken den regjerende verdensmesteren eller U23-verdensmesteren var i nærheten av å henge med de store kanonene.

De to nordmennene havnet begge utenfor topp ti. Foss ble beste norske på en 11.-plass, mens Wærenskjold ble nummer 13.

– Jeg åpnet vel der jeg burde, så hadde jeg ikke beina til å holde helt inn. Det var helt ok, jeg ga alt og er møkk sliten. Dette er bra nok på en dårlig dag, sier Foss til TV 2.

SKUFFET OVER SEG SELV: Tobias Foss. Foto: TV 2

Wærenskjold måtte legge seg ned på bakken og så helt utslitt ut etter målgang.

– Se hvor sliten han er!, sa TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

– Det er ikke det jeg håpet på, men hadde det vært 25 grader og vindstille, så glir en lettere mann lettere enn vinden, sier Wærenskjold til TV 2.

HELT I KJELLEREN: Søren Wærenskjold Foto: TV 2

Belgiske Remco Evenepoel ble verdensmester med tiden 55:19, tolv sekunder foran Filippo Ganna fra Italia.

– Å vinne i dag var kanskje mitt største mål denne sesongen. Å gjøre det under tøffe forhold er fantastisk. Jeg hadde en supergod dag, sier Evenepoel til arrangøren.

– Han er en helt unik idrettsutøver, med et helt unikt hode. Det er veldig imponerende, sier Foss.



FIKK DET TØFT: Søren Wærenskjold Foto: TV 2

19 år gamle Joshua Tarling sikret en overraskende bronsemedalje for Storbritannia.

– Det veldig kult med Tarling. Han er verdens snilleste fyr. Jeg har møtt ham et par ganger i Andorra. Å komme hit som første års senior og ta medalje, er nesten like rått som at Remco tar trøyen, sier Foss med et smil.



– Det er et utrolig sykkelritt av den unge briten, sier Kaggestad



Iver Knotten (24) fra Tønsberg Cykkelklubb fikk også vist seg fram i et felt med en drøss World Tour-ryttere, og ble nummer 28.

– Jeg er godt fornøyd. Det er deilig, så får vi se om noen andre lag legger merke til det, gliser Knotten til TV 2.

– Det han har levert må vi rett og slett bare hylle, sier TV 2-kommentator Magnus Drivenes.