Hylles for uvanlig grep

Stabæk-Bodø/Glimt 0-4

Underveis i søndagens FotballXtra meldte den tidligere Stabæk-stopperen, som nå er ekspert for TV 2, at Bradley kastet inn håndkleet.



Glimt ledet 3-0 til pause.

Stabæk hadde ikke noe umiddelbart svar å komme med etter hvilen.

Da en drøy time var spilt, begynte amerikaneren å plukke flere av sine viktigste spillere av banen.

– Bradley er en pragmatiker. Han innser at slaget er tapt. Bodø/Glimt var klart bedre, vurderer Amankwah.

Byttene gikk slik:

64. minutt: Ut med Mushaga Bakenga og Rasmus Eggen Vinge.

75. minutt: Ut med Curtis Edwards og Kevin Kabran.

82. minutt: Ut med Fredrik Krogstad.

Tegner bilde: – Tenk om

Amankwah er ikke i tvil – Bradley nappet dem ut i tur og orden med det kommende nøkkeloppgjøret på Intility i bakhodet.

– Etter 64 minutter gjør han de to første byttene. Da vet han at kampen er kjørt, og at det er Vålerenga-kampen som betyr alt, sier TV 2s fotballekspert.

ENIG: Yaw Amankwah støtter Bob Bradleys vurdering. Han har selv spilt i Stabæk, men ikke samtidig som amerikaneren har vært trener der. Foto: Markus Engås / TV 2

– Er det smart eller passivt?

– Det er jo smart. Den matchen er gedigen, svarer ekspertkollega Erik Thorstvedt.

Amankwah stemmer i:

– Tenk om Bakenga hadde fått seg en smell i det 85. minutt fordi du skulle få et hederlig 1-3-tap. Det er pragmatisk, men jeg synes det er en god vurdering av Bob Bradley.



Drama i bunnstriden

Tabellen gir en klar pekepinn på hvorfor Vålerenga-Stabæk blir så viktig.

Skulle Sandefjord i tillegg slå Aalesund i mandagens TV 2 Play-sendte oppgjør, blir lagene dyttet ned ett hakk.

Bradley understreker selv viktigheten av målforskjellen.

– Derfor var det skuffende å slippe inn mål på overtid, medgir amerikaneren.



Han er også fullstendig klar over hvor avgjørende kampen mot Vålerenga kan bli.

– Det er en stor kamp for alle og mye å spille om, men jeg har sett hvordan spillerne har respondert og forbedringen i laget. Vi må få det ut i de siste kampene, sier 65-åringen.



Tidligere LSK-spiller godter seg

Kampen betyr litt ekstra for tidligere Lillestrøm-spiller Fredrik Krogstad. Han stod med et stort glis da TV 2 spurte om han hadde fått med seg resultatet i Vålerenga-kampen søndag.

– Jeg skjønte at det ble tap, sa han.

Midtbanespilleren har med andre ord ingen problemer med å motivere seg.

– Det blir jo en ekstremt viktig kamp og det er klart at jeg hater jo ikke å slå Vålerenga. Med viktigheten i tillegg blir den kampen utrolig spennende. Det blir grisegøy, sier Krogstad.



Vålerenga-Stabæk spilles kommende søndag kl. 17.00. Den ser du på TV 2 Play.