Hylles for dette

Sheffield United-kaptein Chris Basham takker Fulham-kaptein Tim Ream for omsorgen han utviste i minuttene etter lørdagens fryktelige skade.

35 år gamle Basham gikk i bakken med store smerter etter 20 minutters spill av Premier League-oppgjøret mot Fulham. Vemmelige TV-bilder viste det som så ut til å være et stygt brudd i ankelen.

Fulham-veteranen Tim Ream var rask med å ta plass ved Bashams side på gresset for å trøste konkurrenten. Bilder viser amerikaneren som legger en omsorgsfull arm på Basham, som selv holder hendene foran ansiktet.

Søndag formiddag la Sheffield Uniteds ulykkesfugl ut en oppdatering på Instagram om situasjonen sin. Der takker han Ream for «måten han var der på og satte fotballen til side».

Basham takker også fansen, venner og kjente i fotballmiljøet for støttemeldinger han har mottatt etter lørdagens skrekkskade. Videre gir han en oppdatering på skadesituasjonen.

«Jeg er knust over skaden jeg pådro meg i gårsdagens kamp. Jeg har gjennomgått den første operasjonen for å utbedre ting, og skal ha operasjon nummer to denne uken for å sette ting på plass», skriver Sheffield United-kapteinen.

Han gir ingen informasjon om den nøyaktige diagnosen han har fått etter lørdagens uhell. Sikkert er det uansett at 35-åringen står foran et svært langt avbrekk fra fotballen.

I kommentatorfeltet under søndagens oppdatering har flere fotballpersonligheter sendt sine hilsninger. Nevnte Tim Ream er blant disse.

«Tenker på deg, kompis! Hvil deg og bli frisk», skriver Fulham-veteranen.

Manchester Uniteds Harry Maguire og Arsenal-keeper Aaron Ramsdale er to av de øvrige som har sendt hilsninger.

