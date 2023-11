Hylles etter bragd: – Det beste jeg noen gang har sett av ham

Kolstad-PSG 36–31

For 8600 og et Trondheim Spektrum fylt til randen jaktet Kolstad onsdag kveld sin tredje, strake hjemmeseier i Champions League mot PSG.

Den franske giganten på motsatt halvdel var på forhånd sett på som klare favoritter, men trønderne, og en tilflyttet Oslo-trønder i Magnus Abelvik Rød, hadde invitert til fest – og fest ble det. Etter 60 minutter med håndball var tallenes tale klar: Kolstad 36 – PSG 31.

– Det er fantastisk moro å være med på. Dette er den beste følelsen man har, å stå etter kamper og ha vunnet. Det er ikke noe som er i nærheten, sier Kolstad-trener Christian Berge til TV 2.

Den som virkelig dro lasset da Kolstad dro i land seieren, var Magnus Abelvik Rød. Han var ustoppelig i den andre omgangen.

– Han kom som en kule. Den store forskjellen var at han søkte mer rom enn spiller og kom virkelig til sin rett, det var en monsteromgang, rett og slett, roser Berge.



«MONSTEROMGANG»: Kolstads Magnus Abelvik Rød hylles etter triumfen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Det er TV 2s håndballekspert Bent Svele helt enig i.

– Verdensklasse av Magnus Abelvik Rød. Bergerud iskald i første omgang. I andre omgang våkner han og har viktige redninger, sier Svele.



Hjemmehelten Sander Sagosen brukte også store ord om lagkompisen.

– Fantastisk, enestående. Prestasjonen snakker for seg selv. Det er det beste jeg noen gang har sett av ham. Han er så på, så direkte, står og fighter fremover, tar avløp, dueller, jeg tror ikke han tapte en duell. I forsvar kjemper han som en Gud, sier Sagosen.

– Jeg setter pris på det. Det er helt der oppe, samtidig har jeg ting jeg skal forbedre. Men jeg er utrolig glad vi står igjen med to poeng til slutt, svarer Abelvik Rød.

– Ikke ofte jeg blir målløs

For Trondheims hjemvendte sønn ble det en uforglemmelig aften.

– Det er ikke ofte jeg blir målløs i håndballsettinger, men i dag ble jeg det. Dette var stort, det var moro, jeg blir faktisk litt rørt når jeg snakker om det. Vi lykkes som gruppe og lag. Den andreomgangen vi spilte var nesten perfekt, sier en euforisk Sagosen.

– Det er dette vi har kommet for. Det er dette vi vil bygge. Vi skal sette Trondheim og Norge på håndballkartet, sier Kolstad-stjernen.

De to lagene fulgte hverandre tett i første omgang. Sander Sagosen styrte som vanlig mye av det offensive for Kolstad.

En tydelig tent 28-åring, og Champions Leagues assist-konge, serverte seks målgivende pasninger og to scoringer før pause.

Det var allikevel ikke nok til å holde trønderne foran til hvilen, som slet med håndtere franskmennenes strek-monster Kamil Syprzak. Turneringens toppscorer dunket inn fem mål i første omgang, og når heller ikke Torbjørn Bergerud kom opp på sitt vante nivå, gikk PSG til pause med 16–14 ledelse.

– Gøyeste kampen

Kolstad gikk på den andre omgangen med godt mot og viste ingen tegn til å gi opp.



Anført av landslagstrioen Sagosen, Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannesen holdt Trondheims-laget følge med verdensstjernene fra Paris.

Med Sagosen og Johannessen som tilretteleggere, og en Abelvik Rød med ni scoringer, var franskmennenes tomålsledelse blitt til trøndersk tomålsledelse og 27–25 tolv minutter etter pause.

Når Bergerud også begynte å stoppe scoringskåte parisere forsto et etter hvert elektrisk Trondheim Spektrum at noe stort var i emning.

For dette skulle vise seg å være Kolstads kveld. Etter seksti spilte og en enorm andre omgang kunne Abelvik Rød klappe seg selv på skuldra med tolv fulltreffere, og 8600 hjemmesupportere kunne juble for 36-31, to poeng og trøndernes tredje, strake hjemmeseier i Champions League.

– Det er den gøyeste kampen vi har spilt i forhold til totalrammen. Full hall, møter et av verdens beste lag, ikke den beste prestasjonen, men at vi vinner likevel og scorer 36 mål i en kamp der vi kan gjøre det veldig mye bedre. Det beviser litt. Med den selvtilliten og formen vi er i nå, vinner vi mot Paris på en middels dag, sier en godt fornøyd Gøran Johannessen etter triumfen.