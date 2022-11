Hyller trenerne: – Uvant å få skryt

Tiril Udnes Weng kjenner at hun har lyst til å prestere for sine nye landslagstrenere. Foto: Caroline Simonsen / TV 2

Etter at årets første verdenscupshelg endte med suksess for det norske laget, skryter utøverne av sine ferske landslagstrenere.

– De er to gromgutter som lager god stemning og som brenner for yrket sitt. Det er trenere man blir glad i og som man har lyst til å prestere for, sier Tiril Udnes Weng om duoen.

Stig Rund Kveen og Sjur Ole Svarstad får skryt fra sine utøvere etter sesongstarten. Foto: Caroline Simonsen / TV 2

Sjur Ole Svarstad og Stig Rune Kveen overtok ansvaret for kvinnelandslaget rett før sommeren, i en tid hvor flere var kritiske til nivået i norsk kvinnelangrenn.

Tiril Udnes Weng var på pallen to ganger i løpet av helgen. Foto: Caroline Simonsen / TV 2

Etter sesongens tre første renn i verdenscupen er fasit to pallplasser, en fjerdeplass og flere plasseringer topp 10 for de norske kvinnene.

– Det er drømmetrenere. Jeg håper de fortsetter i alle fall gjennom hele min karriere og helst litt lenger det, sier 26-åringen, som startet sesongen med tredjeplass både på sprinten og på 20 km i Finnland.

– Med selvtillit kommer det resultater

Langrennsjentene beskriver to trenere med mye pågangsmot, som ikke er redde for å skryte av utøverne.

Anne Kjersti Kalvå opplever trenerne som engasjerte og motiverte. Foto: Caroline Simonsen/ TV2

– De er veldig engasjert rundt det de driver med. De skaper en drive og motivasjon rundt hele gruppen, og så er de to av de artigste karene jeg vet om, så de holder humøret og motet oppe, sier Anne Kjersti Kalvå.

Kalvå har hatt en overbevisende start på sesongen. Trønderen vant begge distanserennene på Beitostølen og var to fattige tideler unna pallplass på 10 kilometer klassisk i verdenscupåpningen.

30-åringen opplever at den nye trenerduoen er rause med utøverne.

– Det er jo litt uvant å få skryt. Det er artig at de prøver å bygge opp selvtilliten vår og med selvtillit kommer det resultater, sier Kalvå.

– I bunn må det ligge en trygghet

Det er ikke tilfeldig at lovordene sitter løst hos de som har ansvaret for Norges beste skiløpere.

– Det handler om å ha fokus på de tingene du får til, og å bygge en trygghet rundt dine styrker. Og så jobber vi med det som kan forbedres, men i bunn må det ligge en trygghet og en selvtillit bak at de er gode på ski, sier landslagstrener Sjur Ole Svarstad.

Hovedtrener Sjur Ole Svarstad er sikker på at det må ligge en trygghet om egne kvaliteter i bunn. Foto: Caroline Simonsen/ TV2

Etter helgens resultater reiste flere av de kvinnelige utøverne hjem fra Finnland med mer selvtillit enn de hadde da de kom, til tross for at det ble langt opp til de beste svenske jentene.

– Jeg synes de har jobbet veldig godt selv. De er utrolig rause med hverandre og trener godt i lag. Det har vært veldig kjekt å følge de i høst. Det er en bra gjeng, sier Svarstad.