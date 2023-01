Hyller supertalentet: – Din syke mann!

De norske stjernene jubler over formidabel laginnsats. Aller størst var det kanskje for Alexander (21).

– Det er så kult. Det er så sjeldent, sier Lucas Braathen.

22-åringen er i ekstase over hva de norske alpinistene får til om dagen. Tirsdag var det hele seks mann blant de 13 beste:

Braathen (3), Atle Lie McGrath (6), Alexander Steen Olsen (8), Timon Haugan (10), Henrik Kristoffersen (11) og Sebastian Foss-Solevåg (13).

– Jeg har ikke sett det fra Norge før. Det er så fett å være en del av, sier Braathen, som særlig lar seg begeistre av Steen Olsen.

21-åringen fra Kjelsås, som ofte bare kalles «Sander», er regnet som et supertalent.

Åttendeplass er karrierebeste i verdenscupen.

– Endelig ser vi at han begynner å få tempoet han har på trening. Han er så grunnteknisk god. Han tør å satse, og trengte bare den lille erfaringen fra forrige sesong til å gå ut i hytt og gevær og gire opp, fullroser Braathen – før han blir obs på at Steen Olsen kommer ruslende midt i intervjuet.

– Din syke mann! Du er så rå, roper Braathen til kompisen.

Steen Olsen kunne også smykke seg med beste omgangstid i andreomgangen.

Unggutten er naturlig nok svært godt fornøyd med eget renn.

– Jævlig gøy å komme inn med over et sekunds ledelse i Schladming. Foran så mye folk. Det er en opplevelse for livet, sier Steen Olsen – som ikke fikk det helt til da han skulle feire:

Pappa Arild Steen Olsen så rennet fra tribuneplass i folkehavet i den lille vinterbyen i Østerrike.

– I den heksegryten var det nervepirrende. Jeg synes at det gikk fort nedover der, og da blir du nervøs, sier pappa Arild.

For lagets mest meritterte, Henrik Kristoffersen, ble seierssjansen spolert av en feil i finaleomgangen.

28-åringen gleder seg likevel over de norske plasseringene.

– Det er bra jobbet av Lucas. Det er det ikke tvil om. Og en bra runde av «Sander», som er veldig stort, sier Kristoffersen.

