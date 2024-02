Hyller kona: – Den mest sexy

– Jeg ble ikke særlig sliten av dette rennet egentlig, sier Johannes Thingnes Bø til TV 2.

Det etter å ha smadret konkurrentene og sikret sitt andre strake VM-gull i Nove Mesto.

Etter sitt 19. VM-gull benyttet Thingnes Bø anledningen til å takke kona Hedda Kløvstad Dæhli på Valentinsdagen.



– Alenemamma i stort hus

– Jeg må hilse hjem til Hedda som passer på to barn. Hun er en fantastisk mamma og verdens beste kone. Det er den mest sexy kona, hun er helt perfekt, rett og slett. Det er en seier jeg deler med hun, sier Thingnes Bø til TV 2.

Nærmest kom storebror Tarjei Bø på sølvplass, som endte 58,9 sekunder bak og sikret dobbelt norsk, og fikk en skikkelig revansje fra jaktstarten.



FAMILIE HJEMME: Tarjei Bø sammen med kona Gita Simonsen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Fy søren, jeg må takke alle rundt meg, og spesielt Gita (kona) der hjemme. Hun har vært midt i en flytteprosess, og hun har sittet der som en alenemamma i et stort, tomt hus, sier Tarjei Bø til TV 2.

– Hun jobbet livet av seg for at jeg skal oppnå drømmene mine. Hun fikk meg på beina i dag, og hun er en kjempestøtte. I lag med familien og Gita har jeg mange å takke. Å stå her med sølvmedalje betyr alt. Da tror jeg det er verdt det for Gita der hjemme, sier Bø.

Bjørndalen i ekstase

Thingnes Bø var først ut blant de norske, og fikk ingen optimal start med én bom og ett tilleggsminutt på første liggende skyting.

– Det ser ut som han trekker av skuddet litt for tidlig eller at han ikke holder helt rund blink, sa TV 2-ekspert Ole Einar Bjørndalen.

På stående svarte stryningen med fem lynraske treff på 20,3 sekunder, før en litt langsommere tredje skyting ga samme resultat.

For det var ikke snakk om å få noen flere bom etter den første. Med 19 av 20 treff var utøvere som Quentin Fillon Maillet og Sebastian Samuelsson 2,51 og 3,17 minutter bak ledende Thingnes Bø etter fjerde skyting.

I FORM: Johannes Thingnes Bø. Foto: NTB

– Han er rå, altså. Dette her ser ut til å bli et fantastisk VM for denne mannen, sa Bjørndalen.

– Det der blir umulig å slå for veldig mange, da må vi nok lete internt i kongeriket, sa kommentator Ole Kristian Stoltenberg.

Men det var ikke noen som klarte å matche Thingnes Bø. Storebror Tarjei Bø sikret sølven foran tyske Benedikt Doll.

– Han varter opp med vanvittig god skyting, sa Bjørndalen om eldstebror Bø etter 19 av 20 treff.

Torsdag er det blandet parstafett fra klokken 17. Hele programmet for VM leser du her.



