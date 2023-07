Hyller Bakke-erstatteren: – Det er han og Tom Lund

Se Lillestrøm-Aalesund på TV 2 Play onsdag klokken 18.00.

Det har vært en turbulent uke for Lillestrøm, etter at de mistet sin hovedtrener til erkerival Vålerenga.

Dermed var det klubbens sportssjef som var oppført som hovedtrener i 4–2-seieren mot Sandefjord søndag ettermiddag.

Etter kampslutt samlet Lillestrøm seg foran Kanarifansen, og tok imot hyllesten. Da var Ruben Gabrielsen ivrig med å peke på trenerne.

LEGENDEN: Gabrielsen sammenligner Mesfin med klubblegende. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

– Det er (Andre) Schelander og (Frode) Kippe og resten av apparatet som har fått litt lite skryt. Det er morsomt med Simon (Mesfin) og sånt. Han vil jo helst holde seg i bakgrunnen, men jeg synes de som har gjort jobben på feltet er de som fortjener rosen i dag, sier Gabrielsen til TV 2 etter kampen.

– Aldri større enn Tom Lund

Schelander og Kippe var begge oppført som assistenttrenere i kampen, i tillegg til Mette Rosseland.

Hovedtreneren var altså Simon Mesfin, som til daglig er klubbens sportssjef, og Gabrielsen sparte ikke på kruttet etter kampen.

– Det er Tom Lund og Simon Mesfin som er øverst der, sier Gabrielsen.

Mesfin selv ler da han får høre sammenligningen.

– Det er utrolig hyggelig av Ruben, men det er store ord. Tom Lund er en legende i Lillestrøm, og det er aldri noen som blir større enn ham. Jeg er ikke i nærheten i det hele tatt.

Tomålsscorer Akor Adams trakk også fram trenerteamet etter kampslutt.

– Vi har en bra gruppe med Simon Mesfin, Kippe og de gutta der. Vi gjør det beste ut av det vi har, til en ny trener kommer, sier stjernespissen.



– Morsomt å være LSK-mann

Thomas Lehne Olsen, som også scoret to mål og hadde en målgivende pasning, sier seg enig med lagkameratene.

– Dette har vi gjort sammen, alle skal ha like mye kred for det her. Jeg er mektig imponert over hvordan vi har tatt den siste uka, og jeg er fryktelig stolt over å være LSK-gutt.

For Gabrielsen var det viktig å komme tilbake på vinnersporet.

– Det er mange Geir Bakke har betydd mye for her inne, og da er det greit at vi kommer oss opp på et godt humør igjen, og det gjorde vi med en gang, og det har imponert meg veldig mye, sier Gabrielsen, som legger til at det ikke har vært dårlig stemning den siste tiden.

«BRACE»: Både Lehne Olsen og Adams scoret to, og kunne feire mot Sandefjord. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

– Det har vært morsomt å være LSK-mann denne uken. En bombe her og en bombe der. Vi har egentlig hatt det veldig, veldig gøy. Så gikk de på tap i går, og vi tar seieren i dag, så smaker det ekstra godt.

Jakten på erstatteren

Like før kampstart ble det meldt at Gaute Helstrup er mannen Lillestrøm skal ønske seg som Bakke-erstatter. Denne interessen ble også bekreftet av styreleder Morten Kokkim i pausen.

ERSTATTER: Gaute Helstrup blir nevnt som en kandidat til Lillestrøm-jobben. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Han er vel en av de trenerne som har gjort det best de siste årene, og han passer vel ikke helt ugreit inn, vil jeg påstå. Han spiller en fotball som passer inn i strategien og måten vi jobber på, sier han.

LSK-styret har allerede hatt møter om aktuelle kandidater.

– Det navnet er selvfølgelig blitt nevnt, bekrefter styrelederen til TV2.

Mesfin selv ønsker ikke å kommentere ryktene, mens Gabrielsen gir ansvaret til andre.

– Jeg har ikke peiling på hvordan de løser det. Det må være opp til han Tom Lund, nei Simon. Han finner nok ut av det til slutt.