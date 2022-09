Hyller 19-åringen: – Han er dritgod

Christian Ruud holder ikke tilbake på lovordene om 19-åringen som slo Casper Ruud i US Open-finalen.

BEVISET: Her kysser Carlos Alcaraz pokalen etter å ha vunnet US Open-finalen mot Casper Ruud. Foto: ELSA

Carlos Alcaraz var altså mannen som knuste Casper Ruud sin drøm om å vinne US Open. Han frarøvet også Ruud muligheten til å bli verdensener på rankingen over de beste tennisspillerne i verden per dags dato.

Og det på imponerende vis. 19-åringen fra den spanske byen Murcia vant 3-1 i sin første Grand Slam-finale noensinne. Det gjør ham også til den yngste verdenseneren noensinne.

– Vidunderbarn

– Det er ikke noe annet å gjøre enn å gratulere. Han har vært den beste i år, også frem til denne finalen. Han har vunnet noen solide turneringen og ja... Han er dritgod, sier far og trener Christian Ruud om US Open-vinneren etter finalen.

Casper Ruud benyttet også store deler av pressekonferansen på å rose motstanderen. Særlig hvordan han henter seg inn fysisk og hvordan han beveger seg på banen er noe som imponerer nordmannen.

Bare se denne utrolige statistikken:

Pappa Christian trekker store sammenligninger når han beskriver den 19 år gamle Grand Slam-vinneren.

– En «wonderkid». Man kan kanskje se konturer av en ny hybrid av Nadal og Djokovic. Jeg vil gjerne Casper skal være en av de og utfordre, men at Alcaraz er en mann som kommer til å oppnå mye stort fremover er det ingen tvil om. All ære til han og hvor god han er.

Christian Ruud: – Vi vil revansjere dette

Han tror imidlertid at tennisfenomenet kan få det litt tøffere fremover ettersom at verden nå har sett såpass mye av ham. Han trekker frem tempo og måten han håndterer korte baller på som unikt.

Ser man på historikken har Ruud nå tunge opplevelser mot spanjolen. Første gang de møttes var i en kvartfinale på en turnering i Marbella i 2021. Der ble det tap. Deretter var det Masters 1000-finale i Miami tidligere i år hvor det også ble tap mot «den spanske oksen» - et kallenavn han nå har etter å selv ha kalt seg en okse under en kamp i US Open.

– Vi må prøve å hamle opp med ham de neste fem til ti årene som kommer. Vi vil revansjere dette, så får målet bli å slå ham i en ny Grand Slam-finale, sier 50-åringen og ler.

En som har erfaring med å vinne store turneringer og være nummer én i den gigantiske verdensidretten er Rafael Nadal. Han var ute og hyllet både Ruud og Alcaraz etter finalen.

– Gratulerer med din første Grand Slam-seier og for å ha blitt nummer én på verdensrankingen. Det er takket være din første store sesong, og jeg er sikker på at det kommer flere i fremtiden, skriver Nadal.