FORTVILER: Atle Lie McGrath mener han skal være for god til å gjøre feilen som sørget for nok en Kitzbühel-nedtur. Foto: Marco Trovati

– Med norske øyne er det helt katastrofe, jeg vet ikke hva jeg skal si, det er ikke bra, sier Ola Masdal, hovedtrener teknikk på det norske alpinlandslaget, til TV 2.

Både Atle Lie McGrath, Alexander Steen Olsen, Sebastian Foss Solevåg og Halvor Hilde Gunleiksrud kjørte ut i første omgang.

– Det er glatt her. Atle slet med overflategrepet, det så umulig ut for ham. Alexander glemte å komme mer på fremskia i snøen, han ble midtskis etter hårnålen og gikk rett ut, sier Masdal.

– For god til sånne feil

Det var tredje gang på rad at McGrath kjørte ut i Kitzbühel.

– Den er seig. Det er ingenting med kjøringen i dag, det er rent utstyr. Jeg kjente i andre port at jeg ikke hadde grep. Det er rimelig irriterende, for da er det ikke noe jeg kan gjøre. Jeg har ingen sjanse på så speilblankt underlag, sier han til TV 2.

– Du ser flere av oss norske sliter med det, det er synd. Det er største rennet i året og så kjører man ti porter, fortviler McGrath.

– Du satt med hodet i hendene, hva tenkte du da?

– Er det mulig? Hvor idiot går det an å bli, egentlig? Jeg er for god på ski til å gjøre sånne feil. Det er en del av idretten. Kanskje jeg bare er for ung og uerfaren på et par ting, sier McGrath.

– Det som svir

Etter besiktigelsen føltes det som om skiene var litt for aggressive, så han endret. Det ble skjebnesvangert.

– Jeg hadde egentlig det perfekte setup i dag, og så gikk jeg vekk fra det etter besiktigelsen. Jeg vet jo at jeg har grep, det er det som svir, å tvile på det man egentlig gikk ut for å kjøre på, sier 23-åringen.

Det ble også en blytung førsteomgang for Henrik Kristoffersen og Timon Haugan.

Kristoffersen hadde startnummer en, men var tydelig misfornøyd da han kom til mål. 29-åringen fra Rælingen ristet oppgitt på hodet, og da Daniel Yule kom i mål etter ham var det lett å skjønne hvorfor.

Sveitseren kom i mål nesten to og et halvt sekund foran. Kristoffersen kom seg til finaleomgangen som sistemann - altså på en 30. plass

Timo Haugan innrømmer at det ble brutalt på glatta.

– Jeg kom meg ned, men det var så vidt. Med feelingen jeg hadde, kunne jeg ikke gjort det så mye bedre, sier han.

Han er nest beste nordmann, 1,59 bak ledene Kristoffer Jakobsen fra Sverige.

Det gledelige sett med norske øyne er innsatsen til Eirik Hystad Solberg og Theodor Brækken fra høye startnummer.

Hystad Solberg kjørte inn to plasser forn Haugan, til en 17. plass, fra startnummer 48.

Brækken startet som nummer 57, men tok seg også videre til andreomgang. Han kjørte inn til en 26. plass.