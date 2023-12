– Hvis vi må si opp folk, er vi ferdige

ALVORLIG BAKTEPPE: Hopplandslaget kjemper for å overleve økonomisk. Det danner et alvorlig bakteppe mens de jakter resultater i verdenscupen på Lillehammer i helgen. Foto: Erik Monrad -Hansen

Alexander Stöckl har opplevd store kutt som sjef for hopplandslaget. Ti millioner er borte fra hopp-budsjettet fra toppnivået.

Det har tæret på kreftene. Ikke bare for Stöckl, men for alle som jobber rundt landslaget.

– Hver og en må jobbe mange, mange timer mer enn de skal. Så det er lite å gå på med tanke på at vi bruker opp folk, sier Stöckl.

Han understreker at han likevel føler at de fortsatt har ressurser nok til å være konkurransedyktige. Men i hoppleiren blir hver eneste helg en brutal påminnelse av hva man kjemper mot.

I verdenscupstarten ble nordmennene overkjørt av et tysk lag i enorm framgang.

Og det er ifølge Stöckl neppe tilfeldig.

– Jeg synes jeg ser de gule tyske jakkene overalt. I Ruka var vi totalt sju stykker i støtteapparatet – inkludert sportssjefen og medieansvarlig. Tyskerne var mellom 15–20. De har betydelig større ressurser enn oss, sier han.

I OVERTALL: Tyskerne har et imponerende støtteapparat. Her er et knippe av dem foran hopprennet i Lysgårdsbakken HS98 på Lillehammer. Foto: Geir Olsen / NTB Foto: Geir Olsen

Utsatt styrebehandling

Det endelige vedtaket for budsjettet 2024 skulle vært vedtatt på styremøtet i Skiforbundet (NSF) onsdag 29. november.

TV 2 har fått bekreftet fra NSF at vedtaket nå er utsatt til 19. desember.

Etter det TV 2 erfarer er det fortsatt et alternativ at hopp blir pålagt å kutte enda mer enn de allerede har gjort. Da kan oppsigelser og kutt i den sportslige satsingen være den eneste løsning.

Og det advarer Alexander Stöckl mot på det sterkeste.

– Ja, altså, hvis vi må si opp folk, da er vi ferdige.

– Det er du kategorisk på?

– Ja, det er jeg kategorisk på. Fordi vi har ingenting å gå på.

– Det er ganske et alvorlig, men også et tydelig budskap fra deg?

– Ja, det er et alvorlig budskap. Vi må finne oss en hovedsponsor. Vi må sørge for at vi øker budsjettet, og vi må sørge for at vi kanskje over tid også får inn flere ressurspersoner som kan da jobbe for at vi skal også i fremtiden vinne hopprenn.

– Jobber for et forsvarlig budsjett

Via kommunikasjonssjef Espen Graff kommer Skiforbundet med en felles uttalelse i saken.

Den er signert både generalsekretær Arne Baumann, og lederen i hoppkomiteen, Stine Korsen.

GENERALSEKRETÆR: Arne Baumann Foto: Geir Olsen

– Alle grener og avdelinger i Skiforbundet jobber med mål om å få et forsvarlig budsjett for 2024, også i hopp, og det skal vi få til i fellesskap, sier Baumann og Korsen til TV 2.

Etter det TV 2 erfarer har Baumann og Korsen jobbet sammen med ulike løsninger på hvordan man skal løse den kritiske situasjonen i hopp.

LEDER: Stine Korsen i Hoppkomiteen. Foto: Geir Olsen

Alexander Stöckl håper på en løsning. Frykten for å miste fagfolk er stor.

– Hopp er en veldig spesiell idrett. Du må ha en viss erfaring som skihopper, eller vært i systemet og brukt mye tid for å skape deg den riktige kompetansen, sier han, og legger til.

– Jeg sikker på at hvis trenere, eller folk som jobber med utstyr, forsvinner ut av systemet vårt, så får vi den kompetansen aldri tilbake.

Det vil få konsekvenser for de sportslige resultatene.

– Vi har lite å gå på, egentlig. Og da er det sånn at hvis vi må kutte mer, da tror jeg det blir vanskelig å konkurrere på øverst nivå.

Liker den tyske modellen



Alexander Stöckl registrerer at hans sjef Clas Brede Bråthen har lansert tanken om at hopp løsriver seg fra Skiforbundet.

Han er ikke avvisende til at det kan være en god løsning.

– For meg er det litt vanskelig å si. Jeg kjenner ikke bakgrunnen her, men jeg tror i utgangspunktet at det hadde vært mulig. Men det krever jo mye. Det krever også at hopp skaffer seg den kompetansen, eller eksterne personer som da kan ta en del oppgaver som vi ikke har besatt i dag.

SEIERSVANT: Alexander Stöckl gir Halvor Egner Granerud en god klem etter seieren i Nyttårshopprennet. Foto: Geir Olsen

Som østerriker er han svak for den såkalte tyske modellen. Der alt en sentralisert, og at alle grenene framstår som én enhet.

– Jeg tror det hadde vært bedre for alle grener, og jeg tror det hadde vært bedre for omdømmet til skiforbundet. At vi framstår som ett forbund. For det er vi jo egentlig i utgangspunktet. Vi har et organisasjonsnummer, og vi burde være ett forbund.

Som østerriker har han sansen for den mellomeuropeiske måten å organisere ting på.

– Og det ser vi jo når Tyskland dukker opp – om det er kombinertløpere, eller langrennsløpere, eller skihoppere – så dukker jo alle opp med samme jakke, fra samme klesleverandør. De kjører samme bilmerke. De framstår som ett forbund.