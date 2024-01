– Hvis jeg skal spille i Norge igjen, må det nesten bli det

NØKKELSPILLER: Kristoffer Zachariassen anses som «den mest verdifulle» spilleren i den ungarske ligaen. Her under en pressekonferanse i forbindelse med en Conference League-kamp. Foto: Robert Hegedus / AP / NTB

– Supporterne gir en helt sinnssyk lyd fra seg. Det er kanskje det som har overrasket meg mest, sier Kristoffer Zachariassen.

Og legger kjapt til:

– Pluss at det ikke er noe tull. Jeg hadde hørt fra tidligere at det kunne bli litt bråk på tribunen, men det har ikke vært noen problemer mens jeg har vært her.

Fotballprofilen snakker med TV 2 på telefon fra Ungarn.

KOK: Her feirer Ferencváros-supporterne Kristoffer Zachariassens scoring mot Fiorentina i Conference League. Foto: Denes Erdos / AP / NTB

Ungarns mest verdifulle

Dit flyttet han som en av Eliteseriens heteste spillere for to og et halvt år siden. Nå er han den kanskje aller heteste i Ungarn.

Nettstedet Transfermarkt anser ham i alle fall som ligaens mest verdifulle spiller; 4,5 millioner euro, 51 millioner kroner etter dagens kurs.

Brann-trener Eirik Horneland, som i sin tid hentet Zachariassen til Rosenborg, hadde trolig slått til om han fikk muligheten til å hente den lokale spilleren til Bergen.

I BA-podkasten «Fotballpreik» ble Horneland spurt om han ikke kunne gi et navn på en drømmesignering.

Etter hvert ga Brann-treneren etter i en lattermild tone.

– Jeg kan gi deg et navn, for det får vi ikke likevel. Men det hadde vært kjekt å få Kristoffer Zachariassen inn. Men jeg er redd for at han har det altfor godt, sa Horneland.

GAMLE KJENTE: Eirik Horneland hentet i sin tid Kristoffer Zachariassen til Rosenborg. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

«Frykten» er berettiget:

Zachariassen bor i Budapest med kjæresten og deres datter, og kan bekrefte at de stortrives.

Men som han sier selv; «man vet aldri i fotballen».

Zachariassen fyller 30 år senere denne måneden, og har halvannet år igjen av kontrakten med Ferencváros.

STORKAMPER: I Ferencváros har Kristoffer Zachariassen ypperlige muligheter for Europa-spill. Her feirer han scoring mot Monaco i Europa League forrige sesong. Foto: Szilard Koszticsak / AP / NTB

Han håper å holde det gående på høyt nivå «i fem-seks år til».

– Jeg har lyst til å spille i Norge før jeg legger skoene på hyllen, men vi får se hvordan det blir. Det er vanskelig å si og mange tilfeldigheter som avgjør, påpeker Zachariassen.

Vokst opp som Brann-supporter

Skulle tilfeldighetene sende tilbake til norsk fotball, er det Brann som står hans hjerte nærmest.

– Hvis jeg skal spille igjen i Norge, måtte det nesten blitt det. Jeg har vokst opp med å gå på Stadion, og det hadde vært stort å kunne være med på å spille der.

– Men vi får nå se. Det er ikke nå med det første, og ikke det jeg har tenkt på. Jeg føler at jeg har mange gode år igjen og har lyst til å få oppleve mer ute fortsatt, understreker mannen med tre A-landskamper for Norge.

Én ting er i alle fall helt klart.

– Jeg skal uansett flytte hjem igjen når jeg legger skoene på hyllen. Da er det på Sotra, det er det ingen tvil om, sier midtbanespilleren, som er vokst opp på øyen like utenfor Bergen.

Fakta: Kristoffer Zachariassen Født: 27. januar 1994 Fra: Sotra Nåværende klubb: Ferencváros Tidligere klubber: Nest-Sotra, Sotra, Sarpsborg 08 og Rosenborg. A-landskamper / mål: 3 / 0

Men enn så lenge stortrives han altså i Budapest.

Zachariassens lag har vunnet ligaen to år på rad, pluss én cuptriumf. Denne våren venter ny gullkamp og Conference League-sluttspill.

Først ut der er et dobbeltoppgjør mot Olympiakos foran kravstore fans.

– Vi skal stort sett vinne alt, og bør helst vinne med flere mål. 1-0-seirer er ofte OK, forklarer han.

TRØKK: Groupama Arena i Budapest rommer rundt 23.700 tilskuere. Foto: Denes Erdos / AP / NTB

– Men det er vi blitt vant til. Det skal være litt press òg, poengterer Zachariassen.

– Var krise

Ferencváros er på stigende kurs etter noen trøblete perioder i høst.

I sesonginnledningen ble det en svært overraskende exit fra Champions League-kvalifiseringen mot færøyske Klaksvík.

– Det var en katastrofestart og krise at vi tapte mot dem. Men det viste seg at det ikke var et så aller verst lag. I den første kampen tror ikke jeg at vi undervurderte dem, men vi var nok ikke helt klar over vi gode de faktisk var.

SJOKK: KI Klaksvík, som ble ledet av Magne Hoseth, sjokkerte i Europa-kvalifiseringen i sommer. I likhet med Ferencváros endte de opp i gruppespillet i Conference League. Foto: Tibor Illyes / AP / NTB

I Ferencváros blir Zachariassen brukt i mange forskjellige posisjoner, både på begge kantene og som en åtter eller sekser på midtbanen.

I tillegg har han spilt i den klassiske tierrollen.

På 113 kamper har han notert seg for 29 mål og 17 målgivende pasninger for den ungarske storklubben.

Han er ikke i tvil om at han har tatt steg siden han forlot Norge.

– Det føler jeg helt klart. Det er en helt annen fotball og var litt uvant i starten, men jeg har kommet veldig godt inn i det, sier Zachariassen.