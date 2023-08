Bodø/Glimt-Pyunik 3-0



Onsdag skrev lokalavisen Bodø Nu at spissen trenger visum for å slippe inn i Armenia.



– Jeg tror laget jobber med det, og kanskje finner de en løsning. For alle bør få spille, slår kamerunske Moumbagna (23) fast overfor TV 2.



I desember 2021 var Glimt i en lignende situasjon.

Den gangen måtte nigerianske Victor Boniface tilbringe en natt på en flyplass i Ukraina fordi klubben ikke hadde ordnet de riktige dokumentene.

– Det er bare å beklage. Dette burde ikke skjedd. Det er en glipp fra vår side, sa daglig leder i Glimt, Frode Thomassen, til Avisa Nordland den gangen.



Klar beskjed fra Berg

Patrick Berg håper at det samme ikke skjer igjen.

– Jeg regner med at klubben er i gang med den prosessen. Det håper vi selvfølgelig at ordner seg. Vi hadde en lignende situasjon med Victor som ikke slapp inn i Ukraina for et par år siden. Jeg regner med at klubben har lært av sine feil og forhåpentligvis får det på plass. Det er noe vi ønsker, han ønsker og klubben ønsker, sier Glimt-kapteinen til TV 2.

Kjetil Knutsen føler seg trygg på at det løser seg.

– Jeg tenker at det skal være like stor mulighet for ham til å komme til det landet som alle andre. Jeg regner med at det kommer til å ordne seg, sier Knutsen.

– Det var spekulert fra deres hold om alle kom inn (i Norge), og da sa jeg at jeg håpet at alle fikk komme inn. Fair play og like konkurransevilkår synes jeg er viktig. Når det ordner seg for dem, regner jeg med at det ordner seg for Glimt også, fortsetter Glimt-treneren.

Krysser fingrene

Moumbagna er enig med sjefen.

– Når du spiller i en Uefa-turnering, burde alle kunne reise overalt i Europa, sier Glimt-spissen.

– Men hvis det er noe med regjeringen og landet, da kan vi ikke gjøre noe, fortsetter Moumbagna.

Han krysser fingrene for at det løser seg.

– Ja, for hvis jeg ikke kan spille, blir jeg veldig trist, sier Glimt-spissen.



Daglig leder i Glimt, Frode Thomassen, har ikke besvart TV 2s henvendelse torsdag kveld.

Returkampen spilles i Armenia torsdag 17. august.

Glimt har et glimrende utgangspunkt etter å ha vunnet 3-0 på Aspmyra.

Gjør nordlendingene jobben på bortebane, skal de møte rumenske Sepsi Sfantu Gheorge eller Aktobe fra Kasakhstan i playoffen. Det er siste steg før gruppespillet i Conference League.