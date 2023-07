– Hvis han vil ligge med noen, må man si ja

I mai 2018 ble Bruce Mwape ansatt som zambisk landslagstrener. Nå er han anklaget for å ha sex med spillere på laget mot deres vilje. Det skriver The Guardian. Den britiske avisen skriver at også U17-trener Kaluba Kangwa skal være blant dem som har blitt etterforsket.

En kilde som kjenner spillerne forteller til avisen at spillerne har mottatt trusler, men at disse ikke kom fra Mwape.

– De trues med straff hvis de våger å si noe om det som har skjedd. Forbundet lukker øynene fordi laget har hatt gode resultater. Det er deres måte å vise suksess og et godt bilde til offentligheten og myndighetene. Men i kulissene er det veldig stygt, sier kilden.

GOD OPPKJØRING: Her jubler zambiske spillere etter at de nylig slo Tyskland i en oppkjøringskamp til VM. Men det er ikke bare glede i den zambiske troppen. Foto: CHRISTOF STACHE/AFP

– Hvis han vil ligge med noen, så må man si ja, forteller en anonym spiller til The Guardian.



The Guardian har forsøkt å sende spørsmål til Mwape. Disse har han sendt videre til forbundets pressekontor. En talsmann for forbundet referer til en uttalelse de kom med i september 2022, hvor de sa at de har bedt FIFA om å granske anklagene.

Generalsekretær i FAZ, Adrian Kashala, sier at de tar saken på alvor:

– Selv om vi ikke har registrering noen formelle klager, anser vi disse anklagene som veldig alvorlige og har startet en etterforskning. Vi kommer til å samarbeide med politiet og andre relevante aktører i å håndtere saken, sier Kashala.

I oktober sa presidenten i FAZ, Andrew Kamanga, at de hadde bedt politiet og FIFA om å etterforske for å forsikre seg om at forbundet ikke blir beskyldt for å «velge side».

– Vi foretrekker at et uavhengig organ som FIFA, som har kapasitet til å gjennomføre etterforskningen, er i stand til å håndtere saken, sa fotballpresidenten.

The Guardian har forsøkt å komme i kontakt med FIFA, som sier at de ikke kommenterer en pågående etterforskning.

Avisen har også forsøkt å kontakte zambisk politi.

Zambia spiller i gruppe C i kvinnenes fotball-VM, hvor de skal møte Spania, Japan og Costa Rica.