– Hvis det skjer, går hype-toget supersonisk

Haugesund-Rosenborg 1-3

– Det er en voldsom positivitet faktisk i Trøndelag, rapporterer Mini på telefon til TV 2.

Ni poeng er fasiten etter fire serierunder for Rosenborg.

Tapet kom mot Strømsgodset, en kamp der mange mente at trønderne spilte bra og hadde fortjent mer.

Messias?

Til helgen venter den ultimate testen for Alfred Johanssons mannskap.

– Hvis Rosenborg klarer å slå Bodø/Glimt på Lerkendal, tror jeg Alfred Johansson hype-toget kommer til å gå supersonisk.

– Da tror jeg trondheimspublikummet kommer til å begynne å snakke om seriegull, sier Yaw Amankwah i Spiss Vinkel Direkte.

IMPONERER: Den unge svensken Alfred Johansson (33) har ledet Rosenborg til en god sesongstart. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Det får Amankwah motstand på, og ordstyrer Eirik Nesset Hjelvik hevder han har null tro på at de vil snakke om gull allerede til helgen.

– Da kjenner ikke du de supporterne jeg gjør. De snakket om gull etter et par dårlige treningskamper. Alfred Johansson, måten de snakket om ham på, var som om han var noe i nærheten av Messias, forteller Amankwah med et smil.

– Skulle de slå Bodø/Glimt på hjemmebane, og om Rosenborg leverer en god prestasjon og et godt resultat, tror jeg at de mest optimistiske supporterne begynner å tenke at det virkelig er noe stort på gang, tilføyer den tidligere Eliteserien-stopperen.

TV 2 har viderebrakt gullsnakk-påstanden til Mini.

– Nei, det gjør vi nok ikke, svarer Rosenborg-legenden.

– Men det som er artig, er at når Bodø/Glimt kommer hit, begynner folk å tenke at «oi, her har vi en mulighet», påpeker han.

Lørdag: Se RBK-Glimt kl. 18.00 på TV 2 Play.

ROSENBORG-FAN: Jahn Ivar «Mini» Jakobsen ser positivt på favorittlagets sesongstart. Foto: TV 2

Presiserer utspill

Før jul skrev TV 2 at den tidligere driblefanten steilet over ryktene om at Johansson var på vei til Rosenborg.

Svensken hadde kun erfaring som trener for juniorlag før han ble hentet til Trondheim. Mini beskrev det senere som «en mann som har sittet i en robåt skal nå ta over et cruiseskip».

– Du var litt skeptisk til Alfred Johansson da han ble ansatt …

– Jeg registrerer at folk sier det. Men hvis man går etter og ser, sa jeg at jeg var skeptisk til at Rosenborg var i en posisjon hvor de måtte ansette en juniortrener. Alfred Johansson hadde jeg stort sett ikke noen formening om. Jeg visste ikke hva han stod for.

– Men jeg visste at han ikke hadde trent et seniorlag. At Rosenborg skulle havne i en sånn posisjon, at man var nødt til å gjøre det, syntes jeg var synd, svarer Mini, som etter de fire første kampene har fått et godt inntrykk av den unge svensken:

TOK GREP: Noe av det Alfred Johansson har gjort i Rosenborg, er å flytte Markus Henriksen tilbake til midtbanen. RBK-kapteinen spilte midtstopper forrige sesong. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

– Jeg skal ikke si at han ser ut som en lottogevinst. Det var litt gambling å ansette ham. Men det han har gjort med laget, klubben og positiviteten de fire første månedene, er absolutt til å få klapp på skulderen av. Han har solgt seg godt, gjort en god jobb og opptrådt redelig, som gjør at de som holder med Rosenborg synes at dette ser bra ut.

Tøffe tester

Etter Glimt-kampen venter Brann og Molde.

Med andre ord kommer tre knalltøffe kamper på rad for Rosenborg.

– Går du tilbake to måneder, ville du tenkt at nå kommer det tre kamper med null poeng. Men den tanken ligger ikke der nå.

– Det har også en sammenheng med at Molde taper hjemme mot Odd, og når du ser Bodø/Glimt-Molde i går, er det ikke noe som gjør at du skal gå og gjemme deg, melder Mini.

Selv svarer Johansson selvsikkert når TV 2 spør om han begynner å få orden på Rosenborg-prosjektet.

– Jeg synes det har vært orden på prosjektet siden 1. januar. Vi tar fortsatt steg for steg, og det er derfor vi er der vi er nå, sier 33-åringen.