Bråk i håndball-toppen

Håndballpresident Kåre Geir Lio har gjentatte ganger gått offentlig ut med full støtte til Berit Kjøll.

Han har også uttalt at håndballen er omforent om denne støtten.

Dette gjentar han i en e-post til TV 2.

– Når jeg sier at håndballen er omforent, handler det om at et enstemmig forbundsstyre ønsker at Berit Kjøll fortsetter. Vårt styre er valgt demokratisk for å representere de ulike deler av norsk håndball, fra eliten til grasrota, og det er styret som har ansvaret for å tale håndballens sak inn mot idrettstinget, skriver Kåre Geir Lio.

Nå viser det seg at langt fra alle håndball-ledere er like enige.

– Jeg er uenig i beslutningen til forbundsstyret om å støtte Berit Kjøll, konstaterer styreleder Torkil Iversen i Kolstad, Norges fremste herrelag.

MOUSTAFA-PARALELLER: Jan Thore Lauritzen, styreleder i Larvik HK, sammenligner stilen til Kåre Geir Lio med Hassan Moustafa. Foto: Svein André Svendsen/Larvik HK

– Jeg ser hva Kåre-Geir Lio uttaler i media, men lurer på hvem de i styret snakker med? Tilliten blir naturligvis svekket når vi hører Lio si dette. Det blir litt Hassan Moustafa-stil over det, sier Jan Thore Lauritzen, styreleder i Larvik håndballklubb.

Moustafa er mangeårig president i det Internasjonale håndballforbundet (IHF) og kjent for å gjøre ting på sin måte.

– Han får UEFA og FIFA til å se ut som korgutter, har TV 2s håndballekspert Bent Svele tidligere uttalt om egypteren.

KRITISERT: Hassan Moustafa blir sett på som en av verdens mest utskjelte idrettsledere. Foto: Timgroothuis / BILDBYRÅN

TV 2 har spurt Kåre Geir Lio hva han synes om at det dras sammenligninger til den omstridte internasjonale håndball-lederen.

– Vi er 135.000 medlemmer i norsk håndball, og tusenvis av frivillige, ikke-registrerte medlemmer. At det er ulike meninger om valg, beslutninger og personer i en slik organisasjon, er helt naturlig. Min mikrofon er alltid åpen, og demokratiet i vår del av håndballfamilien er velfungerende, svarer han.

– De opptrer uryddig

Larvik-leder Jan Thore Lauritzen setter imidlertid et spørsmålstegn ved prosessen håndballforbundets styre kjørte, da de i november i fjor vedtok å støtte Berit Kjøll.

På det samme tidspunktet hadde ikke de som skulle innstille ny idrettspresident, valgkomitéen, ennå fått bekreftet kandidatene som ønsket å bli idrettspresident.

Det skjedde først i midten av desember, får TV 2 opplyst av valgkomitéleder Terje Roel.

– Håndballstyret opptrer veldig uryddig sett fra sidelinjen, sier Jan Thore Lauritzen.

Gikk for Kjøll før Al-Samarai var kandidat

TV 2 har sett nærmere på tidslinjen for at håndballstyret konkluderte med å støtte Berit Kjøll i det kommende presidentvalget.

Håndballforbundet har i flere år vært blant Berit Kjølls største supportere. Men president Lio og håndballstyret var i hardt vær da det ble kjent at forbundet betalte 85.000 kroner for Kjølls valgkamp i forbindelse forrige presidentkamp i 2019.

STÅR VED KJØLL: Håndballpresident Kåre Geir Lio blir sett på som en av Berit Kjølls aller nærmeste støttespillere. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Foran dette valget skal ikke håndballforbundet ha bladd opp for noen PR-kampanje.

Men organisasjonens øverste ledelse står fortsatt like nær Berit Kjøll.

En gjennomgang TV 2 har gjort av tidslinjen viser at det heller aldri har vært noen tvil om dette, til tross for at Lio tidlig uttalte internt at det skulle kjøres en åpen prosess:

Den 14. oktober i fjor orienterte Kåre Geir Lio håndballforbundets «Forbundsråd» (bestående av styret og lederne av håndballregionene) om at håndballstyret skulle diskutere aktuelle kandidater til idrettsstyret når idrettsforbundets valgkomité hadde offentliggjort sin innstilling. Samtidig oppfordret han regionene til å fremme kandidater til Idrettsstyret.

En drøy måned etter denne orienteringen, den 24. november , var det styremøte i håndballforbundet. Møteprotokollen viser at styret da valgte å gå vekk fra det Lio hadde sagt til Forbundsrådet en måned tidligere. Håndballstyret ønsket ikke å fremme kandidater til Idrettsstyret, og konkluderte på dette tidspunktet å støtte Berit Kjøll som fremtidig idrettspresident.

PRESIDENTKANDIDATER: Berit Kjøll og Zaineb Al-Samarai vil begge bli idrettspresident. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Snakket ikke med Al-Samarai

Lio har i ettertid fått spørsmålet om hvordan han i Trondheim kan si at styret «vurderte kandidatene opp mot hverandre» da det på det tidspunktet ennå ikke var bekreftet at Zaineb Al-Samarai stilte som presidentkandidat?

Lio svarer ikke på konkret på dette spørsmålet.

Men påpeker at styret støttet Kjøll tidlig av to grunner.

– For det første kunne vi tidlig konkludere med at vi syntes Berit Kjøll og NIF-ledelsen hadde gjort en god jobb. For det andre syntes vi det var viktig å sørge for kontinuitet i NIF-ledelsen og i det pågående arbeidet, skriver Lio i en e-post til TV 2.

Videre bekrefter Lio at håndballstyret ikke hadde snakket med Al-Samarai før de bestemte seg for å støtte Kjøll.

LYTTET TIL LIO: Zaineb Al-Samarai fikk høre Kåre Geir Lio si fra scenen i Trondheim at hun var av «en annen - lavere - divisjon» enn Berit Kjøll. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Det er riktig at forbundsstyret, som altså har ansvaret for å håndtere denne politiske prosessen, ikke snakket med henne før vi bestemte oss for å støtte Kjøll, skriver han i en epost.

– Når dere ikke engang snakker med kandidaten. Hvordan kan du da kalle det en «grundig prosess»?

– Dette handler om at det som ligger i svaret på spørsmål 1 (at Kjøll hadde gjort en god jobb og sørge for kontinuitet journ. anm.) var overordnet for oss. Forbundsstyret har fulgt situasjonen etter hvert som kandidater både har kommet til og trukket seg, og våre vurderinger har vært grundige og godt funderte. Vi står samlet bak Berit Kjøll, svarer Lio.

Avfeier kritikk

Styreleder i Kolstad, Torkil Iversen, reagerer på at håndball-ledelsen ikke ga Al-Zamarai en mulighet til å presentere seg før de bestemte seg.

KRITISK: Styreleder Torkil R. Iversen i Kolstad håndball er kritisk til måten Kåre Geir Lio og styret i håndballforbundet har jobbet på. Foto: Privat/Kolstad håndball

– Det synes jeg er litt dumt. Begge burde fått mulighet til å treffe dem personlig, istedenfor å få presentert betraktninger. Særlig når vi vet at betraktningene er litt tendensiøse. Håndballforbundet har vist en veldig sterkt støtte til Kjøll, da forventer jeg at de har hatt en god involvert prosess med Zaineb Al-Samarai, sier Iversen.

Til dette parerer Lio med at de prioriterte å vise solidaritet til Kjøll.

– Vi støttet Kjøll allerede i oktober 2022. Også ledere og ledergrupper har behov for å oppleve støtte i krevende tider. Vi synes at Berit Kjøll og hennes styre på alle vesentlige områder har gjort en god jobb. Vi var også overordnet opptatt av kontinuitet – for en gangs skyld – gitt den situasjonen vi har vært i og står i, sier Lio.

– Divisjonsforskjell

Håndballpresidenten viser imidlertid til at Al-Samarai fikk presentere seg foran 47 håndball-ledere under en Teams-seanse i april i år - en presentasjon som Lio under seansen i Trondheim beskrev gikk dårlig for Al-Samarai:

– 47 håndball-ledere var til stede og det var akkurat samme meldingen derifra: Det er divisjonsforskjell, det er klart og tydelig at Berit må få fortsette, sa Lio fra scenen.

FIKK HØRE DET: Zaineb Al-Samarai måtte tåle å bli nedsnakket av Kåre Geir Lio.

TV 2 er kjent med at ikke alle satt med dette inntrykket etter Teams-seansen.

– TV 2 har vært i kontakt med deltakere på dette Teams-møtet som ikke kjenner seg igjen i det du sier om at alle var samstemte...?

– Jeg har altså ikke sagt at alle 47 var samstemt om begrepet divisjonsforskjell, så dette spørsmålet er basert på en ufullstendig konstruksjon, svarer Lio.

– Men på hvilket grunnlag kan du si at alle 47 var enige i dette? Snakket du med alle 47 deltakere?

– Jeg har aldri sagt at 47 satt med nøyaktig samme inntrykk og sluttet seg til nøyaktig samme beskrivelse av kandidatene. Men meldingen om divisjonsforskjell kom også fra det møtet. Etter at de to kandidatene hadde presentert seg, var det åpent for diskusjon. Ingen tok til orde for å løfte Al-Samarais kandidatur. Videre ble deltakerne oppfordret til å komme med sine tanker i etterkant av møtet, dersom de ønsket det. Det kom innspill fra én region, hvor det ble uttrykt full tillit til styrets håndtering, skriver Lio i e-posten.

FIKK ROS: Berit Kjøll mottok en rekke superlativer av Kåre Geir Lio for måten hun har ledet norsk idrett på de siste fire årene. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Han står likevel fast på at det var «klasseforskjell».

– Møtet forsterket det inntrykket styret hadde dannet oss i løpet av prosessen, av at Berit Kjøll er den beste idrettspresidenten de kommende årene.

Refser Lio for ordbruk

Denne type retorikk som Lio har brukt mot motkandidat Al-Samarai er noe Kolstad-leder Torkil Iversen reagerer sterkt på.

– Håndballforbundet har brukt begreper som «annen divisjon, for ung og urutinert». De bør holde seg for gode for å snakke ned motkandidaten. Sånn valgkamp har jeg ikke sansen for, sier Torkil Iversen.

– Hva er din kommentar til dette, Lio?

– Dette stammer fra et svar hvor jeg kom med en kort begrunnelse på hvorfor vi holder på Berit Kjøll. Ledelsesmessig oppfatter et samlet styre at det er divisjonsforskjell på de to kandidatene. Vi liker også at det vi står for sies i åpenhet, og ikke i korridorene, skriver Lio.

Håper flere tar til motmæle

Larvik-leder Jan Thore Lauritzen stiller seg imidlertid spørrende til hvor forankret Lios uttalelser som går i fordel Kjøll faktisk er i håndball-Norge.

– Hvem har han snakket med da? Har han snakket med de rundt ham i styret? Eller er det regionlederne? Det er ikke et snitt av håndball-Norge. Det er ingen som spør oss på grasrota om hva synes du? Vi har ikke hørt noe fra noen i forbundsstyret, sier Lauritzen - som ønsker et presidentbytte.

Det samme ønsker styrelederen i Norges fremste herreklubb, Kolstad.

– Jeg har respekt for at de tillitsvalgte i forbundet har innstilt på Kjøll, men velger å bruke min røst. Jeg håper flere fra «grasrota» kan ytre seg. Zaineb står for noe nytt og spennende. Hun har de riktige egenskapene som norsk idrett har behov for fremover, sier Iversen.

Til dette svarer Lio til at håndball-Norge er stort.

– Vår organisasjon, som Iversen er en del av, består av 135.000 mennesker. Jeg og styret respekterer selvsagt at det er ulike oppfatninger om kandidatene innenfor organisasjonen – det er helt uproblematisk, svarer Lio på dette.

– De er gutteklubben Grei

Åpenhet er noe også styreleder Jan Thore Lauritzen i Larvik etterlyser. Blant annet savner han at flere i håndball-Norge tør å si fra om hvordan håndball-ledelsens opptreden er.

– Jeg har en klar oppfatning at en del i håndballstyret kun er der for egen del og ikke klubbenes. De opptrer i mange tilfeller som veldig arrogante. De spør ikke oss klubbledere eller de som driver i norsk håndball om noen ting, sier Lauritzen.

– Det er litt gutteklubben Grei på toppen, sier Iversen.

SJEFENE: Håndballpresident Kåre Geir Lio og generalsekretær Erik Langerud styrer norsk håndball. Her fra en presseseanse med håndballjentene og landslagskaptein Stine Bredal Oftedal. Foto: Vidar Ruud

Til det siste har Kåre Geir Lio følgende kommentar:

– Vi har et svært kompetent og samarbeidende styre, med medlemmer som er valgt av og jobber for norsk håndball. De er ute i klubber og lag og møter medlemmer hele tida, for å skape en best mulig hverdag, for å øke aktivitet og for å bedre rammevilkårene, skriver Lio i en e-post til TV 2.