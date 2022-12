– Hva skal til for å få sjansen?

Landslagsledelsen i skiskyting gjør ingen utskiftninger etter to verdenscuprunder. Hjemme på Lillehammer sitter en skuffet skiskytter og føler seg forbigått.

SKUFFET: Tre seirer og én annenplass var ikke nok til å få sjansen i verdenscupen i Frankrike for Endre Strømsheim (25). Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

* Se verdenscupen i skiskyting fra Le Grand Bornand på TV 2 og TV 2 Play fra torsdag.

– Det eneste jeg kunne gjort bedre var å ta fire førsteplasser. Men jeg tror ikke det hadde hatt så mye å si heller, sier skiskytter Endre Strømsheim.

Han kjenner på mange ulike følelser etter å ha fått beskjeden om at han ikke får være med på verdenscuplaget til Le Grand Bornand i Frankrike kommende uke.

I stedet må han fortsette på nest høyeste nivå, i IBU-cupen, der han vært tilsvarende overlegen som det Johannes Thingnes Bø har vært i verdenscupen.

Strømsheim står med tre førsteplasser og én annenplass på de fire første rennene.

– Jeg kan ikke huske at noen har hatt en så bra åpning i IBU-cupen. Jeg begynner å spørre meg hva som skal til for å få sjansen. Spørsmålet er om det er mulig uten at noen blir syke, sier Strømsheim.

MENER STRØMSHEIM FORTJENER SJANSEN: TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen. Foto: Marte Christensen / TV 2

Fortsetter med samme lag

Det var landslagstrener Egil Kristiansen som informerte ham om uttaket.

– Jeg er veldig uenig, og det sa jeg til ham også.

– Hva var begrunnelsen du fikk?

– Argumentasjonen kan han framføre selv, svarer Strømsheim.

Landslagssjef Per Arne Botnan ønsker ikke å kommentere uttaket før det er offisielt mandag formiddag. Egil Kristiansen har ikke besvart TV 2s henvendelse i kveld.

Til rennene i Frankrike fortsetter Norge med samme lag som de har hatt i Kontiolahti og Hochfilzen: Johannes Thingnes Bø, Sturla Holm Lægreid, Vetle Sjåstad Christiansen, Filip Fjeld Andersen, Johannes Dale og Tarjei Bø.

Sistnevnte har hatt en tung start på verdenscupsesongen, med resultatrekka 53-18-9-39-16.

På søndagens jaktstart i Hochfilzen hadde han et umulig utgangspunkt etter fire strafferunder på sprinten, men Bø gikk seg opp 23 plasser og hadde tredje beste jaktstarttid av alle.

Ville latt storebror Bø hvile

TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen er imponert over jaktstarten til storebror Bø, samtidig som han mener det ville vært riktig å gi Strømsheim en sjanse i verdenscupen.

– Han hadde fortjent en plass nå etter det han har prestert i IBU-cupen, sier Bjørndalen.

Han tror storebror Bø kunne hatt godt av en ekstra treningsperiode for å finne igjen godfølelsen på standplass.

TUNG SESONGSTART: Tarjei Bø har en 9. plass som beste resultat etter fem individuelle renn. Foto: Anders Wiklund/TT

– Jeg er ikke bekymra for Tarjei med tanke på VM i Oberhof, for han har spisskompetanse både på løypene der og på en stafettetappe. Han er for langt bak i verdenscupen sammenlagt uansett, og det er ikke hans prioritet. VM betyr alt. Da kunne dette vært en genial mulighet til å få en ordentlig periode med mengdetrening nå, funnet ut av skyteformen, og så komme sterkt tilbake på nyåret, mener Bjørndalen.

Etter det TV 2 kjenner til ville ikke Tarjei Bøs deltakelse i Le Grand Bornand vært truet selv med en svak jaktstart søndag, fordi han vært såpass sterk gjennom hele oppkjøringen og i åpningsrennet på Sjusjøen.

Høyt nivå blant herrene

Bjørndalen har betegnet det norske elitelaget i skiskyting som «tidenes beste».

Samtidig tror han det norske rekruttlandslaget - som både Strømsheim og Johannes Dale er en del av - holder et så høyt nivå at de ville vært en pallkandidat på stafetten i verdenscupen om Norge fikk stille to lag.

– De ville vært blant de hardeste konkurrentene til førstelaget, sammen med Sverige og Frankrike, mener Bjørndalen.

Men noen verdenscup før jul blir det i hvert fall ikke på Strømsheim, som i stedet skal gå IBU-cup i italienske Ridnaun.

– Hva slags følelser har du rundt det?

– Man blir litt motløs med en gang, men det varer ikke lenge. Det er ikke noe problem å være konstruktiv og vente på de neste rennene. Men jeg har 10 seirer i IBU-cup og ganske få deltakelser i verdenscup, så det er litt demotiverende. Men jeg har også fått beskjed om at jeg kan få sjansen hvis jeg fortsetter å prestere, sier Strømsheim.