Hushovd blir Uno-X-sjef: – Dette har vært en drøm for meg

NY JOBB: Thor Hushovd forlater TV 2 og blir sjef for sykkellaget Uno-X Mobility. Her sammen med administrerende direktør i Uno-X Mobility, Vegar Kulset. Foto: Sindre Olsen/TV 2.

ENSJØ (TV 2): Thor Hushovd tar over for Jens Haugland som øverste sjef for Uno-X Mobility-laget.

Den overraskende nyheten bekreftes av Hushovd mandag ettermiddag.

– Jeg skal gå inn som ny leder. «General manager», som det heter. Dette er en gammel drøm for meg. Jeg prøvde å få til det som ville ha vært det første norske profflaget tilbake i 2015, men jeg fikk det dessverre ikke til, men nå har denne muligheten kommet. Sykkel er livet mitt, og jeg gleder meg til å ta fatt på denne rollen, sier han til TV 2 på Reitan-gruppens hovedkvarter på Ensjø i Oslo.

46-åringen begynner i jobben 1. februar, og forlater dermed rollen som TV 2-ekspert.

– Jeg har vokst opp med sykkel, og dette er en mulighet som kanskje bare kommer én gang. Jeg er også i en alder hvor jeg fortsatt har litt arbeidslyst igjen! Og jeg synes dette er spennende. Jeg heier på Sykkel-Norge og har lyst til å få til dette, sier han entusiastisk.

Overtar for Jens Haugland

Vegar Kulset, som er administrerende direktør i selskapet, er ikke i tvil om hva Hushovd vil tilføre.

– Han har syklet på de beste lagene i verden. Han er verdensmester. Han har ti etappeseire i Tour de France. Han vet hva det dreier seg om. I tillegg har han en personlighet og et internasjonalt nettverk som vi tror er veldig verdifullt for et allerede veldig, veldig godt drevet sykkellag, sier han.

Hushovd overtar jobben fra Jens Haugland, som har vært primus motor og øverste sportslig leder helt siden laget ble etablert før 2017-sesongen.

Haugland har samtidig vært daglig leder i drivstoffselskapet Uno-X, og Kulset forklarer at det er arbeidsmengden som nå gjør at Haugland ikke lenger skal lede sykkelsatsingen.

– Vi har en ganske stor forretning. Og vi er midt i en transformasjonsperiode. Og vi har én mann som både har hatt ansvar for sykkellaget, og all vår virksomhet i Norge. Og det er mer enn én mann fortjener å ha ansvaret for. Selv om denne mannen har unormalt stor arbeidskapasitet og aldri klager på at det er for mye, så er det mitt ansvar å sørge for at vi ikke strekker strikken lenger enn det vi allerede har gjort, forklarer han, og legger til at Haugland selv må få svare på hvordan han ser på å ikke lenger skulle jobbe med sykkellaget.

TV 2 har ikke fått kontakt med Haugland mandag ettermiddag

Hushovds mål

– Når vi får muligheten til å hente Thor Hushovd, så forsterker vi både sykkellaget og vår samlede lederkraft i Uno-X Mobility, fortsetter Kulset.

Hushovd er klar på at han har store sko i fylle i sjefsjobben.

– Det er et ekstremt proft lag, og de har bygd stein for stein. Vegar og Jens har gjort en strålende jobb. Så jeg kommer til en ryddig og god organisasjon, sier den tidligere verdensmesteren.

Hushovd overtar ansvaret for herrelaget, kvinnelaget og utviklingslaget.

Han har én klar målsetning: få Uno-X opp på sportens øverste nivå, WorldTouren.

– Drømmen er å skape mange norske og skandinaviske ryttere som blir blant verdens beste syklister. Kanskje vinne Tour de France en gang. Men i løpet av to år er målet at Uno-X Mobility blir et av de 18 beste WorldTour-lagene, slik at vi hvert år kan delta i Tour de France, Giro d’Italia, Vuelta a España og de største rittene, forklarer han.

Fra amatørlag til Tour de France

Haugland og Kulset var hjernene bak etableringen av laget i 2017.

Laget tok gradvis stegene oppover i sporten, og i 2020 ble de offisielt det første norske profflaget etter å ha klatret opp på nest øverste nivå internasjonalt.

2023-sesongen ble året de virkelig etablerte seg i den norske bevisstheten.

Alexander Kristoff meldte overgang, og sommeren 2023 fikk laget sin debut i sportens største og viktigste ritt: Tour de France.

De gule - og rødkledde markerte seg med en rekke topplasseringer på etapper, og har allerede sikret seg en invitasjon til årets Tour.

Før årets sesong forsterket Haugland laget ytterligere med å hente profiler som Magnus Cort Nielsen, Andreas Leknessund og Markus Hoelgaard.