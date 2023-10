– Hun ville blitt sur om jeg ble hjemme

TUNGE TAK: Stine Moen Nilsen (30) har lagt bak seg et år med store oppturer. Men hennes to viktigste støttespillere fikk dessverre ikke oppleve det. Foto: Per Chr. Dyrø / TV 2

VM-gullet som henger over senga til Stine Moen Nilsen viser hva som er mulig å oppnå - selv når grunnvollene rister under deg.

– Velkommen inn, sier 30-åringen der hun står i døråpningen til sin nyinnflyttede leilighet i Molde og tar oss imot med et stort smil.



Etter seks år i Trondheim har hun få dager tidligere flyttet tilbake til hjembyen.

Hun har ennå ikke rukket å få på plass sofa eller TV. Natten i forveien gikk med til å skru opp en kommode. Men over senga henger den; gullmedaljen fra VM i CrossFit.

– Den betyr alt for meg. Den er betalingen for alt strevet. I hvert fall med tanke på alt som har skjedd den siste tiden, sier hun ettertenksomt.

Knakk sammen

Vi skrur klokka tilbake til januar. Det var da Stine Moen Nilsen satte seg mål om å bli verdensmester, fire år etter at hun begynte med CrossFit.



VISER STYRKE: Stine Moen Nilsen begynte med CrossFit i 2019. Nå har hun flyttet til hjembyen og tilbringer mye av tiden på CrossFit Molde. Foto: Per Chr. Dyrø / TV 2

Et langt liv innfor idretten, med ski, fotball og turn, gjorde at den allsidige romsdalingen raskt tok store steg innenfor idretten som handler om å være god på alt. I studietiden i Trondheim fant hun seg et miljø for CrossFit. Laget - bestående av to kvinner og to menn - siktet seg inn mot VM i USA sommer. De var i rute med treningen og gledet seg over at det siste hinderet nærmet seg: Semifinalen i Berlin.

Hjemme i Molde fulgte mamma Tove ivrig med på CrossFit-satsingen til datteren. Hun hadde lovet å sponse billetten til VM-kvalifiseringen i Tyskland. Det skulle være bursdagsgaven til Stine, som fylte 30 år senere på sommeren.

Men i mai, da formen skulle finpusses etter en vinter med mye trening, kom den vonde - og utenkelige - beskjeden fra søster og bror i Molde: Mamma var blitt alvorlig syk.

GODE MINNER: Mamma Tove Moen Nilsen gikk bort 3. juni. Foto: Privat

– Jeg lå våken hele natta etter at meldingen kom om at mamma var lagt inn med hjernehinnebetennelse og organsvikt. Da jeg kom på trening morgenen etter, knakk jeg sammen. Heldigvis kjørte ei snill venninne meg til Molde der jeg møtte søsknene mine. Sammen dro vi til sykehuset, forteller Stine Moen Nilsen.

Mistet kontakten

Der var det en kamp om liv og død. Etter noen dager ble Tove i all hast overført til St. Olavs hospital i Trondheim med luftambulanse.

– Vi mistet kontakten med henne, men vi hadde alltid et håp. Det kunne ikke skje at hun skulle gå bort. Vi var på sykehuset hele tiden, men når det ikke var visitt-tid, så var det trening.

Laget fra Trondheim CrossFit la opp øktene til tidspunkter som passet for Stine. Men avreisedagen til VM-kvalifiseringen nærmet seg, og et nærmest umulig valg tvang seg frem.

– Fire timer før flyet skulle gå fikk vi beskjed av legene om at det så veldig mørkt ut, og at det kunne være at det ikke gikk veien.

Solen skinner utenfor stuevinduene. Fjellformasjonene på andre siden av Romsdalsfjorden har fått et lite dryss med snø på toppene. Selv om den vonde tiden begynner å komme litt på avstand, blir Stine blank i øynene når hun forteller sin historie.

– Vi hadde snakket om semifinalen lenge. Mamma hadde troa på at jeg skulle komme meg til finalen i USA. Hun ville at jeg skulle dra, så da dro jeg.

– Hvordan var det å ta et slikt valg?

– Det var tøft, men samtidig visste jeg at hun hadde blitt sur om jeg ikke dro.

Stine smiler tappert, men underleppen som skjelver, sier noe om hvor vanskelig dette var for henne.

Seks konkurranseøkter fordelt på tre dager ventet for de fire nordmennene i Berlin. Seks økte som ville avgjøre om VM-drømmen ble oppfylt.

På sykehuset rigget søster Karine og bror Magnus seg til med PC-en på rommet til mamma og streamet konkurransene på YouTube.

– Selv om mamma ikke responderte, så tror jeg likevel hun fikk det med seg. Det sies at hørselen er den siste sansen man mister.

AMBISIØS: I januar satte Stine Moen Nilsen (30) seg et ambisiøst mål om å komme til VM med laget i Trondheim CrossFit. Foto: Christopher Zeigler

Mens Stine viste styrke i VM-kvaliken, ble Tove bare dårligere og dårligere til det ikke lengre var noe håp. Det ble besluttet å koble henne fra respiratoren. Mens resten av familien var samlet rundt sykesengen i Trondheim, var Stine 1500 km unna sammen med tre andre som var avhengig av henne. På siste konkurransedag, rett før det ville bli avgjort om de kom seg til VM eller ikke, måtte hun ta et siste farvel via FaceTime.

– Det er helt rart at man kan få et så spesielt fokus at man går ut på matta og gjør det man skal i en sånn situasjon. Men det klarte jeg.

– Jeg hadde mamma i tankene og visste at hun ønsket at jeg skulle gjøre det. Men jeg hadde aldri gjort dette om det var en individuell konkurranse. De andre på laget sa at de skulle gi alt for meg og moren min. Og sammen så klarte vi det. Sammen kvalifiserte vi oss til VM. Det var en helt vill opplevelse, men samtidig en berg- og dalbane av følelser.

– Trodde jeg hadde flyskrekk

Hun stengte inne de fleste av dem gjennom sommeren, men etter at 12. plassen i lag-VM var i boks noen uker senere, brast demningen. På flyet hjem fra USA kom alt på én gang.

– Da tok jeg meg for første gang tid til å tenke på alt jeg hadde vært gjennom. Da skrek jeg nesten hele turen, og hun som satt ved siden av meg forsøkte å trøste meg. Hun trodde jeg hadde flyskrekk. Men da jeg forklarte hva som var bakgrunnen for tårene, så begynte hun å grine også, sier Moen Nilsen - som tidligere har vært åpen om sin historie til Romsdals Budstikke.

ALLTID MED: Mamma og pappa er alltid med Stine Moen Nilsen. Foto: Per Chr. Dyrø / TV 2

Rundt håndleddet har Stine to armbånd med påskriften «mamma» og «pappa» - til minne om foreldrene som gikk bort med tre års mellomrom. Pappa Per Tormod og mamma Tove fikk dermed ikke oppleve at datteren nådde målet hun satte seg om å bli verdensmester. For sesongen var nemlig ikke over med 12. plassen i CrossFit-VM.

Konkurransene kom tett i denne perioden. Etter at hun tok gull i NM i august, ble det et nytt VM på Molde-jenta. Denne gang individuelt. Og i september representerte hun Norge i Canada, i klassen 30-34 år.

– Den henger her. Så kan jeg våkne til den hver eneste dag, forteller Stine og viser vei til soverommet.

Hun snakker om gullmedaljen som har fått hedersplassen over senga.

GULLJENTE: Ikke bare ble hun verdensmester i functional fitness 30-34, Stine Moen Nilsen vant også NM-gull i 2023. Foto: Per Chr. Dyrø / TV 2

Mot utøvere fra resten av verden viste hun kvaliteter som hun ikke engang selv visste at hun hadde inne. Full av adrenalin løftet hun 10 kg mer enn hun noensinne har gjort på trening da det hele skulle avgjøres. Det gjorde at hun kunne ta steget opp på det øverste trinnet av pallen i Canada.

– Det står skrevet «mamma» og «pappa» over hele medaljen. De har gjort meg til den utøveren som jeg har blitt. De var med meg i VM, og jeg er sikker på at de hadde vært stolte hvis de hadde fått oppleve det. Jeg vant denne for dem, sier Stine og viser oss bilder fra septemberdagen i Canada da hun kunne slippe jubelen løs.

– Hva hadde du sagt i april, da alt var «normalt», hvis noen hadde fortalt deg hva som kom til å skje de neste månedene?

– Jeg hadde ikke trodd det. Jeg hadde riktignok et mål om å komme meg dit jeg er nå, men ikke under de omstendighetene. Så, nei…, sier hun og tar en pause.

– Det har vært spesielt. Det har vært et sinnsykt kjør, fortsetter moldenseren - som på toppen av alt er midt i en masteroppgave for å bli ferdig utdannet lektor.

SAVN: Pappa Per Tormod og mamma Tove var forbilder for datteren Stine. Foto: Privat

Ved inngangspartiet i den nye leiligheten hun kjøpte fire dager før avreise til VM, henger bilder av foreldrene. De som alltid fulgte opp barna sine, som var med på treninger og konkurranser gjennom hele oppveksten. Og som begge hadde til felles at de hadde kroniske sykdommer, leddgikt og Bekhterevs sykdom.

– De klaget aldri. Og var alltid positive. Jeg tenker at jeg er sinnsykt heldig som har hatt dem som foreldre. På sensommeren fikk jeg også påvist bekhterevs, som er en sykdom som angriper leddene. Jeg har trolig hatt det i flere år, men holdt det i sjakk ved å være så aktiv. Pappa hadde samme sykdom, men han fikk til alt. Han dro på jobb som fotograf og levde et fint liv ellers. De var et bevis på at det er fullt mulig å leve aktivt med en kronisk sykdom. Det skal jeg bruke som en inspirasjon. For det kommer flere VM. Allerede neste år, sier hun og smiler lurt.