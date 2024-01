– Hun spurte meg om hvorfor

Se direkte klokken 16: Klopp møter pressen etter bomben

Jürgen Klopp (56) sin tid som Liverpool-manager er over etter sesongen.

– Det er fordi, hvordan skal jeg si det, jeg holder på å gå tom for energi, var deler av begrunnelsen til Klopp.



Kona Ulla Sandrock var sentral da Klopp signerte en ny kontrakt i 2022.

– Hvorfor er nå et spørsmål. Det er fordi Ulla ønsker at jeg blir, og som en god ektemann, hva gjør du når konen din ønsker at du blir? Du blir, sa Klopp.

– Den viktigste kontrakten i livet mitt, og jeg signerer den for Ulla, sa tyskeren videre.

I et lengre intervju med klubben forteller tyskeren hvordan han ga beskjeden til kona.



– Jeg ble jo selvfølgelig nødt til å forklare det. Det var ikke sånn at hun tenkte: «Å, takk Gud», ikke i det hele tatt, sier Klopp.

De to har bodd sammen på Merseyside siden Klopp tok over i 2015.



– Hun spurte meg hvorfor, og jeg forklarte det akkurat som jeg har forklart det til dere, med kanskje et par flere private detaljer. Ulla ønsker meg selvfølgelig alt det beste og vil at jeg har det bra, men hun skjønte at jeg var veldig tydelig på hva jeg ville.

SENTRAL: Kona Ulla Sandrock til høyre. Foto: Eddie Keogh

– Hun vet at jeg ikke tar på slike ting enkelt, men hun er glad på mine vegne. Hun er glad over at jeg er fornyød med avgjørelsen, det er sannheten, sier Klopp.

56-åringen har tidligere vært tydelig på hvor viktig Sandrock har vært i avgjørelsene han har tatt.

– Det som nok er det viktigste er at familien, og i dette tilfelle Ulla, hun elsker å bo her. Hvis hun hadde sagt: «Helt ærlig, jeg elsker fotball og jeg elsker å følge med, men jeg ønsker å dra hjem», da vil vi dra, det er sannheten, har tyskeren sagt.

Klopp er usikker på om han vil trene en klubb igjen.

– Hvis du spør meg nå, vil jeg si nei, men jeg vet ikke hvordan jeg vil føle det senere. Det jeg vet, er at jeg aldri vil trene en annen klubb i England. Med all den kjærligheten for klubben og folkene her, kunne jeg aldri gjort det, sier 56-åringen.