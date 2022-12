Hun passer ekstra godt på Tandrevold

Franske Julia Simon (26) kan ta juleferie med god samvittighet.

Etter at åtte renn er unnagjort, leder hun verdenscupen sammenlagt solide 76 poeng foran Elvira Öberg.

Hun gleder seg også over at hennes gode venninne, Ingrid Landmark Tandrevold, har startet vinteren med flere pallplasser.

– Foran et renn gir vi hverandre alltid en lykkeønskning. Jeg trives virkelig med å konkurrere med henne, og å stå sammen på pallen. Jeg håper vi gjør det i januar også, sier Simon.

FIKK IKKE KONTAKT: Julia Simon skjønte raskt at Ingrid Landmark Tandrevold hadde problemer etter OL-jaktstarten i februar. Foto: Heiko Junge

Var redd

Observante TV-seere har kanskje lagt merke til at den franske jenta ved flere anledninger har vist litt ekstra omsorg for Tandrevold.

I februar var det Simon som var først borte hos Fossum-jenta etter at hun kollapset på OL-jaktstarten.

– Jeg var redd. Jeg tok på henne, men hun responderte ikke. Jeg ville bare se øynene hennes og prøve å snakke med henne. Men det var som om hun sov. Det er ikke ofte vi ser slik, sa Simon til TV 2 etterpå.

For snaue to uker siden var hun der igjen, etter å ha vunnet jaktstarten og sett Tandrevold stupe i mål til annenplass.

Simon tok seg bort til sin norske venninne, som lå utmattet i målområdet, tok av henne skiene og sjekket at alt sto bra til.

– Hvorfor passer du så godt på henne?

– Fordi hun er min venn, selvfølgelig! Jeg vet hvordan det er å være helt tom når du går i mål, uten energi. Ingrid smiler alltid og sier fine ting til meg. Det er en glede for meg å møte henne etter målgang, og jeg var trist da jeg så henne i den forfatningen i OL. Jeg ønsket bare å hjelpe henne, sier Simon.

GODE VENNINNER: Ingrid Landmark Tandrevold og Julia Simon - her nummer én og to i Hochfilzen. Foto: Harald Steiner / BILDBYRÅN

Glad i rivalen

Tandrevold smiler når hun blir spurt om «fadderaktiviteten» til Julia Simon.

– Jeg vet ikke om hun føler et ansvar for å passe på meg. Men Julia Simon er ei helt fantastisk jente, og er blitt en god venninne av meg i tillegg til å være en god konkurrent. Hun er en skiskytter jeg ser opp til både sportslig og som menneske.

– Hvordan fikk dere det vennskapet?

– Vi er omtrent like gamle og har konkurrent mot hverandre lenge. Thekla (Brun-Lie), som var på laget vårt før, snakket flytende fransk og var gode venner med de franske. Det var sånn vi ble introdusert. Jeg setter pris på at vi har et miljø hvor vi kan være gode venner, og der det ikke er så mye fiendtlighet blant konkurrentene, sier Tandrevold.

REISER IKKE HJEM I JULA: Ingrid Landmark Tandrevold har allerede startet forberedelsene til OL i 2026. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Selv reiser hun ikke hjem til Norge på juleferie i år, men tar i stedet med seg samboer Trygve på høydesamling til Lavazé.

– Det kommer et OL om drøye tre år. Selv om det føles lenge til, så går plutselig tida. Hvis man venter for lenge med å teste det, og det ikke går bra, har man plutselig ikke flere muligheter. Så jeg prøver å finne min vei for å prestere best mulig i Anterselva i 2026. Jeg føler ikke at det er noe stort offer å være et fantastisk sted i Italia i jula, sier Tandrevold.