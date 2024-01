– Hun har fryktelig dårlig tid

Ekspertene er overrasket over at valget falt på Gemma Grainger.

– Det var overraskende. Det var kanskje ikke helt det man så for seg. Man drømmer om et kjent navn, eller at Leif Gunnar Smerud skulle få fortsette i og med at det så lovende ut for Norge under ham, er TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsens første reaksjon.



Den engelske kvinnen er ny landslagssjef for Norge. Det annonserte NFF onsdag kveld.



Grainger kommer fra jobben som landslagssjef for Wales’ kvinnelandslag.

I tillegg har hun jobbet ti år i Det engelske fotballforbundet.



– Dette er spennende og interessant. En kvinnelig trener som har masse erfaring, men litt ukjent for oss, fortsetter Gulbrandsen.

Ingrid Ryland stemmer i:

– Et noe overraskende valg med tanke på mesterskapserfaring med Wales for eksempel. Et spennende valg, der vi kanskje forventet at de skulle minimere risikoen noe.

Gode skussmål

Flere briter gir 41-åringen gode skussmål.

Blant dem: Tom Garry i The Telegraph.

– Dette føles som en fantastisk ansettelse for Norge og, på samme tid, et stort tap for Wales, sier han til TV 2.

Han legger til:

– Norge vil ønske velkommen en intelligent, ungdommelig leder med gode kommunikasjonsevner og kanskje er dette en utnevnelse som kan hjelpe med å få det beste ut av et lag spillere som har underprestert konsekvent i turneringer.



Wales' fotballsjef Dave Adams sier følgende om Grainger på forbundets sider.

– Jeg har virkelig likt å jobbe med Gemma de siste tre årene og vil gjerne takke henne for hennes prestasjoner og for å flytte grensene som gjør at vi kan se fremover med positivitet.

Grainger forteller til det walisiske forbundet at hun ikke hadde planlagt å forlate landslaget.

– Jeg hadde ingen intensjon om å forlate Cymru (walisiske navnet for Wales), men jeg har blitt tilbudt en uventet mulighet som jeg ikke kunne avslå.

– Jeg håper dere forstår at beslutningen om å forlate jobben ikke har vært lett.

Forhenværende landslagssjef Leif Gunnar Smerud var trener under høstens kamper i Nations League. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Den walisiske fotballpresidenten Steve Williams takker 41-åringen for innsatsen med landslaget.

– Etter å ha fortsatt med å heve standardene i landslagsstrukturen, tror jeg at hennes etterfølger vil ha evnen til å fortsette å ta laget til nye høyder.



– Fryktelig dårlig tid

NFF har jaktet en permanent trener helt siden Hege Riise måtte gå som landslagssjef i september etter et skuffende VM.

Kvinnelandslaget skal møte Kroatia i nedrykksplayoff i Nations League i februar.

Slår Norge kroatene over to kamper beholdes plassen på øverste nivå i Nations League.

– Hun har fryktelig dårlig tid før en avgjørende kamp i Nations League. Jeg ønsker å se en rød tråd, en tydelig spillestil, sier Ryland som også er fotballekspert for TV 2.

TV 2s fotballekspert Ingrid Ryland. Foto: Pål S. Schaathun

– Vi er nødt til å ta styringen i den type kamper som kommer der vi er ansett som favoritter. Det blir veldig spennende å se hvilken type trener hun er. Jeg regner med at de har gjort grundige undersøkelser, for de har ikke råd til å feile en gang til i treneransettelsen, fortsetter Ryland.

Se hele seansen i videovinduet under.