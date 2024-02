Julia Simon imponerte både på standplass og i sporet da hun tok gull på sprinten i Nove Mesto fredag.

I mediesonen etter triumfen ble det tårevått da den ferske verdensmesteren fikk en god klem av Ingrid Landmark Tandrevold.

– Hun er en sånn fantastisk jente. Jeg er så glad når jeg får se henne. Hun får meg til å gråte. Jeg liker egentlig ikke å klemme. Hun er den eneste som får klemme meg på den måten, sier en rørt og glad Simon til TV 2.

– En del av laget



På det som ble en bekmørk norsk dag gledet Ingrid Landmark Tandrevold seg over venninnens triumf.

– Jeg sa det til Julia i sted. Det var da enda godt hun vant og reddet dagen. Hun var jo med oss på samling i sommer og vi kaller henne litt av det norske laget, så da var det i det minste en liten del av vårt lag som fikk det til i dag, forteller Tandrevold.

GOD STEMNING: Julia Simon og Ingrid Landmark Tandrevold omfavnet hverandre etter sprinten. Foto: Tommy Storhaug

Takker de norske damene

Den franske gullvinner har hatt et tungt år privat etter at hun ble anklaget for kredittkortsvindel av blant annet fredagens sølvvinner og lagvenninne, Justine Braisaz-Bouchet.

På medaljeseremonien omfavnet den ikke så klemmeglade gullvinneren alle utenom Braisaz-Bouchet.

Etterpå snakket hun seg elegant bort fra spørsmål som gikk inn på hvordan året hadde vært.

Det var imidlertid tydelig ekstra godt å kunne slippe følelsene løs og klemme fritt med sine norske «lagvenninner».

– Jeg så Ingrid (Tandrevold), Karoline (Knotten) og Ida (Lien). De fikk meg til å gråte. Jeg var mye med de i sommer. De hjalp meg mye. Det norske laget er gode venner og å ha disse jentene som heier på meg og gratulerer meg, det betyr mye, sier Simon.

EN DEL AV LAGET: Franske Julia Simon er god venn med de norske skiskytterene Foto: Tommy Storhaug

Fire franske topp fire

På fredagens sprint var de franske kvinnene uslåelige. Gullvinner Julia Simon gikk lynkjapt i sporet og skjøt ti treff, men også lagvenninnene imponerte stort. Justine Braisaz-Bouchet tok sølvet 4,9 sekunder bak Simon, Lou Jeanmonnot tok bronse og Sophie Chaveau endte på fjerdeplass.

– Det var helt vilt å dele dette med alle jentene på laget. Det var fantastisk lagarbeid i dag. Vi er på en god plass og det var et helt spesielt øyeblikk, sier Simon.