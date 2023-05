Hugo Vetlesen åpner opp: – Det kom som et sjokk

– Dette kan du sitere meg på: Hugo Vetlesen er en ulv i fåreklær, sier Bodø/Glimt-spiss Runar Espejord (27) etter å ha fått formidlet innholdet i 23-åringens intervju med TV 2.

Der snakker Vetlesen nemlig om hvordan han bevisst bygger en fasade i offentligheten istedenfor å by på sin egentlige personlighet.

Bærumsgutten er av mange ansett som den beste spilleren i Eliteserien, men foran kamera er det lengre mellom gullkornene.

– Det er ikke alle som kjenner Hugo Vetlesen. De ser han ute på banen, han som står foran kamera, og så er det ikke alle som kjenner mine verdier og hva jeg står for. Det er veldig få som kjenner meg virkelig godt, bare mine nærmeste og de på laget, sier Vetlesen til TV 2.



– To forskjellige verdener

– Er det bevisst?

– Jeg har en tendens til å dra på en ganske god fasade foran kamera. Der er jeg ganske enkel og gidder ikke skape så mange overskrifter. Jeg er bare meg selv med mine kompiser; fokuset mitt er på banen. Det er ganske viktig for at ikke alt skal gå over styr. Det blir litt to forskjellige verdener, sier han.



– Hvorfor gjør du det?

– Det er det enkleste. Det blir noen tørre svar av og til. Jeg kan kanskje spe på litt humor i litt større grad. Det har jeg fått litt kritikk for av mine nærmeste. Det har jeg tatt litt til meg. Men jeg må tenke på hva som er best for meg. Hvis det hjelper meg, så hvorfor ikke?

– Hva er den største forskjellen mellom den offentlige fasaden din og sånn du egentlig er?

– Jeg mener å ha et større glimt i øyet og noen raske kommentarer her og der, men de sparer jeg til de i garderoben. Du kan sikkert spørre Runar Espejord om han får fred i garderoben. Det tror jeg ikke han får, sier Vetlesen.

For anledningen gjør han riktignok et lite unntak.

– Harde diskusjoner

I vinter opplevde Vetlesen en berg-og-dalbane: Etter å ha blitt kåret til Eliteseriens beste spiller, tikket det inn et gigantisk bud fra Feyenoord på Deadline Day i januar, men Bodø/Glimt valgte å avslå det.

Frem til nå har Vetlesen uttalt seg svært tilbakeholdent om episoden. Svarene har vært i tråd med fasaden hans; det lengste han har strukket seg, er at han var «skuffet» over det avslåtte budet.

– Det var noe jeg hadde veldig lyst til. Når drømmen er så nær, er det et lite slag i trynet, sier Vetlesen drøye tre måneder etter overgangsdramaet.

Han forteller om brennhete telefoner mellom både ham, agent Jim Solbakken og sport manager Håvard Sakariassen i Bodø/Glimt.



– Vi har pratet ut. Vi har hatt både harde og snille diskusjoner. Vi sa hva vi mente, sier Vetlesen.

– Brynhildsen snakker rett fra levra

Oppstyret rundt overgangen hans som strandet, ble ikke mindre av at kompisen Ola Brynhildsen sa til TV 2 at han var «sjokkert» over Glimts avslag. Han la til at han mente det ikke var overraskende om spillere bestemte seg for å dra gratis fra Bodø/Glimt dersom slike bud ikke ble akseptert.

– Hva synes du om at Ola Brynhildsen gikk ut og uttalte seg om saken?

– Jeg tror han håpet på at jeg skulle slenge meg på, men han hadde ikke det hele store bildet om hva jeg tenkte. Det er det som er så fint med Ola: Han snakker rett fra levra. Det er ikke akkurat like smart alle gangene, sier Vetlesen.

DØNN ÆRLIG: Ola Brynhildsen snakket rett fra levra etter at Bodø/Glimt avslo et stort bud fra Feyenoord på kompisen Hugo Vetlesen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Han legger til:

– Det er opp til ham om han skal prate ut i mediene om hva som skjedde med meg, men jeg hadde nok ikke gjort det samme i sånn grad. Jeg har først og fremst fokus på meg selv. Hvis jeg skal støtte en kompis, tror jeg nok jeg tar det direkte og ikke gjennom medier.

– Det kom som et sjokk

Da Vetlesen ikke fikk dra til Feyenoord, forventet mange at han kom til enten å bli solgt til sommeren eller løpe ut den daværende kontrakten og dra gratis i januar 2024.

Ola Solbakken, Fredrik Bjørkan og Philip Zinckernagel er blant spillerne som har forlatt Glimt uten å legge igjen en krone i overgangssum.

At Vetlesen noen måneder i forveien hadde signert med agenten Jim Solbakken, gjorde ikke Glimt-kjennere tryggere: «Min første tanke til dette er at det ikke blir lett å forlenge kontrakten til Hugo. Kontrakten går ut etter 2023-sesongen», erklærte Avisa Nordlands Freddy Toresen i november i fjor.

Det er Vetlesen selv som viser til uttalelsen.

– Jeg husker godt da jeg signerte for Jim, at Avisa Nordland skrev at «nå har han signert for å gå gratis». Det er ikke alltid dere har rett, dere journalister, gliser midtbanestjernen.



FORLENGET: Hugo Vetlesen «sjokkerte» og forlenget med Bodø/Glimt. Foto: Kent Even Grundstad

Under tre uker etter «slaget i trynet», som han beskriver Feyenoord-avslaget, signerte Vetlesen nemlig kontrakt med Glimt til sommeren 2025.

– Det var enormt. Det var mange fornøyde fjes i og rundt klubben. Jeg fikk mange fine meldinger. Det kom som et sjokk for mange, men det var en naturlig gang i det, for jeg stoler såpass på Glimt og folkene rundt meg, sier Vetlesen.



Han kommer tilbake til «fasaden»: Du må ikke alltid tro det du ser, når det kommer til Hugo Vetlesen.

– Det er godt å gi en sånn «in your face», sier han om å forlenge kontrakten da «alle» trodde han kom til å sette seg på bakbena.



– Vi har en plan

Måten han håndterte skuffelsen på, har imponert mange i Bodø/Glimt. Det er ikke bare de sportslige prestasjonene hans i starten av sesongen som imponerer, men også hans gryende lederegenskaper.

– Jeg tar litt større plass, erkjenner Vetlesen.

– Jeg har en liten ledertype i meg.

Men selv om kontrakten nå varer i drøye to år til, er det ingen som forventer at «ulven i fåreklær» fortsatt lusker rundt på Aspmyra på sommeren i 2025.

– Jeg føler vi har en plan. Det er å få ut den beste utgaven av meg selv. Jeg skal ikke legge skjul på at en drøm er å komme seg til utlandet en gang, men det må være timing for begge parter. Får vi til en fin historie, kan det gagne klubben og meg selv, sier han.