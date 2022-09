Hugo Boss-modellen kan stanse Ruud: – Går inn som favoritt

Casper Ruud sikret seg søndag kveld en historisk kvartfinaleplass i US Open. Der venter en italiensk 26-åring som slo Ruud i nettopp US Open for to år siden.

At Casper Ruud skriver tennishistorie nok en gang kommer nok ikke som et sjokk på de fleste. Nordmannen sikret seg søndag kveld sin første kvartfinaleplass i US Open.

Det gjorde han etter å ha slått franske Corentin Moutet 3-1. Der viste Ruud seg frem på en ypperlig måte mot en motstander som kom inn som «lucky looser» og som gjorde mye ut av seg i form av å gjøre armhevninger under kampen og hamre baller opp på tribunen.

Nå går Ruud fra å møte en av turnerings mest ukjente kort, til å møte en i den absolutte verdenstoppen. Matteo Berrettini er i dag rangert som nummer 14 i verden, men er i utgangspunktet en topp 10-spiller.

– Berrettini er en tøff motstander, uansett underlag, og hvor man spiller mot ham. Han har vært god her i New York tidligere og har vært i semifinalen før. Det er åpenbart at han liker forholdene her. Han spilte en tøff kamp sist, og det har jeg i bakhodet. Jeg skal prøve å få ham til å jobbe for hvert poeng og ikke slurve vekk noen gratispoeng. Jeg vil gjøre det så fysisk som mulig, forteller Ruud om planen sin til TV 2.

I år har han italieneren slitt med skader. Det er noe som kan tale litt til Ruuds fordel. Nordmannen er rett og slett i en litt bedre flyt. Italieneren spilte ingen kamper i april eller mai i år. I de to turneringene før US Open, røk han også ut i sine første kamper.

Men den italienske spilleren er stor. Han nevnes av mange som en av verdens beste gresspillere. I hjemlandet er han også en stor profil. På sponsormarkedet er han en het potet.

Klesgiganten Hugo Boss har tatt han inn i sine hjerter. Man ser ofte 26-åringen posere som modell for det store klesmerke og han har i tillegg Red Bull som en av sine hovedsponsorer.

GSTAAD: Forrige gang de to møttes var i finalen i Gstaad tidligere i år. Da stakk Ruud av med tittelen, og nordmannen forteller at han vil bruke det som motivasjon. Foto: Anthony Anex

Utenfor banen har han også en periode som kjæreste med en av de beste kvinnelige spillerne. Ajla Tomljanovic og Berrettini så hverandre i rundt to år mellom 2019 og 2022, men i juni i år kunne italieneren røpe at han var singel igjen.

Slik kan Ruud bli verdensener Nadal #1 hvis: - Verken Ruud og Alcaraz ikke går til finale. Alcaraz #1 hvis: - Han vinner US Open.

- Han taper finalen til noen andre enn Casper Ruud. Ruud #1 hvis: - Han vinner US Open.

- Han taper finalen til noen andre enn Alcaraz. Funfact: Om Casper Ruud vinner finalen mot en annen spiller enn Alcaraz, blir han den første verdenseneren uten en turneringsseier over ATP 250 - det har aldri skjedd på verken dame eller herresiden.

Tenniskommentator i Eurosport, Sverre Krogh Sundbø, forteller om sitt første inntrykk av Berrettini.

– Det var da han møtte Ruud for fire år siden i Roland-Garros. Vinneren av den kampen skulle da få møte Roger Federer, det store idolet til Berrettini. Ruud vant kampen, og det knuste Berrettini. I flere intervjuer har han sagt at han ble frarøvet muligheten til å møte Federer. Etter det ble arbeidet på tennisbanen ti ganger så hardt, sier han og legger til:

– Han er på en litt merkelig måte et produkt av tapet mot Ruud.

Kommentatoren mener 26-åringen fra Italia kommer inn i kvartfinalen som en liten favoritt. Han tror Ruuds plan for å slå Berrettini høres fornuftig og riktig ut.

– Det er en mann som server som syv hester sparker. Det smeller hardere enn noe annet der ute når han server. Om han får lov til å klaske med forehand med god tid, så vinner han hver gang. Casper må spille med tung toppspin og tvinge Berrettini bak i banen, sier kommentatoren.