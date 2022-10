Høyaktuell for ny trenerjobb

Vegard Hansen kan lede et eliteserielag kommende sesong.

Vegard Hansen fikk sparken i Mjøndalen i august, etter 17 år i klubben.

Den siste tida har han jobbet som fotballekspert i Discovery, men nå kan en retur til treneryrket være like rundt hjørnet.

Etter det TV 2 erfarer er Hansen høyaktuell for å overta Kongsvinger etter sesongen.

– Det har jeg ingen kommentar til, svarer han når TV 2 ringer fredag formiddag.

Kjemper om opprykk

Kongsvinger har gjort stor suksess med Eirik Mæland som trener de siste to sesongene: først med opprykk til Obosligaen i fjor, og nå kjemper de om nok et opprykk med to serierunder igjen.

Likevel har Mæland varslet at han gir seg som trener etter sesongen. Vegard Hansen svarer slik på motivasjonen for å gjenoppta trenergjerningen:

– Jeg har det veldig bra i Discovery nå, det må jeg si. Men det er kortvarig og bare ut sesongen. Så motivasjonen er der, absolutt.

– Hva tenker du om å overta en klubb som Kongsvinger?

– Jeg har bestemt meg for lenge siden at jeg ikke kommenterer sånne ting. For hvis jeg sier nei når det faktisk er nei, og ingen kommentar når det egentlig er ja, så blir det lett å tolke. Så jeg sier ingen kommentar til alt.

Bekrefter at Hansen er aktuell

KJENNER HANSEN GODT: Daglig leder i Kongsvinger, Espen Nystuen. Foto: Terje Pedersen

Daglig leder i Kongsvinger, Espen Nystuen, bekrefter at Hansen på blokka. Men han avviser at den neste treneren er spikret.

– Jeg og Vegard kjenner hverandre veldig godt. Jeg har veldig respekt for den jobben han har gjort i Mjøndalen, den er fantastisk. Jeg vet utmerket godt hva slags type han er og hva han står for som fotballtrener.

– Hvor langt unna er dere å ansette en ny trener?

– Vi er foreløpig i prosess. Det er ikke sånn at vi har spikret noe eller er i kontraktsforhandlinger, sier Nystuen.

Han føler Kongsvinger har god kontroll på markedet for aktuelle trenere.

– Vi vet hvordan en trenerjakt foregår. Dette er en prosess vi har gjort mange ganger, det er sjelden det dukker opp noen helt nye navn. Tradisjonelt har vi gått for unge trenere, som vi har bygget opp i klubben vår. Så får vi se hva vi ender opp med denne gangen, sier han.

Ingen U-sving

Kongsvinger er for øyeblikket på femteplass i Obos-ligaen, som vil bety kvalifisering om opprykk til Eliteserien. To serierunder gjenstår, der de på papiret har overkommelig motstand i Skeid og Fredrikstad.

– Kan det bli en U-sving fra nåværende trener Mæland om dere rykker opp?

– Eirik har vært så tydelig på at han gir seg at det er klart, slik jeg ser det. Han har gjort en fantastisk jobb for oss.

– Når regner dere med å presentere ny trener?

– Vi har ikke én klar akkurat nå, men hvis vi har det om for eksempel to uker er det ikke sikkert det er smart å offentliggjøre det da, hvis vi er i en kvalik. Vi må se det an litt, sier Nystuen.