Hovland vant storturnering etter drama: – Møkkabane!

SEIERSGLIS: Her viser Viktor Hovland stolt frem beviset på at han har vunnet storturneringen. Foto: MICHAEL REAVES

– Det er litt utrolig. Det har ikke helt sunket inn ennå, jeg er litt målløs. Det var utrolig kult, sier Hovland til Discovery+.

Nordmannen fikk også lykkønskninger av golflegenden Jack Nicklaus etter at seiren var et faktum.

– Det var litt uvirkelig. Å spille på Jacks bane og vinne hans turnering, er stort, sier Hovland.

Video med tillatelse fra Eurosport Norge og Discovery+:

Storspill mot slutten av søndagen sendte golfesset i omspill om seieren mot Denny McCarthy.

– Det rister litt i hendene da. De «greenene» er jo ikke akkurat grønne, de har blitt ganske brune. Man må bare fokusere på det man kan kontrollere, så får man bare slå en bra putt, går den inn så går den inn.

– Du likte jo ikke banen en gang, nå har du vunnet?

– Nei, møkkabane, sier Hovland og ler.



Han var blant spillerne som kritiserte banen i forkant av turneringen.

Seieren gir ham 3,6 millioner dollar i premiepenger. Det tilsvarer 39,6 millioner kroner etter dagens kurs.

Fakta: Viktor Hovland * Alder: 25 år (født 18. september 1997) * Klubb: Miklagard, Kløfta/Ullensaker * Verdensranking: 11.-plass * Profesjonell siden: 16. juni 2019 * Seirer på PGA-touren: 4 (siste i The Memorial i Colombus, Ohio i 2023) * Seirer på europatouren: 2 (siste i Dubai i januar 2022) * Vant USAs amatørmesterskap i august 2018 * Rangert som verdens beste amatørspiller i april 2019 * Spilte sin første proffturnering 12. september 2019 i West Virginia * Deltaker på Europas lag i Ryder Cup for første gang i 2021 * Aktuell: Tok sin fjerde seier på PGA-touren søndag. Kilde: NTB

– Jeg har spilt bra, men jeg har bare prøvd å stole på meg selv og spille mitt eget spil. Før hadde jeg kanskje prøvd på noen slag som jeg ikke skulle gjort. Jeg spilte smart, spilte mitt eget spill og hadde marginene på min side denne gangen. Det føles bare enda bedre etter at jeg har vært så nær seieren et par ganger nå, sier Hovland i et intervju vist på Eurosport Norge og Discovery+, som sendte turneringen.

– Hva er du mest stolt av?

– Jeg følte ikke at jeg har vært på mitt beste denne uken, men jeg spilte bare smart og konservativt. Jeg puttet veldig bra denne uken. Det er gøy å vinne denne turneringen, sier Hovland.