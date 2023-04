Hovland slet i siste runde av Masters – endte med karrierebeste

Viktor Hovland lå tre slag bak teten før siste runde av golfturneringen US Masters, men klarte ikke å følge spanske Jon Rahm. Nordmannen gikk to slag over par.

25-åringen fant ikke noen god rytme og er på delt 7.-plass etter endt runde.

Hovland åpnet med solid spill til tross for at det ikke ble noen birdier på de fem første hullene. Så kom problemene.

På hull seks ble det en dobbeltbogey etter et flott utslag. Han skulle putte for par, men bommet og la for mye kraft i ballen. Det gjorde at det ble nok en bom på greenen.

– Den føles ekstremt unødvendig. Det har man ikke råd til, sa Discovery-kommentator Per Haugsrud.

– Enkle feil

På hull ni havnet Hovland i bunkeren på et relativt enkelt innspill og endte med en bogey.

– Det blir et par feil som er for grove og for enkle for å kunne være med helt der oppe, sa Discoverys ekspert Marius Thorp før de siste ni hullene.

Han fikk en birdie på hull 13, men trøblet igjen på neste hull og noterte nok en bogey. Siste ni endte med to birdier, én bogey og resten på par.

Viktor Hovland på hull fire av den siste runden på Augusta-banen søndag. Foto: Jae C. Hong / AP / NTB

Hovland pangåpnet turneringen på torsdag og gikk den første runden sju under par. Den andre runden endte med 73 slag, og alt håp så ut til å være ute før de ni siste hullene på den tredje runden. Da vartet han opp med fem strake birdier og havnet igjen i seierskampen før det skulle avgjøres på banen i Augusta.

Flere avbrytelser

Flere ganger ble spillet avbrutt på grunn av sterk vind og store nedbørsmengder. Søndagens runde ble startet med å fullføre runde tre før den avsluttende runden.

Hovlands beste plassering i Masters er 21.-plassen fra 2021, så den ble forbedret kraftig. Vinneren av den prestisjetunge turneringen får en grønn jakke.

På major-nivå har Hovland 12.-plass fra US Open (2019) 4.-plass i British Open (2022) og 30.-plass i PGA Championship (2021).